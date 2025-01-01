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Киноафиша Фильмы Трансформеры: Восхождение Звероботов Цитаты из фильма Трансформеры: Восхождение Звероботов

Цитаты из фильма Трансформеры: Восхождение Звероботов

Bumblebee [фрагмент из "Несколько хороших парней"] Ты не готов к правде!
Optimus Prime Я не хочу, чтобы ты больше ходил в этот автокинотеатр.
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Елена Уоллес [под атакой Скруджа и его приспешников] Хватит меня преследовать.
Ноа Диас Я тебя не преследую. Просто бегу в том же направлении.
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Optimus Primal Максималы, ПРЕВРАЩАЙТЕСЬ!
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[Оптимус Прайм атакует Ноа]
Мираж Эй, Донки Конг, держись подальше от моих друзей!
[наводит бластер на Прайма]
Ноа Диас Мираж!
Мираж [к Ноа] Не переживай, твой парень справится!
[Читор набрасывается на Миража]
Мираж [Визг высокого тона] Опасность! Опасность!
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Scourge Мне нравится этот взгляд замешательства... когда низшее существо сталкивается с высшей силой.
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Kris Diaz Ты в курсе, что это?
Noah Diaz Да. Мы просто... коллеги по работе.
Mirage «Коллеги по работе»? Ты же была внутри меня!
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Unicron Не надо, Прайм. Я могу дать тебе всё, что ты хочешь.
Optimus Prime Тогда УМРИ!
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[последние слова]
Optimus Prime Я Оптимус Прайм, предводитель Автоботов. Мы потеряли Ключ Трансварпа, и вместе с ним — нашу возможность вернуться домой. Но мы обрели союзника в нашей битве с силами зла. Силами слишком могущественными, чтобы кто-то из нас мог одолеть их в одиночку... но вместе у нас есть шанс.
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Bumblebee Я пришёл сюда, чтобы надрать задницы.
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[Из трейлера]
Optimus Primal Из всех угроз из твоего прошлого и будущего ты никогда не сталкивался с чем-то подобным.
Optimus Prime Пусть идут!
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[первые слова]
Оптимус Праймэл Есть легенда, что предшествовала рассвету нашей цивилизации: гнусный бог, такой огромный и мощный, что пожирает целые планеты как топливо. Мало кто верил в это... пока не увидели Уникрона своими глазами. Но он пришёл не только за нашей планетой. Он хотел нашу величайшую технологию — Ключ Трансварпа. И отправил своего самого могущественного приспешника — Скёрджа.
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Scourge В конце концов всё, что тебе дорого, будет уничтожено.
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Cheetor Приземляются новые враги! Мы долго не протянем!
Airazor У нас есть Ключ?
Apelinq Ты должен взять его, спрятать! Обезопасить так, чтобы он никогда не попал в руки Юникрона!
Optimus Primal Но Апелинк, мы можем сражаться!
Apelinq Нет! Защита Транстварп Ключа — вот что важно!
[передаёт Ключ Прималу]
Apelinq Иди! Используй его, чтобы сбежать!
Airazor Что ты будешь делать?
Apelinq Я сдержу их, выиграю тебе время.
Optimus Primal Тогда я останусь с тобой!
Apelinq Это моя битва. Слушай: если Юникрон завладеет Ключом, он откроет портал во времени и пространстве, и не будет конца мирам, которые он сможет уничтожить! Теперь твое время вести Максималов, Оптимус Примал.
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Mirage Ладно, так где этот т-тран, т-трансп...
Arcee Ключ Транспорта?
Mirage Спасибо.
Arcee Он в новом музее на острове Эллис.
Bumblebee Давай взорвём его и свалим отсюда, чёрт возьми.
Arcee Нет, мы не можем вломиться и просто украсть, Би. Люди нас выследят. Нам нужен тихий способ попасть внутрь.
Mirage [(саркастично)] [спускаясь со строительных лесов, Ноа издаёт громкий звон металла] О, а как насчёт него?
Optimus Prime Нет.
Mirage Что? Да брось, чувак. Он может прокрасться через одну из этих маленьких дверей, схватить Ключ, оставить IOU и свалить. Он идеален.
Noah Diaz Что?
Optimus Prime Нет, это плохая идея.
Noah Diaz Я согласен с Большим. Так что, было приятно, ребята. Но...
Mirage А, пауза.
Optimus Prime Мираж.
Mirage Нет, нет, я знаю, я знаю. Расслабься. Дай я быстро переговорю со своим парнем.
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Оптимус Прайм [к Прималу] Отступай!
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Battletrap [Размахивая булавой] Кто даст мне настоящий бой!
Optimus Primal [Хватает булаву Battletrap'а] Если хочешь бой — получай!
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Optimus Primal Максималы...
Optimus Prime Автоботы...
Optimus Primal Оптимус Прайм, Оптимус Прайм: Вперёд!
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Arcee Мираж, что ты натворил?
Optimus Prime Ты привёл сюда человека?
Mirage Оптимус! Эй! Отлично выглядишь, чувак! Погоди-ка. Это что, новые диски?
Optimus Prime Тебе сказали оставаться в тени.
Mirage Да-да. Чёртово совпадение. Когда ты позвал, всё было по-Оптимусски...
[имитируя Прайма]
Mirage «Автоботы, в атаку!» — а этот парень уже сидел в машине. Но он крутой, так что всё норм. Понял?
