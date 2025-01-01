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Киноафиша Фильмы Дары смерти Цитаты из фильма Дары смерти

Цитаты из фильма Дары смерти

Проповедник Мы пришли туда, где шутят про дьявола. С рожками, хвостом и всем таким. Но это ложь Сатаны, чтобы отвлечь нас от истинной сущности. Он не маска из магазина на Хэллоуин, он не то, что показывают в кино. Он — активная, жестокая, антибожья реальность. И, как бы мы ни отказывались это признавать, он живёт через нас. Он использует нас, чтобы творить свои невообразимые дела. Мы — его пешки, мы — его демоны на земле. Мы утоляем его голод. Если в вашем сердце есть хоть капля жадности, он превратит её в лавину. Он проникнет в вашу душу.
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Zooey Hellman [о картине] Это вещь для банка?
Jesse Hellman Да. Да, это комиссия.
Zooey Hellman Бабочки? Совсем не жёстко.
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Zooey Hellman О боже! Папа! Я же сказал, что хочу flying V, а он дал мне свою! И Marshall, папа, он дал мне свой Marshall... Папа! Я могу оставить их, да? Пожалуйста! Пожалуйста!
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