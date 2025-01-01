Optimus PrimeЯ Оптимус Прайм, предводитель Автоботов. Мы потеряли Ключ Трансварпа, и вместе с ним — нашу возможность вернуться домой. Но мы обрели союзника в нашей битве с силами зла. Силами слишком могущественными, чтобы кто-то из нас мог одолеть их в одиночку... но вместе у нас есть шанс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
BumblebeeЯ пришёл сюда, чтобы надрать задницы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Из трейлера]
Optimus PrimalИз всех угроз из твоего прошлого и будущего ты никогда не сталкивался с чем-то подобным.
Оптимус ПраймэлЕсть легенда, что предшествовала рассвету нашей цивилизации: гнусный бог, такой огромный и мощный, что пожирает целые планеты как топливо. Мало кто верил в это... пока не увидели Уникрона своими глазами. Но он пришёл не только за нашей планетой. Он хотел нашу величайшую технологию — Ключ Трансварпа. И отправил своего самого могущественного приспешника — Скёрджа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ScourgeВ конце концов всё, что тебе дорого, будет уничтожено.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CheetorПриземляются новые враги! Мы долго не протянем!
ApelinqЭто моя битва. Слушай: если Юникрон завладеет Ключом, он откроет портал во времени и пространстве, и не будет конца мирам, которые он сможет уничтожить! Теперь твое время вести Максималов, Оптимус Примал.
Optimus Prime[Оптимус отрывает голову Скорджа, убивая его. Затем берет знак Бамблби с его трупа]Это принадлежит моему другу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ноа ДиасЯ просто пытаюсь собрать эти деньги и выбросить твоего разозлённого начальника с этой планеты, пока он не взорвался.
МиражНе принимай это близко к сердцу. Он просто скучает по дому. И, думаю, винит себя в том, что мы застряли здесь. Земля должна была быть лишь остановкой, местом, где мы могли бы перегруппироваться и вернуться к войне дома. Прайм чувствует, что это его вина, что мы здесь застряли, что он должен всё исправить сам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Scourge[подходит к Апелинку]Значит, ты великий воин этой планеты. Ммм. У тебя такой прекрасный мир, полный изобилия жизни. Вкусно. Мой хозяин проголодался. Отдай мне Ключ Транстварпа, и он пощадит твой дом.
ApelinqМы скорее умрём, чем позволим ему добраться до других планет.
Noah DiazЗначит, вы — роботы, которые превращаются в машины, хотя вы с другой планеты. А теперь есть ключ, который открывает портал обратно домой. И ты это знаешь, потому что в небе есть маяк, которого я не вижу, ведь я человек.
MirageДа брось, Прайм. Улыбнись хоть немного. Не больно же. Покажи мне эту нижнюю челюсть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus PrimalУ нас есть небольшой промежуток, прежде чем портал откроется настолько, чтобы в него мог войти Юникрон. Мост окружён сетью туннелей. Они слишком малы для Максима́лов, но...
CheetorНо не для людей.
Optimus PrimalЕсли Ноа и Елена доберутся до центральной антенны, они смогут использовать код, чтобы отключить её, забрать Ключ Транстворота и закрыть портал до того, как Юникрон проникнет в нашу атмосферу.
ArceeНо Скордж будет следить за каждым нашим шагом. Он сделает всё, чтобы помешать нам получить ключ.
Optimus PrimeТогда мы сами перейдём в наступление. Автоботы и Максима́лы вместе ринутся на мост и выманят Скорджа на бой.
Noah DiazА я с Еленой проберёмся через задний ход.
WheeljackПохоже, мы все умрём.
Optimus PrimeЕсли нам суждено умереть, то мы погибнем, сражаясь вместе — как одно целое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Оптимус Праймел[в перуанской деревне]Это Амару. Он и его семья — последние потомки племени, которое сторожит нас уже сотни лет. Когда мы прибыли, они поделились с нами своим миром. И вместе мы защищали его народ и нашу тайну.
Agent BurkeМы — секретная правительственная организация. Совершенно тайная. Специализируемся на глобальных угрозах. Предотвращение катастроф планетарного масштаба и тому подобное. Сейчас идёт война, и мы хотели бы, чтобы ты присоединился к борьбе. Ты и вся твоя команда. Знаешь, большие парни.
Agent BurkeХороший ответ. Ладно. В любом случае, чтобы отблагодарить тебя от имени всей страны, мы позаботимся о медицинском обслуживании твоего брата Криса. Полностью. Теперь у него будет круглосуточный доступ к лучшим врачам мира. И эти доктора не спрашивают пациентов о состоянии счёта.
Elena WallaceКак будто он зверь, тащащий на себе груз всего мира. Ты думаешь, он какой-то... генерал, который отдает приказы, но когда я смотрю на него, я вижу только старшего брата, который пытается защитить свою семью.