Optimus Prime [подбирает Ноа] Не норм. Кто ты такой, человек?
Noah Diaz Я никто. Я ничего не видел. И сейчас я ничего не вижу.
Optimus Prime Арси.
Arcee [сканируя его] Рядовой Ноа Диас, армия США. Множество наград. Ас в электронике. Хм. Солдат.
Optimus Prime Он не похож на солдата.
Noah Diaz Я имею в виду, ты сам выглядишь не очень.
Mirage [хихикает] Извините, сэр.
Optimus Prime Я разберусь с твоей ошибкой позже.
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Optimus Prime С меня хватит!
[отрезает оба оружия Скорджа и пронзает его голову своим клинком]
Optimus Prime Пора показать, что значит настоящая сила Прайма!
Optimus Prime [Оптимус отрывает голову Скорджа, убивая его. Затем берет знак Бамблби с его трупа] Это принадлежит моему другу!
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Ноа Диас Я просто пытаюсь собрать эти деньги и выбросить твоего разозлённого начальника с этой планеты, пока он не взорвался.
Мираж Не принимай это близко к сердцу. Он просто скучает по дому. И, думаю, винит себя в том, что мы застряли здесь. Земля должна была быть лишь остановкой, местом, где мы могли бы перегруппироваться и вернуться к войне дома. Прайм чувствует, что это его вина, что мы здесь застряли, что он должен всё исправить сам.
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Scourge [подходит к Апелинку] Значит, ты великий воин этой планеты. Ммм. У тебя такой прекрасный мир, полный изобилия жизни. Вкусно. Мой хозяин проголодался. Отдай мне Ключ Транстварпа, и он пощадит твой дом.
Apelinq Мы скорее умрём, чем позволим ему добраться до других планет.
Scourge Так тому и быть.
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Noah Diaz Значит, вы — роботы, которые превращаются в машины, хотя вы с другой планеты. А теперь есть ключ, который открывает портал обратно домой. И ты это знаешь, потому что в небе есть маяк, которого я не вижу, ведь я человек.
Mirage Ты говоришь так, будто это странно.
Noah Diaz Это реально странно.
Mirage Знаешь, что странно? Марки Марк уходит из группы «Фанки Банч»! Говорят, он теперь будет сниматься в кино. Это же бред!
Noah Diaz Что? Как это...
Mirage Вот это да.
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Арси [Оптимус сидит рядом с тем, что осталось от Бамблби] Думаешь, инъекция Энергона поможет ему вернуться?
Оптимус Прайм Возможно. Если бы мы смогли вернуть его на Кибертрон. Мне не следовало уводить нас так далеко от дома.
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Mirage [Уезжает] Прайм! Ты что, какого хрена творишь?
Optimus Prime [Целится в Скарджа] Я заберу ключ у Скарджа, а потом... оторву ему голову.
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Scourge Я восхищаюсь твоей яростью, Прайм... но на этой пылинке ты умрёшь!
Optimus Prime Не вижу лучшего места, чтобы тебя похоронить!
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Mirage О, здорово. Вся банда в сборе.
Noah Diaz Есть ещё такие, как ты?
Mirage Как я? Нет. Но веди себя спокойно, чтобы тебя не раздавили.
Noah Diaz Что?
Mirage Да, я бы на твоём месте отложил эту трубу.
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Arcee Внимание, команда, на посту охрана.
Mirage Отлично! Будет весело, чувак.
Noah Diaz Нет, нет, нет. Бро, надо менять тактику. Ты должен превратиться в вертолёт или скоростную лодку, или что-то в этом роде.
Mirage У меня есть идея получше.
[переход к музею, где Ноа подъезжает к воротам на мусоровозе, и охрана его пропускает]
Noah Diaz Хорошее решение.
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Noah Diaz [угонаем машину] Что я делаю?
Reek Ну, тут чисто, так что, когда захочешь, можешь выкатить её.
Noah Diaz Не могу. Не могу.
Reek Типа ты не умеешь на механике ездить?
Noah Diaz Нет, просто... я не ворюга.
Reek У тебя сейчас экзистенциальный кризис? Крайний срок для этого был, когда я предлагал тебе Твиззлеры.
Optimus Prime Это ЧП. Ты меня слышишь, Мираж? Вперёд!
Reek Эй, да кто это был?
Noah Diaz Это радио, братан. Машина глючит. Я пас.
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Kris Diaz Ты думаешь, что никто, но ты самый сильный парень, которого я знаю.
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Scourge [смотрит на Ноя] Думаешь, справишься со мной один?
Optimus Prime [приземляется рядом с Ноем] Он не один!
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Nightbird [замечает Бамблби] Опять ты.
[взлетает]
Nightbird Тебе следовало остаться мёртвым!
[атакует его]
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Mirage [просит Ноа помочь достать Ключ Транзварпа] Эй, не оставляй меня с этими занудами, брат. Мы классная команда.
Optimus Prime Это пустая трата времени.
Noah Diaz Слушай, я не собираюсь взламывать музей ради каких-то космических роботов.
Mirage А как насчёт дружбы?
[видно, что Ноа не убеждён]
Mirage Ээ, ээ... или, или, или как насчёт денег?
[интерес Ноа пробуждается]
Mirage Ага. Ты помогаешь нам достать этот ключ, чтобы мы могли свалить с этой планеты — без обид. Район люблю, конечно. — А потом я дам тебе возможность меня продать.
[преобразование]
Mirage Ламбо? Феррари? Инди? Сначала платят тебе, а я потом исчезаю.
