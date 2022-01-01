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Франкенштейн
Франкенштейн, 2016: актеры и роли
Frankenstein
Франкенштейн
2016 / США / Германия
5.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
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Франкенштейн, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернард Роуз
Bernard Rose
В ролях
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Тони Тодд
Tony Todd
Завьер Сэмюэл
Xavier Samuel
Дэнни Хьюстон
Danny Huston
Сандра Роско
Sandra Rosko
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