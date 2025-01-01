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Киноафиша Фильмы Черепашки-ниндзя Цитаты из фильма Черепашки-ниндзя

Цитаты из фильма Черепашки-ниндзя

Donatello Ты клаустрофоб.
Casey Jones Хочешь получить кулаком в рот? Я даже на других парней никогда не смотрел.
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🥱
[последние реплики]
Leonardo Мы крутые!
Michaelangelo Крутяк!
Raphael Отпад!
Donatello Эмм...
Michaelangelo Жесть!
Leonardo Радикально!
Raphael Полный отрыв, чувак!
Michaelangelo Офигенно!
Leonardo Супер!
Donatello Эх, мега...
[Сплинтер откашливается, черепашки замолкают]
Splinter Мне всегда нравилось... Кавабанга.
Leonardo Леонардо, Майки, Рафа, Донни: КАВАБАНГА!
Splinter [смеётся] Я пошутил!
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🥱
Delivery Man [ищет адрес Майки] Ладно, 122... 122 и 1/8? 122 и 1/8. Отлично. Где, черт возьми, 122 и 1/8?
Michaelangelo [через канализационную решетку] Ты стоишь прямо на ней, чувак! Просто опусти сюда!
[курьер передает пиццу через решетку, а $10 передают наверх]
Delivery Man Дай сюда!... Эй, это 10 баксов! Счёт 13!
Michaelangelo Ты на две минуты опоздал, чувак!
Delivery Man Да ну, я не мог найти это место!
Michaelangelo Мудрый человек говорит: «Прощение — это божественно, но за опоздавшую пиццу полной цены не плати.»
Delivery Man [уходит] Нужно искать новый район. А я думал, что доставляю везде...
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Michaelangelo [смотрят "Черепаха и заяц" из "Эзоп и сын" по телевизору] Давай! Двигайся, ну же! Ах, ты же даёшь ему просто так ускользнуть! Ты можешь в это поверить? Давай! Не просто так...! Ниндзя-удар этому чёртову зайцу! Сделай что-нибудь!
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🥱
Splinter У меня тоже когда-то была семья, Дэнни. Много лет назад я жил в Японии: был питомцем моего хозяина Ёши, повторяя его движения из своей клетки и изучая таинственное искусство ниндзюцу, ведь Ёши был одним из лучших теневых воинов Японии. Его единственным соперником был человек по имени Ороку Саки, и они соревновались во всём, но особенно — за любовь женщины по имени Тан Шен. Любовь Шен была только к моему хозяину. И чтобы не видеть, как он сражается с Саки за её руку, она уговорила Ёши бежать со мной в Америку. Но Саки поклялся отомстить. Я хорошо помню тот день, когда мой хозяин вернулся домой и увидел любимую Шен лежащей на полу, а потом увидел её убийцу. Саки не тратил слов, и во время борьбы моя клетка была сломана. Я прыгнул Саки в лицо, кусал и царапал, но он бросил меня на пол и одним взмахом катаны порезал мне ухо. Потом он исчез, и я остался один.
Danny Что стало с этим Ороку Саки?
Splinter Никто толком не знает. Но ты носишь его знак на лбу.
🧡
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Сплинтер Я горжусь вами, мои сыновья. Сегодня вечером вы узнали последнюю и величайшую истину ниндзя: истинное мастерство приходит не от тела, а от разума. Вместе нет ничего, чего ваши четыре ума не смогут достичь. Помогайте друг другу, опирайтесь друг на друга и всегда помните ту силу, что связывает вас. Именно она привела меня сюда сегодня вечером и с которой я с радостью прощаюсь последними словами: я люблю вас всех, мои сыновья.
🧡
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Thug [у Раф] Что за хрень была это?
Thug Я - я не знаю.
Casey Jones [прыгает рядом с ними] Вот это да, настоящее преступление, вы, грабители кошельков. А вот это — наказание.
[сбивает их хоккейной клюшкой]
Casey Jones Две минуты за подсечку...
[делает это снова]
Casey Jones Две минуты за подножку...