Noah Diaz Так мне просто войти и выйти?
Mirage Именно так. Мы обо всём позаботимся. Клянусь своей искрой и готов помереть. Вот это было банально, когда я это вслух сказал.
Noah Diaz А как насчёт большого? Оптимуса или как там его.
Mirage Дай мне с ним разобраться. Договорились?
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Kris Diaz Слушай, Супермен проходил кучу собеседований, прежде чем устроился в Дейли Планет. Но он никогда не сдавался.
Noah Diaz Я не Супермен, Крис. Жизнь — это не комикс.
Kris Diaz Я просто говорю, что следующий шанс у тебя будет.
Noah Diaz Слушай, никакого следующего шанса нет. Никто не придёт нас спасать. Мы в этом одни.
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Unicron Ты позволил им ускользнуть с Ключом Трансварпа. Обшарь вселенную и найди, куда скрылись Максималы. Как только получишь Ключ, используй его, чтобы привести меня к себе.
Scourge Да, мой повелитель.
Unicron Как только Ключ окажется у меня, я стану единственным властелином.
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Apelinq Ты опоздал, Скёрдж. Твой хозяин навсегда останется в этой галактике.
Scourge [наблюдая, как корабль Максималов взлетает] Нет!
Airazor [на корабле, пока Праймал смотрит в иллюминатор] Его жертва станет нашим клятвой. Сохранить Ключ любой ценой.
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Reek Вот так. Пусть этот вдох наполнит тебя. В...
[вдыхая]
Reek ...выдох.
Noah Diaz Перестань, пожалуйста, болтать.
Reek Ладно, ладно, понял, ты не любишь трёп туда-сюда. Но у меня есть кое-что для тебя.
[он вставляет кассету в магнитолу машины, что Ноа слышит по их радиосвязи]
Noah Diaz У тебя что, микстейп для ограбления?
Reek Эээ, нет. У меня микстейп освобождения.
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Kris Diaz Эй, робот.
Mirage Я? Чё надо?
Kris Diaz Следи за моим братом. Ладно?
Mirage Понял, малой.
Kris Diaz Я серьёзно. Если с ним что-то случится, я к тебе прийду.
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Mirage Итак, на каком самолёте летим в Перу? Или это вообще самолёт? Любой вариант подойдёт. Мне просто нужен первый класс, окей? Потому что у меня ноги до ж##и длинные.
Arcee Эээ, ну, это самолёт.
Mirage Нет. Нет, нет. Не... не говори, что мы полетим на...
[видит грузовой самолёт C-119 Flying Boxcar]
Mirage О, нет.
Stratosphere [преобразуется при посадке] Ребята! Я — Стратосфера, властелин небес!
Mirage Да я лучше пешком в Перу дойду.
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Mirage Wu-Tang в здании, детка!
Optimus Prime Вот так маскировка.
Mirage Да брось, Прайм. Улыбнись хоть немного. Не больно же. Покажи мне эту нижнюю челюсть.
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Optimus Primal У нас есть небольшой промежуток, прежде чем портал откроется настолько, чтобы в него мог войти Юникрон. Мост окружён сетью туннелей. Они слишком малы для Максима́лов, но...
Cheetor Но не для людей.
Optimus Primal Если Ноа и Елена доберутся до центральной антенны, они смогут использовать код, чтобы отключить её, забрать Ключ Транстворота и закрыть портал до того, как Юникрон проникнет в нашу атмосферу.
Arcee Но Скордж будет следить за каждым нашим шагом. Он сделает всё, чтобы помешать нам получить ключ.
Optimus Prime Тогда мы сами перейдём в наступление. Автоботы и Максима́лы вместе ринутся на мост и выманят Скорджа на бой.
Noah Diaz А я с Еленой проберёмся через задний ход.
Wheeljack Похоже, мы все умрём.
Optimus Prime Если нам суждено умереть, то мы погибнем, сражаясь вместе — как одно целое.
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Оптимус Праймел [в перуанской деревне] Это Амару. Он и его семья — последние потомки племени, которое сторожит нас уже сотни лет. Когда мы прибыли, они поделились с нами своим миром. И вместе мы защищали его народ и нашу тайну.
Оптимус Прайм Вы объединились с людьми.
Оптимус Праймел Да.
Оптимус Прайм Если ты отдашь нам этот ключ, завтра я зажгу маяк и приведу к нам Скурджа.
Оптимус Праймел Максималы уже пожертвовали одним домом, чтобы спасти Вселенную. Я не рискну потерять ещё один. Как лидер, ты меня понимаешь.
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Optimus Primal Эйрэйзор.
Airazor Праймл. Я думала, что вы потеряны. Все вы.
Optimus Primal А остальные, они...
Airazor Я — всё, что осталось. Прайм, это мои товарищи-максималы. Райнокс. Читор.
Cheetor Извини, брат, что напугал.
Mirage Напугал?
[насмешливо]
Mirage Да ну. Я не боюсь. Это просто масло двигателя.
Airazor А наш лидер — Оптимус Праймл.
Optimus Prime Оптимус Праймл?
Optimus Primal В честь тебя, легендарного воина Кибертрона.
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Scourge Постой, постой. Я же тебя уже убил, нет?
Optimus Primal Нет! Я Максимал, который вырвет тебе искру.
Scourge Поглядим.
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Noah Diaz По крайней мере, пешки клюнули на приманку.
