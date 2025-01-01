Splinter
Вот уже 15 лет мы живём здесь. До этого я был питомцем моего хозяина Йоши. Когда нам пришлось переехать в Нью-Йорк, я впервые остался без дома, бродил по канализации, выискивая хоть что-то съедобное. И вот однажды я наткнулся на разбитую стеклянную банку и четырёх маленьких черепашек.
Michaelangelo
[перебивает] Это мы! Хи-хи.
Donatello
Заткнись! О, нет...
Splinter
Малыши ползали в странной светящейся жиже из разбитого контейнера неподалёку. Я собрал их в старую кофейную банку, и когда проснулся на следующее утро, испытал шок. Они увеличились вдвое. Я тоже рос. Особенно в уме. Меня поразил их интеллект, но ничто не могло подготовить меня к тому, что случилось дальше: один из них заговорил.
Young Michaelangelo
[в воспоминаниях] Пицца. Пицца.
Splinter
За этим последовали новые слова, и я начал их обучение. Учил всему, чему сам научился у моего мастера. И вскоре я дал им имена: Леонардо, Микеланджело
Michaelangelo
Это я.
Splinter
Донателло.
[он издаёт героическое мурлыканье]
Splinter
и Рафаэль.
April
Мне не кажется, что я это вижу, правда?
Splinter
Нет. Боюсь, что нет.