[снова]
Casey Jones И не забудем про моё любимое: две минуты за высокую клюшку.
Raphael [прыгает и сбивает его] Как насчёт пятиминутного удаления за грубость, приятель?
Casey Jones Эй, Боги... кто тебя судьёй назначил? Ты сделал своё дело — валяй отсюда и дай мне работать, понял? Таким мелким шавкам нужно дать урок.
Raphael Им такой урок не нужен. Не от тебя.
Casey Jones [поворачивается, чтобы увидеть, как бандиты убегают, потом возвращается] Похоже, урок нужен тебе, приятель.
[достаёт две бейсбольные биты]
Casey Jones Урок — боль 101. Ваш преподаватель — Кейси Джонс.
Raphael Слушай, я не хочу с тобой драться.
Casey Jones А мне плевать, крепись, приятель.
🧡
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🥱
Michaelangelo Боже, как же я ЛЮБЛЮ *БЫТЬ ЧЕРЕПАХОЙ*!
🧡
👏
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🥱
Сплинтер Смерть приходит ко всем нам, Ороку Саки, но для тебя грядёт нечто гораздо хуже. Когда ты умрёшь, это будет...
[Шреддер бросает скрытый нож; Сплинтер ловит его, отпуская копьё, и Шреддер падает с крыши в кузов мусоровоза]
Сплинтер ...без чести.
Кейси Джонс Ой!
[Кейси Джонс дергает рычаг мусоровоза, включая его пресс]
🧡
👏
🥺
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🥱
Сплинтер Рафаэль, сядь ко мне.
Рафаэль Нельзя ли подождать до утра?
Сплинтер Ты слушаешь *сейчас*. Первое правило моего Учителя Йоши звучало так: «Правильно мыслить — значит открыть путь к силе, знаниям и покою». Я пытался направить твой гнев, Рафаэль, но его ещё много. Гнев затуманивает разум. Обращённый внутрь себя — это непобедимый враг. Ты особенный среди братьев, потому что выбрал сражаться с этим врагом один. Но, сталкиваясь с ним, не забывай о братьях и обо мне. Я рядом, сын мой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Michaelangelo Ох, чувак, я бы сейчас не отказался от глубокого пирога.
Danny Недавно у меня была пицца. Может, что-то ещё осталось.
[Донателло заглядывает]
Michaelangelo Ну?
Donatello Вопрос!
Michaelangelo Ррр, да?
Donatello Тебе нравится пенициллин на пицце?
Michaelangelo Ох!
[Донателло и Микеланджело начинают напевать «Прощание с оружием» и откладывают пиццу в сторону]
🧡
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🥱
Splinter Вот уже 15 лет мы живём здесь. До этого я был питомцем моего хозяина Йоши. Когда нам пришлось переехать в Нью-Йорк, я впервые остался без дома, бродил по канализации, выискивая хоть что-то съедобное. И вот однажды я наткнулся на разбитую стеклянную банку и четырёх маленьких черепашек.
Michaelangelo [перебивает] Это мы! Хи-хи.
Donatello Заткнись! О, нет...
Splinter Малыши ползали в странной светящейся жиже из разбитого контейнера неподалёку. Я собрал их в старую кофейную банку, и когда проснулся на следующее утро, испытал шок. Они увеличились вдвое. Я тоже рос. Особенно в уме. Меня поразил их интеллект, но ничто не могло подготовить меня к тому, что случилось дальше: один из них заговорил.
Young Michaelangelo [в воспоминаниях] Пицца. Пицца.
Splinter За этим последовали новые слова, и я начал их обучение. Учил всему, чему сам научился у моего мастера. И вскоре я дал им имена: Леонардо, Микеланджело
Michaelangelo Это я.
Splinter Донателло.
[он издаёт героическое мурлыканье]
Splinter и Рафаэль.
April Мне не кажется, что я это вижу, правда?
Splinter Нет. Боюсь, что нет.
🧡
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🥱
Сплинтер Все отцы заботятся о своих сыновьях.
🧡
👏
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🥱
Пассажир в такси [после того, как Рэф запрыгнул на капот такси] Что это, чёрт возьми, было?