Elena Wallace Да, но Скардж нет. Он охраняет ключ.
Mirage Ладно, это должно привести к основанию панели управления Трансварпом. Достань ключ и сваливай отсюда.
Noah Diaz Постой, что ты собираешься делать?
Mirage Я собираюсь отвлечь Скарджа.
Noah Diaz Нет, ты не сможешь справиться с Скарджем в одиночку.
Mirage Спокойно. Я же Мираж, помнишь?
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Ноа Диас Эй, там ты назвал меня Соник.
Мираж Да. У твоего младшего брата заморочка — использовать настоящие имена по рации, так что...
Ноа Диас Постой, ты говорил с Крис?
Мираж Угу.
[показывает рацию, влитую в руку]
Мираж Он дал мне это, чтобы следить за тобой, чтобы я не забыл своё обещание.
Ноа Диас [протягивает обратно оружие, которое дал Мираж] Вот, в следующий раз предупреждения добавь.
Мираж Да ну, оставь себе.
Ноа Диас Наверное, на мне оно смотрится даже лучше.
Мираж Только не спрашивай, с какой части моего тела оно взято.
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Оптимус Праймл [борется с Эйрэйзор, которую заразил темной материей Скадж] Борись, Эйрэйзор.
Эйрэйзор Помни нашу клятву, Праймл. Неважно, какой ценой.
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Optimus Prime Автоботы, Максималы, отступаем в безопасное место. Я сам уничтожу ключ.
Arcee Прайм! Нет!
Noah Diaz Должен быть другой выход.
Optimus Prime Би, защити их.
Optimus Primal Твоя жертва — наша клятва.
Optimus Prime Спасибо вам, друзья.
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Оптимус Праймэл Твой друг найдёт здесь покой.
Оптимус Прайм Это сырый Энергон.
Оптимус Праймэл Долина богата им.
Оптимус Прайм Это может воскресить Би?
Оптимус Праймэл Извини, но в таком виде он бездействует. Чтобы его зажечь, нужна великая сила. Сильнее всего, что у нас здесь есть.
Оптимус Праймэл [Амару говорит что-то на перуанском]
Оптимус Праймэл Вижу, ты удивлён, что мы доверяем им ключ.
Оптимус Прайм Да, удивлён.
Оптимус Праймэл Я давно среди них. В них есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Их стоит спасать.
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Agent Burke Мы многое о тебе знаем, мистер Диас.
Noah Diaz Кто вы? Типа ЦРУ или ФБР?
Agent Burke Мы — секретная правительственная организация. Совершенно тайная. Специализируемся на глобальных угрозах. Предотвращение катастроф планетарного масштаба и тому подобное. Сейчас идёт война, и мы хотели бы, чтобы ты присоединился к борьбе. Ты и вся твоя команда. Знаешь, большие парни.
Noah Diaz Понятия не имею, о чём вы.
Agent Burke Хороший ответ. Ладно. В любом случае, чтобы отблагодарить тебя от имени всей страны, мы позаботимся о медицинском обслуживании твоего брата Криса. Полностью. Теперь у него будет круглосуточный доступ к лучшим врачам мира. И эти доктора не спрашивают пациентов о состоянии счёта.
Noah Diaz Вы серьёзно?
Agent Burke Ты спас мир, парень. Это самое меньшее, что мы можем сделать.
Noah Diaz Не знаю, что сказать.
Agent Burke Мы над этим поработаем.
[передаёт визитку]
Agent Burke С твоим братом всё будет в порядке. Кстати, Крис был прав.
[открывает секретный проход с табличкой на стене]
Agent Burke Имена по рации не называем. Нам очень нужен такой, как ты, Ноа. Подумай об этом.
Noah Diaz [берёт визитку] Джи-Ай Джо?
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Mirage [после погони с полицией Нью-Йорка] У-ху-ху! Вот это кайф! Масло пошло, знаешь ли? Чёрт! Я давно уже зажёгся, чувак. Не передать, как это утомляет!
[имитируя Прайма]
Mirage «Мираж, оставайся в тени. Мираж, не привлекай к себе внимания. Мираж, „Большой“ — это всего лишь фильм. Ты никогда не станешь настоящим мальчиком.» Но было весело, брат. Ты крут, чувак.
[видит, что Ноа в шоке]
Mirage Ах да. Тебе, наверное, это тяжеловато, да?
Noah Diaz [поднимает кусок трубы для защиты] Эй, отойди.
Mirage Эй, эй, эй. Чё с агрессией? Я думал, после погони мы теперь пацаны. Ты меня собираешься бить?
Noah Diaz Может быть.
Mirage Вот как?
[наводит плазменное оружие на руку, но Ноа стоит твердо]
Mirage Хм. Крутой чувак. Мне нравится. Очень нравится.
Noah Diaz Ты что, какой-то одержимый тачкой или как?
Mirage Нет. Это не по-настоящему, дружище. Я — инопланетянин.
Noah Diaz Типа... типа инопланетянина из фильма?
Mirage «Инопланетянин»? Тот уродливый малый в корзине? Посмотри на это лицо! Меня зовут Мираж.
[протягивает руку для кулачка]
Mirage Давай. Дай мне немного, дай немного. Легонько. Легонько постучи. Давай, постучи.
[Ноа бьет кулаком]
Mirage Вот видишь! Теперь мы друзья!
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Kris Diaz Эй, Соник. Завтрак уже готов?
Noah Diaz Я не твой дворецкий, Крис.