Optimus PrimalПойман, но не мёртв. Зло никогда не исчезает полностью. Он может вернуться.
Optimus PrimeПусть придёт. Объединённые, мы уничтожим его раз и навсегда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noah DiazЯ — Ноа Диас. Что обо мне можно узнать? Я вырос в Бруклине. У меня есть младший брат, который называет меня Соник. И если мне придётся спасать вселенную, чтобы спасти тех, кого я люблю, значит, я так и сделаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agent BurkeПочему бы тебе не рассказать мне о своих сильных сторонах?
Noah DiazПомимо моего опыта с электроникой, я... я ещё очень развивал навыки командной работы.
Agent BurkeДа? Слушай, буду с тобой честен. Резюме немного скудновато.
Noah DiazДа, ну, недавно у меня была работа за границей.
Noah DiazЭто было в Южной Америке. Так что я прокачал свой испанский. Мама была очень рада. Понимаешь о чём я? Мамы и есть мамы. Она была просто... но честно, там всё было одно — работа, работа, работа, работа, понимаешь?
[переход к ряду предметов, которые она осматривает]
Елена УоллесЭскиз да Винчи настоящий. Картина — копия. Оригинал в Национальной галерее в Лондоне. Римская ваза — ценная, но на ней не разбогатеешь. Эта греческая табличка с проклятием дорогая, но подделка.
Elena WallaceНо нубийцы вообще не контактировали с египтянами ещё 600 лет спустя. Этот символ — не иероглиф. Я даже не думаю, что он из этого региона. Скорее всего, это что-то ацтекское или инкское. Это не египетский бог. Это что-то другое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Optimus Prime[видя портал Трансварпа] Такое невозможно. Всем Автоботам на связь! Всем Автоботам на связь!
Bumblebee[фрагмент из «Крепкий орешек»] Йиппи-кай-йей, м***к...
Reek[берёт электронную коробку]Оу! Бро! Когда ты уже дашь мне применить твои навыки и заработать по-настоящему?
Noah DiazДа говорит тот, кто даже кабельное себе позволить не может.
Reek[саркастично подражая ему]«Говорит тот, кто...» Я просто решил не покупать кабельное. Это мой личный способ протестовать против кровососущей природы современного капитализма!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Оптимус Прайм[Скадж получает обе половины Ключа Трансварпа]Прости меня, Ноа.
Ноа ДиасТы думал о своих. Я даже не могу на тебя из-за этого злиться.
Оптимус ПраймНа моей родной планете верят, что борьба с тьмой будет идти до тех пор, пока все не станут одним целым. Я потерял это из виду. Ты сражался за своих, я — за своих, хотя нам следовало вместе бороться с тьмой.
Noah DiazПонимаешь, о чём я? Просто... я говорю, что это круто. Я уже хотел сказать: «Йо, слушай, папи, откуда ты?», но не хотел предполагать, что ты тоже говоришь по-испански, потому что, ну, понял?
WheeljackМмм. Немного расистски, hermano.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
WheeljackКоординаты, которые ты дал, соответствуют старой церкви. Посмотри.
Elena WallaceЭто Санто-Доминго. Испанцы построили её на месте древнего храма инков.
WheeljackПравильно. Я зафиксировал остаточные энергетические сигналы во дворе, так что, думаю, ключ где-то рядом. Но попасть туда будет не так просто. Инти Райми — фестиваль, в который город полностью закрыт.
ArceeВокруг церкви стоит охрана. Вы никогда не пройдёте.
Noah DiazТогда придётся взять пример с тебя. Спрячемся на виду у всех, сольёмся с парадом.
Optimus PrimeНеплохая идея. Будем следить за Терроконами. При первом же подозрении на проблемы — в атаку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noah DiazДолжен быть способ остановить этого парня.
Optimus PrimalСлишком поздно. Трансварп уже активирован. В нём больше энергии, чем в сверхновой. Любое вмешательство взорвёт его, как бомбу. Единственный способ остановить процесс — это код доступа, установленный давно как предохранитель.
Optimus PrimeЯ сам должен был получить Ключ. Мне следовало лучше знать, чем полагаться на людей.
Noah DiazЭй, постой. Ты меня обвиняешь? После того как ты удобно умолчал про чудовище, пожирающее планеты?
Optimus PrimeИз-за тебя Юникрон теперь использует ключ, чтобы поглотить каждую планету во Вселенной! Включая мой родной мир.
AirazorУ него нет Ключа. По крайней мере, не полностью. Мы разбили Ключ на две части для безопасности, а затем разошлись и скрылись. Я не знаю, где вторая половина. Возможно, я последний из нашего рода.
Elena Wallace[вспоминая символы, которые видела на статуе ястреба]Он в Перу.