Таксист Похоже на какую-то огромную черепаху в плаще.
[пауза]
Таксист В Ла-Гвардию едете, да?
🧡
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🥱
[бросая оскорбления по алфавиту]
Casey Jones И даже близко, Зип Нэк. Профессор и Мэри Энн. Жили они долго и счастливо.
Donatello Да ну, Атомный Рот, Гиллиган у неё был главный мужик. К тому времени они бы уже поженились и у них было шесть детей.
Casey Jones Гиллиган был занудой, Барфарони!
Donatello Это ты зануда, Кэмел Бриз!
Casey Jones Болван.
Donatello Эльфийские губы!
[Кейси заканчивает чинить двигатель]
Casey Jones Ладно, посмотрим, сработала ли эта пересадка, грибовод!
Donatello Ну вот... На чём мы?
Casey Jones Э, G.
Donatello Поехали, гак-фейс!
Casey Jones Я готов, мозг-автомат!
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🥱
Michaelangelo [Леонардо нарезает пиццу] Да, друзья, новый турбо-гинсу. Ваху! Он режет, он шинкует, и делает картошку фри и три разные...
[кусок пиццы падает на голову Сплинтера]
Michaelangelo ОЙ.
Splinter Дети.
🧡
👏
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🥱
April O'Neil О, Кейси, привет.
Casey Jones Привет? Я что, выгляжу так, будто только что обозвал Майка Тайсона слаба#ом, а ты мне — «привет»?
April O'Neil Тебе скорая не нужна?
Casey Jones Нет, но...
April O'Neil Прекрати болтать и поцелуй меня, ладно? У меня отчёт.
Casey Jones Обожаю, когда ты такая настойчивая.
April O'Neil Да?
[они целуются]
🧡
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🥱
Raphael [гоняюсь за Кейси Джонсом] Вернись сюда! Я с тобой ещё не закончил! ЧЁРТ!
🧡
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🥱
[один из Ниндзя из Клана Фут достаёт нунчак]
Michaelangelo О, тоже с нунчаками, да?
[вступает в поединок с ниндзя из Клана Фут и побеждает]
Michaelangelo Продолжай тренироваться!
🧡
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Donatello Мы были классные.
Michaelangelo Да, ребята и девчата, мы снова в деле и готовы раздавать по заслугам.
🧡
👏
🥺
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Raphael Бита Хосе Кансеки? Скажи мне... ты не мог же заплатить за это деньги.
🧡
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Michaelangelo [имитируя Рокки Бальбоа] Эээ, ну, может, я и буду драться с Апполло, а может и нет, как думаешь? Адриан.
[все смеются]
Michaelangelo Ладно, у меня есть ещё. О, это просто кайф.
Raphael О, нет, только не Кэгни.
Michaelangelo [имитируя Джеймса Кэгни] Ты грязная крыса. Ты убил моего брата. Ты грязная крыса. Ууух. Ууу-ху.
[все смеются]
April O'Neil Это наверняка любимое Сплинтера.
[черепашки смотрят на неё злобно]
April O'Neil Это была шутка.
[они замолкают, затем взрываются смехом]
🧡
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April O'Neil Ладно, эти парни в чёрных кимоно напали на меня, и этот крыса... Я видел *тебя* на парковке. Теперь всё понятно. А вы, ребята...
[черепашки]
April O'Neil Эм... Я понятия не имею, откуда вы взялись.
Splinter Если вы просто сядете и успокоитесь, я расскажу, откуда мы.
April O'Neil Он говорит!
Splinter Всё очень просто, мисс О'Нил.
April O'Neil И он знает моё имя... идеально.
Splinter Пятнадцать лет назад...
April O'Neil Почему мне никогда не снятся сны про Харрисона Форда?
🧡
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🥱
Leonardo [Рафаэль принёс без сознания Эйприл О’Нил в канализацию] Ты что, с ума сошёл?
Raphael Да, Лео, я с ума сошёл, понял? Чокнутый, понял?
Donatello Но почему?