Kris Diaz Да брось, чувак. По воздуху не называй имён. Это Тейлз.
Noah Diaz Ой, моя ошибка, Кристофер Диаз с Уилсон-авеню, дом 974, квартира 2-С, Бруклин.
Kris Diaz Без настоящих имён. Их слушают.
Noah Diaz [идёт на кухню, замечает, что яйца на сковороде пригорают] Никакие секретные службы нас не волнуют, Тейлз. А теперь давай сюда, пока горячо.
Breanna Diaz [входит] Ну, хоть это у них есть. Вот, я выгладила это для тебя.
Noah Diaz Я уже выгладил. Что...
Breanna Diaz Как будто ты эти яйца приготовил?
Noah Diaz Что ты имеешь в виду? Они просто... приправлены.
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Bumblebee [фрагмент из «Волшебника страны Оз»] Не так быстро!
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Arcee Хорошо, энергетический всплеск, который мы зафиксировали, был в диапазоне 4000 йоттагерц, что недоступно для человеческого восприятия. Я восстановила источник по энергетическим эхо.
Optimus Prime [видя голограмму Ключа Трансварпа] Не могу поверить. Он существует и он здесь.
Bumblebee [отрывок из «Космических ястребов»] Что, чёрт возьми, я вижу?
Optimus Prime Ключ Трансварпа. Считалось, что он потерян тысячи лет назад. Раньше им открывали пространственно-временные порталы на планеты, богатые энергоном, по всей Вселенной.
Mirage Ты имеешь в виду планеты, богатые энергоном, такие как...
Arcee Кибертрон.
Optimus Prime После семи долгих лет, проведённых на Земле в плену, мы наконец нашли путь домой.
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Optimus Prime [Ноа готовится уничтожить ключ Трансварпа] Я знаю, ты хочешь защитить свой народ, но если уничтожишь этот ключ, наш дом будет потерян навсегда. Нам не нужно выбирать.
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Elena Wallace А что если мы не уничтожим это? Может, есть другой способ... спасти оба наших дома.
Noah Diaz Елена, я сделал много ошибок в жизни. Но это другое. Я не могу провалиться. Я не могу подвести свою семью.
Elena Wallace Ты такой же, как он. Знаешь это?
Noah Diaz Кто?
Elena Wallace Оптимус. Я серьезно. Он тоже это чувствует.
Noah Diaz Что именно?
Elena Wallace Как будто он зверь, тащащий на себе груз всего мира. Ты думаешь, он какой-то... генерал, который отдает приказы, но когда я смотрю на него, я вижу только старшего брата, который пытается защитить свою семью.
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Optimus Prime Юникрон.
Unicron Ты сражался храбро. Но этот мир уже мой.
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Optimus Primal Он не тот Оптимус Прайм, какого я себе представлял.
Airazor Он так много потерял.
Optimus Primal Еще многие погибнут, если ключ попадет не в те руки.
Airazor Если бы у тебя был еще один шанс спасти наш дом, ты бы поступил иначе?
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Elena Wallace Этот каменный узор — XVII века. Нам нужно что-то гораздо, гораздо древнее.
Noah Diaz [она видит каменный знак на земле] Что это?
Elena Wallace Это тот же знак, что и на Эйрэйзоре. Но он стоит не так. Подожди, видишь? Кажется, здесь что-то есть.
[когда она поворачивает знак, слышен грохот камня]
Elena Wallace Вот ещё один.
Noah Diaz [выравнивая знаки] Что теперь?
Elena Wallace Я думала, что...
[камень под их ногами двигается, открывая секретный вход]
Noah Diaz Вот это да, прямо как у Индианы Джонса.
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Arcee Юникрон, он мёртв?
Optimus Primal Пойман, но не мёртв. Зло никогда не исчезает полностью. Он может вернуться.
Optimus Prime Пусть придёт. Объединённые, мы уничтожим его раз и навсегда.
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Noah Diaz Я — Ноа Диас. Что обо мне можно узнать? Я вырос в Бруклине. У меня есть младший брат, который называет меня Соник. И если мне придётся спасать вселенную, чтобы спасти тех, кого я люблю, значит, я так и сделаю.
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Agent Burke Почему бы тебе не рассказать мне о своих сильных сторонах?
Noah Diaz Помимо моего опыта с электроникой, я... я ещё очень развивал навыки командной работы.
Agent Burke Да? Слушай, буду с тобой честен. Резюме немного скудновато.
Noah Diaz Да, ну, недавно у меня была работа за границей.
Agent Burke О, это было...
[просматривает резюме Ноя]
Agent Burke Нет, кажется, этого тут нет.
Noah Diaz Нет, это... это был краткосрочный контракт.
Agent Burke Понятно. Расскажи-ка мне об этом.
Noah Diaz Это было в Южной Америке. Так что я прокачал свой испанский. Мама была очень рада. Понимаешь о чём я? Мамы и есть мамы. Она была просто... но честно, там всё было одно — работа, работа, работа, работа, понимаешь?
Agent Burke Жаль, я слышал, в Перу очень вкусно.
Noah Diaz Постой, я не... я ничего про Перу не говорил.
Agent Burke Но ты же там был, да?
Noah Diaz Нет, я был...
Agent Burke В Куско? С тобой, с, э, Еленой и твоими, ну, не знаю, как их, друзьями?
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Optimus Prime Я тебя уничтожу, Скадж! Это... обещание.
