Cheetor Приземляются новые враги! Мы долго не протянем!

Airazor У нас есть Ключ?

Apelinq Ты должен взять его, спрятать! Обезопасить так, чтобы он никогда не попал в руки Юникрона!

Optimus Primal Но Апелинк, мы можем сражаться!

Apelinq Нет! Защита Транстварп Ключа — вот что важно!

[передаёт Ключ Прималу]

Apelinq Иди! Используй его, чтобы сбежать!

Airazor Что ты будешь делать?

Apelinq Я сдержу их, выиграю тебе время.

Optimus Primal Тогда я останусь с тобой!