Raphael Почему? Почему? Не знаю, просто захотел переделать обстановку. Знаешь, пара подушек, репортёр с ТВ — как тебе идея?
🧡
👏
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🥱
[Оружие Черепашек направлено на Дэнни, когда он выходит из шкафа]
Дэнни Не стреляйте!
Рафаэль [его оружие - сай] Думаю, он не заряжен, мальчик.
🧡
👏
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🥱
Michaelangelo [видит, что Раф принес домой без сознания Эйприл] Можно оставить её у нас?
🧡
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🥱
Сплинтер Да, Ороку Саки, я знаю, кто ты. Мы встречались много лет назад в доме моего учителя, Хамато Йоши!
[Шреддер снимает маску, показывая следы укусов]
Рафаэль Это он...
Шреддер Ты... Сейчас я закончу то, что начал с твоим УХОМ!
[бросается на Сплинтера]
🧡
👏
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🥱
The Shredder [противостояние с черепашками] Ты хорошо дерёшься... по-старинке. Но ты уже доставил мне достаточно проблем. Теперь ты встретишься с: Шреддером.
Donatello Шреддер?
Michaelangelo Ууу... может, весь этот хлам для приготовления капусты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonardo [видит, что Рафаэль проснулся, и спешит к нему] Рафф! Ты проснулся! Как ты себя чувствуешь?
Raphael Что нужно сделать, чтобы здесь поесть?
Leonardo [встает, в восторге, бежит к двери ванной] Эй! Эй, он проснулся! Он хочет есть! Принесите еды!
[бежит обратно к Рафаэлю]
Leonardo Ты будешь в порядке, Рафф... ты будешь в порядке!
Raphael Да, да, хорошо, Лео! Соберись, а?
Leonardo Слушай, Рафф...
[помогает Рафаэлю встать]
Leonardo -по поводу того, что я говорил раньше... знаешь... что ты мне не нужен и всё такое?
Raphael Лео... не надо.
[они обнимаются]
Leonardo Чувак, мы по тебе соскучились.
Donatello [он и Эйприл смотрят из дверного проема] Это кадр на память.
🧡
👏
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🥱
Donatello Ночная прохлада.
Michaelangelo Мм-хм. Пиццерийщик даёт нам тридцать секунд.
Donatello Мм-хм. Эй, Майки, ты когда-нибудь думал о том, что сказал Сплинтер сегодня? Типа, как это было бы... Знаешь, без него?
Michaelangelo Хм... Время вышло, скидка три бакса!
🧡
👏
🥺
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🥱
[первые строки]
Эйприл О’Нил Гораздо больше, чем просто серия мелких, разрозненных происшествий, теперь очевидно, что за всем этим стоит организованная преступная группировка, и на данный момент дела идут отлично. Настолько хорошо, что, кажется, нет ни одного свидетеля этих преступлений. Полиция буквально завалена жалобами — от краж кошельков до взломов, всё больше и больше горожан становятся жертвами волны преступности, которая продолжает терзать город. Вместо того чтобы становиться лучше, ситуация лишь ухудшается. Ещё более тревожит странный и порой просто непостижимый характер этих преступлений. Товары всех размеров и видов — от скейтбордов до стереосистем — исчезают с полок магазинов и складов с пугающей скоростью. Даже сами жертвы редко видят воров. Многие узнают о краже слишком поздно. На самом деле полиция ещё не нашла ни одного свидетеля. Поступают лишь смутные сообщения о каких-то мальчишках или подростках, замеченных на месте преступления. Но кто бы ни стоял за этими преступлениями, одно ясно — это гораздо больше, чем случайные, разрозненные события. Преступления без преступников? Невидимая банда в деле? Кого же вызвать? К сожалению, полиция — единственные, кто борется с тем, что уже называют тихой волной преступности. Но, пожалуй, самый тревожный звон тишины — это тишина из мэрии. Эйприл О’Нил, канал 3, «Око свидетеля».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Леонардо [про Шреддера, который только что появился] Кто-нибудь может сказать, кто или что это?
Микеланджело Не знаю, но уверен, что ему никогда не приходится искать консервный нож.
