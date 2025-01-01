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Лихорадка
Цитаты из фильма Лихорадка
Цитаты из фильма Лихорадка
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Цитаты
Karen
Когда ты давно знаешь человека, тебе просто хочется его поцеловать — проверить, хороший ли он в этом. В этом ведь нет ничего плохого, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul
это в воде
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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