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Bumblebee [объявляя о своём появлении] Я пришёл сюда, чтобы надрать задницы.
Noah Diaz Рады снова тебя видеть.
Optimus Prime Все, охраняйте мост! Елена, отключай его!
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Jillian [Елена натыкается на статую Эйрэйзора] Неплохо, да?
Elena Wallace Да. Откуда это?
Jillian Её только что нашли в Судане. Парни говорят, что это Хорус, пятый тысячелетний до н.э., нубийский?
Elena Wallace Этот символ точно не иероглиф.
Jillian Если он такой же экзотический, как выглядит, меня возьмут в «Минерву».
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Джиллиан Стажёр, я звонила тебе три раза. Почему ты не перезвонил?
Елена Уоллес Ладно, я подумала, что если остановлюсь и позвоню, то опоздаю ещё больше.
Джиллиан Полиция здесь. Они накрыли аукцион с произведениями искусства. Владелец утверждает, что всё подлинное, но хотят второе мнение.
Елена Уоллес Хорошо.
[переход к ряду предметов, которые она осматривает]
Елена Уоллес Эскиз да Винчи настоящий. Картина — копия. Оригинал в Национальной галерее в Лондоне. Римская ваза — ценная, но на ней не разбогатеешь. Эта греческая табличка с проклятием дорогая, но подделка.
Джиллиан По чему ты это поняла?
Елена Уоллес Видишь орфографию? Римская. В ту эпоху такого даже не было.
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Elena Wallace Итак, я немного порылась и думаю, что эта статуя — не Гор. На самом деле, я уверена, что это не он. Мальчишки датировали её примерно 5000 годом до н.э., верно?
Jillian Мм-хм.
Elena Wallace Но нубийцы вообще не контактировали с египтянами ещё 600 лет спустя. Этот символ — не иероглиф. Я даже не думаю, что он из этого региона. Скорее всего, это что-то ацтекское или инкское. Это не египетский бог. Это что-то другое.
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Optimus Prime [видя портал Трансварпа] Такое невозможно. Всем Автоботам на связь! Всем Автоботам на связь!
Bumblebee [фрагмент из «Крепкий орешек»] Йиппи-кай-йей, м***к...
Arcee Прайм, это Арси. Я вижу. Что я наблюдаю?
Optimus Prime Путь домой.
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Ноа Диас Мне кажется, твой парень там запутался. Он сказал, что наше интервью отменили.
Бишоп Потому что так и есть.
Ноа Диас Подожди, почему? По телефону ты сказал, что я идеально подхожу для этой работы. Ты сказал, что это просто формальность.
Бишоп Так и было, пока твой бывший командир не перезвонил мне. Сказал, что ты храбрый, эксперт по связям, но ненадёжный. Тебе нельзя доверять. Твои мысли всегда где-то в другом месте.
Ноа Диас Сэр, я могу всё объяснить. У меня были личные обязательства. Мой брат болен.
Бишоп Твоя обязанность — служить армии США.
Ноа Диас Мистер Бишоп! Сэр. Я усердно работаю, хорошо? Просто... мне действительно нужен перерыв.
Бишоп Послушай, я не могу позволить кому-то вроде тебя разрушить то, что я построил.
Ноа Диас Кто-то вроде меня? Ты ничего обо мне не знаешь!
Бишоп Я знаю, что ты не умеешь работать в команде.
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Breanna Diaz Ты уверен, что справишься с ним?
Noah Diaz Да, больница по пути. У меня есть время.
Breanna Diaz Если та дама, администратор, появится и заговорит о счёте — просто скажи, что мы всё уладим.
Noah Diaz Сделаю. И после сегодняшнего дня смогу помогать больше.
Breanna Diaz Удачи на собеседовании. Не забудь смеяться над всеми их шутками. Белым это очень нравится.
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Reek Эй, Крис, я же говорил тебе не выпускать своего пацана из дома, чтобы он выглядел как полный лох?
Kris Diaz Я могу не так уж много сделать.
Noah Diaz Да, да, братан. Смотри сюда.
Reek [берёт электронную коробку] Оу! Бро! Когда ты уже дашь мне применить твои навыки и заработать по-настоящему?
Noah Diaz Да говорит тот, кто даже кабельное себе позволить не может.
Reek [саркастично подражая ему] «Говорит тот, кто...» Я просто решил не покупать кабельное. Это мой личный способ протестовать против кровососущей природы современного капитализма!
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Оптимус Прайм [Скадж получает обе половины Ключа Трансварпа] Прости меня, Ноа.
Ноа Диас Ты думал о своих. Я даже не могу на тебя из-за этого злиться.
Оптимус Прайм На моей родной планете верят, что борьба с тьмой будет идти до тех пор, пока все не станут одним целым. Я потерял это из виду. Ты сражался за своих, я — за своих, хотя нам следовало вместе бороться с тьмой.
Ноа Диас Ну, я ещё не закончил сражаться.
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Ноа Диас Слушай, то, о чём я говорил, что должен сделать? Это для него и его команды.
Мираж Мы пытаемся остановить конец света.
Крис Диас Конец света?
Ноа Диас Нет!
Мираж Может быть. Шанс шестьдесят на сорок.
Ноа Диас Ты знаешь, я не дам этому случиться. Вот почему мне нужно уйти.
Крис Диас Я пойду соберу свои вещи.
Мираж Жёсткий парень.
Ноа Диас Что? Нет. Стой, стой. Ты... ты не пойдёшь.