🧡
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🥱
[бой с солдатами Фута]
Michaelangelo Эй, Донни, похоже, у этого парня шок от панциря!
Donatello Слишком банально.
Michaelangelo Ну, тогда можем и по-панцирному дать!
Donatello Слишком клишировано.
Michaelangelo Ну, это был отличный удар по панцирю!
Donatello Мне нравится!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonardo Круто!
Michaelangelo Отпад!
Donatello Босса-Нова!
[Леонардо и Майки смотрят на Донателло]
Michaelangelo Чувак, «Босса-Нова»?
Donatello Чеви Нова?
[Леонардо и Майки стонут]
Donatello Отлично!
[Леонардо и Майки одобрительно радуются; Рафаэль мрачно идёт позади]
🧡
👏
🥺
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🥱
[Татсу издаёт свой звук, Кэйси сразу замечает Татсу и пытается подражать ему игриво]
Кэйси Джонс Эм, знаешь... Немного, ну...
[ведёт себя так, будто что-то распыляет в рот]
Кэйси Джонс Приматин может помочь прочистить там.
[Татсу прямо бьёт Кэйси по лицу, сбивая его с ног. Кэйси поднимается]
Кэйси Джонс Это тебе обойдётся дорого, Фея.
[Татсу бьёт Кэйси левым хуком по лицу, сбивая с ног снова. Кэйси поднимается]
Кэйси Джонс Похоже, ты меня не слушаешь.
[Татсу пинает Кэйси, подбрасывая в воздух и врезая в ящики. Кэйси пытается подняться после полученных травм]
Кэйси Джонс Похоже, тут у нас небольшой языковой барьер.
[Татсу бьёт Кэйси в пах, затем левым раундхаусом по лицу, потом левым хуком, сбивая с ног. Кэйси, хоть и ранен, хватает клюшку и, когда Татсу подходит, бьёт его по животу. Татсу испытывает жуткую боль]
Кэйси Джонс Фор!
[Кэйси бьёт Татсу, как мячом для гольфа, отправляя его в стену с ящиками, оглушая]
Кэйси Джонс [целует клюшку] Больше никогда не скажу, что гольф — скучная игра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Эйприл упомянула Рафаэля в новостях]
Donatello Похоже, он краснеет.
Raphael Да не, я НИКОГДА.
Donatello Пожалуй, он действительно краснеет.
[Рафаэль кидает сай в пол между ног Донателло]
Donatello Хм, может и нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
April O'Neil Мои ближайшие соседи примерно в четырёх милях отсюда. Мне нужно найти телефон и позвонить начальнику.
Casey Jones Ты про Чарльза?
April O'Neil Да; откуда ты знаешь?
Casey Jones Он оставил сообщение на автоответчике, эээ, как раз перед тем, как мы вышли...
April O'Neil И?
Casey Jones Ну, слушай, ты только что избавила себя от восьми миль туда-обратно. Эм... Тебя уволили.
April O'Neil Я только что избавила себя?
Casey Jones [не замечая мрачного тона] Ага.
Donatello Донателло, Микеланджело: Ой-ой.
April O'Neil Что ты натворил? Ты что, курсы бессердечности проходил?
Casey Jones Я просто хотел сообщить это тебе помягче.
April O'Neil О, так ты ПОТРАХАЛСЯ...
Casey Jones Эй, толстуха, если бы не я, ты бы тут и не стояла, ясно?
April O'Neil А что ты хочешь? Спасибо услышать?
Casey Jones ...Нет. Это я должен благодарить тебя за такую честь, правильно?
April O'Neil Ладно!
Casey Jones Да.
April O'Neil Спасибо.
Casey Jones Нет, СПАСИБО ТЕБЕ!
April O'Neil Пожалуйста!
Casey Jones ИМЕННО ТЕБЕ!
[они уходят в разные комнаты и хлопают дверями]
Donatello Блин, как будто из «Лунного света», да?
[Микеланджело кивает]
🧡
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🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся реплика]
Рафаэль Чёрт.
🧡
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🥺
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🥱
[Эйприл обнаруживает сай]
Рафаэль [смотрит] Ах, чёрт... блин!
