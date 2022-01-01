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Земля движется к мировому кризису энергоресурсов. Источники энергии будут полностью истощены через пять лет, что вызывает повсеместное отключение электричества и напряжённые международные отношения. Для спасения от глобальной катастрофы в космос запускают станцию «Кловерфилд» с интернациональной командой. Их цель — с помощью разгона частиц создать самый мощный источник энергии в мире. Для успешного запуска установки команде требуется почти два года. Но во время, казалось бы,…