Крис Диас Почему? Тебе нужен кто-то, кто прикроет спину.
Ноа Диас Это слишком опасно, Крис. И мне нужно, чтобы ты остался здесь и позаботился о маме.
Крис Диас [понимая смысл] Потому что ты можешь не вернуться.
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Ноа Диас [проникая в музей, он сталкивается с Эленой] Я и не думал, что тут кто-то есть.
Ноа Диас [видя, что она держит Ключ] Вот оно.
Элена Уоллес Кто ты такая? А?
Ноа Диас Я, эм... уборщик.
Элена Уоллес Охрана!
Ноа Диас Нет, нет, нет! Не надо! Это не так, как кажется.
Элена Уоллес А выглядит так, будто ты пытаешься украсть музейное имущество.
Ноа Диас Ладно, чуть-чуть именно так и есть.
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Wheeljack [с латиноамериканским акцентом] Извини за опоздание. Я наблюдал за гармоничным моментом между спокойной бабочкой и невозмутимой гусеницей. Такая тишина.
Noah Diaz Йо-хо-хо. Эй, пацан, откуда ты?
Wheeljack Кибертрон.
Noah Diaz А откуда у тебя такой акцент?
Wheeljack Акцент? Какой акцент?
Noah Diaz Понимаешь, о чём я? Просто... я говорю, что это круто. Я уже хотел сказать: «Йо, слушай, папи, откуда ты?», но не хотел предполагать, что ты тоже говоришь по-испански, потому что, ну, понял?
Wheeljack Ммм. Немного расистски, hermano.
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Wheeljack Координаты, которые ты дал, соответствуют старой церкви. Посмотри.
Elena Wallace Это Санто-Доминго. Испанцы построили её на месте древнего храма инков.
Wheeljack Правильно. Я зафиксировал остаточные энергетические сигналы во дворе, так что, думаю, ключ где-то рядом. Но попасть туда будет не так просто. Инти Райми — фестиваль, в который город полностью закрыт.
Mirage Значит, ночная миссия.
Optimus Prime Нет. Скордж мог уже быть там. Мы должны найти вторую половину раньше него.
Noah Diaz Мы с Эленой займёмся этим.
Elena Wallace А?
Noah Diaz В-вы двое и двух кварталов не пройдёте.
Arcee Вокруг церкви стоит охрана. Вы никогда не пройдёте.
Noah Diaz Тогда придётся взять пример с тебя. Спрячемся на виду у всех, сольёмся с парадом.
Optimus Prime Неплохая идея. Будем следить за Терроконами. При первом же подозрении на проблемы — в атаку.
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Noah Diaz Должен быть способ остановить этого парня.
Optimus Primal Слишком поздно. Трансварп уже активирован. В нём больше энергии, чем в сверхновой. Любое вмешательство взорвёт его, как бомбу. Единственный способ остановить процесс — это код доступа, установленный давно как предохранитель.
Mirage Ладно, а какой же код?
Optimus Primal Код был разделён вместе с ключом. К сожалению, вторая половина кода погибла вместе с Эйрэйзор.
Elena Wallace Нет, стоп, стоп. Я понял. Та, что прячет свою половину ключа, на ней были отметки, как те, что я нашёл в пещере, где ты спрятал свою. Вместе они должны составлять код доступа.
Optimus Primal Хм.
Noah Diaz Так у нас теперь есть шанс, да?
Optimus Primal Маленький шанс.
Optimus Prime И этого достаточно, если ты покажешь нам путь, Праймал.
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Scourge Никто не вспомнит эту жалкую планету. И никто не вспомнит тебя.
[он целится в Ноа, но Мираж прикрывает его и принимает удар]
Noah Diaz Мираж, что ты делаешь?
Mirage Держу обещание.
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Nightbird Автоботы, должно быть, используют своих новых зверюшек, чтобы добраться до храма.
Scourge Отлично. Они делают нашу работу за нас.
[отпуская одного из своих дронов]
Scourge Иди принеси.
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Elena Wallace Итак, кто вы?
Optimus Primal Мы, максималы, — развитая раса, посвятившая себя распространению жизни по всей вселенной. Мы используем Ключ Транстварпа, чтобы посещать молодые миры.
Elena Wallace Линии Наска, Храм в Тикале... это вы, да?
Optimus Primal Не мы. Мы не можем приписывать себе заслуги человеческой изобретательности.
Optimus Prime Но у вас был Ключ. Почему остались на этой планете?
Optimus Primal Когда Юникрон уничтожил наш мир, мы дали клятву — сохранить жизнь любой ценой. И Земля стала для нас безопасным убежищем.
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Optimus Primal Эйрэйзор, рад тебя видеть, старый друг. Но приводить сюда других — это не входило в наш план. Боюсь, ты приносишь плохие вести.
Airazor Скордж прибыл на Землю.
Optimus Primal Он нас нашёл.
Airazor И у него есть половина ключа. Мы должны найти вторую часть раньше него.
Elena Wallace Но её не было в пещере.
Optimus Primal Была. Но мы давно переместили её, чтобы сохранить в безопасности.
Airazor Где она теперь?
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Optimus Prime Я сам должен был получить Ключ. Мне следовало лучше знать, чем полагаться на людей.
Noah Diaz Эй, постой. Ты меня обвиняешь? После того как ты удобно умолчал про чудовище, пожирающее планеты?
