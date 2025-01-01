Splinter У меня тоже когда-то была семья, Дэнни. Много лет назад я жил в Японии: был питомцем моего хозяина Ёши, повторяя его движения из своей клетки и изучая таинственное искусство ниндзюцу, ведь Ёши был одним из лучших теневых воинов Японии. Его единственным соперником был человек по имени Ороку Саки, и они соревновались во всём, но особенно — за любовь женщины по имени Тан Шен. Любовь Шен была только к моему хозяину. И чтобы не видеть, как он сражается с Саки за её руку, она уговорила Ёши бежать со мной в Америку. Но Саки поклялся отомстить. Я хорошо помню тот день, когда мой хозяин вернулся домой и увидел любимую Шен лежащей на полу, а потом увидел её убийцу. Саки не тратил слов, и во время борьбы моя клетка была сломана. Я прыгнул Саки в лицо, кусал и царапал, но он бросил меня на пол и одним взмахом катаны порезал мне ухо. Потом он исчез, и я остался один.

Danny Что стало с этим Ороку Саки?