[уходит незаметно]
🧡
👏
🥺
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🥱
Leonardo У нас была первая схватка, Мастер Сплинтер! Их было много, но мы... мы хорошо дрались.
Splinter Вас кто-то видел?
Leonardo Нет.
Splinter В этом нельзя допускать ошибок. Даже те, кто могли бы стать нашими союзниками, не поймут. Наша стихия — тень; отходить от неё стоит с опаской, потому что, когда ты это делаешь, нужно ударить резко и исчезнуть без следа.
Raphael Я потерял сай!
Splinter Значит, он потерян навсегда.
Raphael Но я могу его вернуть! Я могу вернуть...
Splinter Рафаэль!... Отпусти это.
🧡
👏
🥺
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🥱
Casey Jones [для бойцов Футов, обращение к Рафу] Вы не подскажете, что вы делаете с моим маленьким зелёным приятелем там, а?
[видит Эйприл]
Casey Jones Ого, а это кто такая красотка?
Leonardo Да кто это вообще?
Michaelangelo Вейн Гретцки на стероидах?
🧡
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🥺
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🥱
Сплинтер [Леонардо глубоко медитирует] ... Леонардо.
Леонардо Чё? Сплинтер!
Рафаэль [внутри играют в настольную игру] «Какая русская книга, где больше 500 персонажей, происходит во времена Наполеоновских войн?»
Донателло «Война и мир».
Леонардо [врывается] Он жив.
Рафаэль [Лео наступает прямо на настольную игру] Эй!
Донателло Игра сломана.
Леонардо Сплинтер жив.
Донателло Мы знаем, Лео, конечно, он жив. Все думают, что он жив.
Леонардо Я не *думаю*. Я *знаю*.
Донателло Чё?
🧡
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🥱
Кейси Джонс [У Раф снимается шапка, открывая лицо] Эй, кто ты, какой-то панк?
Рафаэль А?
Кейси Джонс [поддразнивание] Боже, я ненавижу панков... Особенно лысых с зелёным макияжем, которые носят... маски на уродливых мордах.
Рафаэль Вот черт.
Кейси Джонс [когда Раф бросается] Оу.
Рафаэль Новый игрок!
[Раф замахивается битой и промахивается]
Кейси Джонс Страйк один!
[Раф снова замахивается и промахивается]
Кейси Джонс Какой же ты слабаК#!
[Раф перепрыгивает через Кейси и бьёт его битой]
Рафаэль Хоумран! Рафаэль выигрывает 1:0!
Кейси Джонс Новая игра, круглая башка.
[дотягивается и хватает биту для крикета]
Кейси Джонс Крикет!
Рафаэль Крикет? Никто не понимает крикет! Чтобы понять крикет, надо знать, что такое крампет!
Кейси Джонс Я тебе покажу!
[бьёт Рафаэля битой]
🧡
👏
🥺
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🥱
April O'Neil Я бы с удовольствием вас всех пригласила, но, честно говоря, у меня для вас есть только... замороженная пицца.
Michaelangelo [выпрыгивает из люка, как заводная игрушка] Давай зажжём!
Donatello Ты сказал заветное слово.
April O'Neil Вы, ребята, пиццу едите?
Michaelangelo Майки, Дон: А кто её не ест?
April O'Neil Эм, да... ладно.
Leonardo [снизу] Эй, она сказала пицца?
🧡
👏
🥺
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🥱
Casey Jones [о фермерском доме Эйприл] Эй, разве это место не снимали в «Гроздьях гнева»?
April O'Neil Очень смешно. Я же говорила, я тут не была целую вечность.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Пехотинцы прорвались через окна]
Michaelangelo Чёрт возьми, а я думал, что страховщики — самые настырные!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Raphael Где Сплинтер?
The Shredder Ах, крыса. Значит, у неё есть имя...
[помнит приказ убить Сплинтера]
The Shredder У ЖЕ было имя.
Leonardo [яростно отталкивает других черепашек] Ты ВРЁШЬ!
The Shredder Правда?