Optimus Prime Из-за тебя Юникрон теперь использует ключ, чтобы поглотить каждую планету во Вселенной! Включая мой родной мир.
Airazor У него нет Ключа. По крайней мере, не полностью. Мы разбили Ключ на две части для безопасности, а затем разошлись и скрылись. Я не знаю, где вторая половина. Возможно, я последний из нашего рода.
Elena Wallace [вспоминая символы, которые видела на статуе ястреба] Он в Перу.
Noah Diaz Откуда ты знаешь?
Elena Wallace Это символы на камне. Их зафиксировали только в одном месте в мире — Храм Солнца инков в Куско. Это одно из старейших зданий в западном полушарии. Я... я...
[показывая Airazor свой журнал]
Elena Wallace Думаю, это не может быть совпадением.
Arcee Если ты можешь отследить эти символы до Перу, то и Терроконы тоже смогут. Нам нужно добраться туда раньше них.
Optimus Prime А потом убить Скарджа и забрать его часть, чтобы собрать Ключ целиком.
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Scourge Проснись, мой тёмный повелитель.
Unicron Вставай. Меня убивает голод. Что ты нашёл?
Scourge [показывая ему Ключ] Спасение. Вселенная снова будет твоей на закуску, мой повелитель.
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Optimus Prime Мне не нравится этот план.
Arcee Да, Мираж не особо известен своей скрытностью.
Optimus Prime По крайней мере, Мираж — один из нас. Нам не стоит полагаться на человека.
Bumblebee [вырезка со Споком из «Звёздного пути IV»] Они мои друзья.
Optimus Prime Я знаю, что один был к тебе добр, Би, но это не наш мир. Люди всегда будут защищать своё. Мы можем доверять только своим.
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Scourge [получение Ключа Транспорта и лёгкое поражение автоботов] Теперь к моей коллекции добавится Прайм.
[с визгом Эйрэйзор пролетает над головой и выпускает огненный след]
Scourge Максималы.
Nightbird Хорошо. Может, хоть настоящая драка получится.
Scourge Нет. Мы получили то, зачем пришли.
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Ноа Диас Ты хочешь найти этот ключ и отдать его тому, кто только что нагнул вас всех.
Оптимус Прайм Трансварп-ключ — наш единственный путь домой.
Ноа Диас Если этот парень завладеет этой штукой — всё, Земля кончена! Наши семьи, все. Я иду.
Оптимус Прайм Об этом не может быть и речи.
Ноа Диас Без обид, но я не доверю свой дом тому, кто не смог защитить свой. Это моя планета. Я иду.
Эйрэйзор А ты?
Элена Уоллес Я?
Эйрэйзор Как тебя зовут?
Элена Уоллес Элена.
Эйрэйзор Элена, поведёшь нас к этому храму?
Ноа Диас [она смотрит на него] Шанс остановить конец света.
Арси На самом деле ты спасёшь сразу два мира.
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Optimus Prime [после уничтожения Бамблби] Это моя вина. Это должен был быть я.
Airazor Прими мои соболезнования.
Mirage Без обид, леди, а ты кто вообще?
Airazor Меня зовут Эйрэйзор. Я — Максимал. Воин из вашего прошлого и будущего.
Mirage А, точно. Это... логично. Да.
Airazor Мы бежали с нашей родной планеты накануне её уничтожения. Искали убежище и спрятались здесь, на Земле.
Elena Wallace Понятно. Значит, вы Максималы. Вы — автоботы. А кто те твари, что напали на нас раньше?
Airazor Терроконы. Слуги тёмного, голодного бога, который питается целыми мирами, чтобы поддерживать себя.
Optimus Prime Юникрон.
Mirage То есть ты говоришь, что этот Юникрон пожирает планеты, чтобы выжить?
Airazor Да. И он наделяет своих слуг, вроде Скорджа, тёмной энергией, делающей их практически неуязвимыми. Скордж полностью подчинён Юникрону. Через его силу Юникрон владеет душой Скорджа.
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Noah Diaz Слушай, мне надо... мне ненадолго выйти. И я не знаю, когда вернусь.
Kris Diaz Почему?
Mirage [снаружи, машина под ним начинает проваливаться под его весом] О, чёрт.
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Елена Уоллес [увидев Скарджа] Ты говорил правду.
Ноа Диас Да. Но эти со мной не.
Скардж Вырви плоть с их костей и принеси мне Ключ.
Елена Уоллес [передаёт Ключ Ноа] Он твой.
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Noah Diaz Ты правда думаешь, что этот ключ где-то в Перу?
Elena Wallace Я-да, похоже на то. Все улики сходятся.
Noah Diaz Если так, и мы его заполучим, нам нужно уничтожить его.
Elena Wallace Что?
Noah Diaz Они не смогут объединить ключ без обеих частей. Нет ключа — нет Юникрона, и Землю не съедят.
Elena Wallace Да, но тогда они не смогут домой вернуться.
Noah Diaz Нужно думать и о себе. Слушай, тебе просто надо найти его, а остальное я возьму на себя.
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Noah Diaz Впервые летишь?
Elena Wallace Чувак, это мой первый раз вне Нью-Йорка.
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Mirage Прайм, я не думаю, что мы справимся с этими ребятами...
[Nightbird кружит в воздухе и подбирает его]
Mirage О, нет! Боже! Опусти меня!
[его роняют, он приземляется рядом с Ноем и Еленой]
Mirage Ух, это было жутко. Вот это да. Ты ещё жив.
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