The Shredder [Лео бросается на Шреддера, тот сбивает его копьём и прижимает к земле] Он умрёт! Оружие!
[черепашки хватают оружие]
The Shredder СРАЗУ!
[Майк, Дон и Раф бросают оружие с крыши]
The Shredder Дураки. Ха-ха. Вы втроём могли одолеть меня, потеряв только одного! Теперь ваша судьба... будет ЕГО!
Michaelangelo Майкланджело, Донателло, Рафаэль: НЕТТТ!
🧡
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🥺
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🥱
Chief Sterns Ладно, хочу ответов. Что, чёрт возьми, здесь сегодня ночью произошло? Кто-нибудь, давайте, говорите.
Gang Leader Проверьте восточный склад на острове Лэрдман. Там найдете свои ответы.
🧡
👏
🥺
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🥱
April O'Neil А потом есть Кейси Джонс — девятилетний мальчишка в теле взрослого мужика. Он мог бы быть милым, если бы не это упрямство...
🧡
👏
🥺
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🥱
[в дом к Эйприл заходят новые Футов]
Donatello Ребята, я не уверен, что это, эм, с точки зрения структуры, лучшее время для ваших, эм, друзей заглянуть...
[пол сходит с ума]
🧡
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🥱
Raphael Вы, ребята, должно быть, учитесь по сокращённой книге понижения ниндзя.
[без труда расправляется с бойцами Клана Ночи]
Raphael Да ну, как вы меня вообще собираетесь победить?
[появляется всё больше бойцов Клана Ночи]
Raphael Отличный ответ. Отличный ответ!
🧡
👏
🥺
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🥱
Casey Jones Веди вперед, красотка.
April O'Neil «Красотка»?
Casey Jones Детка? Солнышко? Ах, Принцесса! Может, хоть намек кинешь? Я тону.
April O'Neil Знаешь что, ладно. Я сделаю это сама.
Casey Jones Ладно, тебе решать. Только больше не подходи сюда с просьбами о помощи.
April O'Neil Кейси, я не попросила бы тебя о помощи, даже если бы ты был последним ЧЕРТОМ на земле.
Casey Jones По крайней мере я знаю, что она обо мне думает...
[Кейси развалился на качелях на веранде; они сломались, и он упал на землю.]
🧡
👏
🥺
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The Shredder Вы здесь, потому что внешний мир отверг вас. ЭТО ваша семья. Я ваш отец. Я хочу, чтобы вы все стали полноправными членами Клана Ноги. Появился новый враг: уроды природы, которые мешают нашим делам. Вы — мои глаза и уши. Найдите их! Вместе мы накажем этих тварей, этих... черепах.
🧡
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April O'Neil Ну, а что вы ребята любите на пицце?
Michaelangelo Обычные вещи: мухи, клопы... Это была шутка.
🧡
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Donatello Хорошо, что эти ребята не лесорубы.
Michaelangelo Не шучу. Единственное, что в лесу в безопасности... это деревья!
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Charles [на автоответчике, который болтается на проводе] Эйприл, это Чарльз... Мне жаль. Я не знаю, как ещё это сказать: ты уволена, Эйприл. Извини... знаю, что это удар.
[провод сгорает, и аппарат падает, огревая солдата Пятёрки по голове]
Casey Jones Можешь повторить, Чак.
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🥱
Tatsu Ваше имперское дело процветает, мастер Шреддер.
The Shredder Что ещё скажет этот крысеныш?
Tatsu Ничего. Он молчит.
The Shredder А мальчишка, что вывел нас на черепашек?
Tatsu Он всё ещё пропал. Я не понимаю. Почему черепашки тебя волнуют, мастер? Их не видели уже много дней.
The Shredder Что-то в том, как ты описываешь их бой. Что-то знакомое. Что-то... из прошлого.
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Casey Jones Отлично. Сначала была "Ферма, которую забыл Время", а теперь вот это. Почему я всегда оказываюсь с ребятами, у кого только канализация? Наверное, в канализации сложно найти хорошую уборщицу. Может, вам попробовать "Рото-Рутер", а?
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[борьба с ниндзя из Клана Фут]
Leonardo Кто-то из них точно знает, где держат Сплинтера, так что не валяй их всех в нокаут.
Michaelangelo [получая по шее] Думаю, это не будет проблемой, Лео.
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Raphael Ну и что нам теперь делать?
Leonardo Что значит, что нам теперь делать?
Raphael Сплинтер где-то там.
Leonardo Я знаю, что Сплинтер там.
Michaelangelo [угадывая, что будет дальше] Бой?
Donatello Бой.
Michaelangelo На кухню?
Donatello На кухню.
Michaelangelo Ага.
[оба, Майки и Дон, уходят]
Raphael Так что же мы собираемся с этим делать?
Leonardo Что МЫ МОЖЕМ с этим сделать? Эйприл — наша единственная связь с этими ребятами. Нам придется ждать, пока она что-то придумает.
Raphael О, это план «великого лидера», да? Просто сидеть и ждать!
Leonardo Я никогда не говорил, что я великий лидер.
Raphael Ну, иногда ты ведёшь себя именно так.
Leonardo Ага? А ты иногда ведёшь себя, как иди###, знаешь ли? И твоя позиция ни к чему не приводит.
Raphael Ага? Может, я тогда заберу своё отношение и уйду!
Leonardo Почему бы и нет?
Raphael Уйду.
Leonardo Отлично!
Raphael Прекрасно!
Leonardo Давай! Ты нам не нужна!
Michaelangelo [слушают с кухни] Свиные шкварки?
Donatello Свиные шкварки.
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[Майки выскакивает откуда ни возьмись и пугает Эйприл]
Michaelangelo Вот это было близко. Ух, пора перейти на безкофеиновый, Эйприл.
🧡
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Michaelangelo Эй, Донни, Колесо фортуны, чувак.
[крутится на панцире, сбивая с ног нескольких солдат Фут]
Donatello Хмм, похоже, им не нравится викторина.
Michaelangelo А я думал, Ванна всем по душе.
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Gang Leader Мы преданы Шреддеру.
Splinter Шреддер использует вас. Он отравляет ваши умы, чтобы получить то, чего желает. Ему нет дела ни до вас, ни до тех, кого вы раните.
Gang Leader Мы — семья.
Casey Jones Семья? Ты сказал семья? Ты называешь это вот это и то...
[указывает на Тацу, которого только что вывел из строя]
Casey Jones ...вот там семьёй?
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[после легкого разгрома десятков солдат ниндзя, черепашек внезапно разносит их лидер, Шреддер]
Michaelangelo [запыхавшись] Ладно... В какой момент... мы потеряли... контроль?
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Splinter Кто ты?
Casey Jones Кейси Джонс, твой друг.
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April O'Neil Я ещё когда-нибудь вас увижу?
Michaelangelo Несомненно!
Leonardo Это зависит от того, как быстро вы пополните запасы пиццы.
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Leonardo Пора нам возвращаться!
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Chief Sterns О'Нил... сюда!
April O'Neil [технику, которая входит] Засекай время.
Chief Sterns Что ты хочешь добиться там, кроме как меня достать?
April O'Neil Думаю, ты знаешь не меньше меня про этот Клан Ноги, и я не вижу, чтоб ты что-то делала.
Chief Sterns Ты хочешь, чтоб я тратил ценные силы только потому, что какие-то мигранты вспомнили нечто, что якобы случилось много лет назад в Японии?
April O'Neil Есть ещё что-то?
Chief Sterns Ты хочешь учить меня, КАК ДЕЛАТЬ МОЮ РАБОТУ?
Technician [переключение на Эйприл, выбегающую из офиса, он смотрит на часы] 1:07. Новый рекорд.
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Foot Messenger Мы вас ждали, мисс О’Нил.
April O'Neil Опять не заплатила за Соньку? Ха-ха-ха.
Foot Messenger Твой рот может тебе еще много проблем принести, мисс О’Нил. Я несу послание.
[Хлестко шлепает её по щеке]
Foot Messenger Заткнись!
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Tatsu Никогда не опускай взгляд перед врагом.
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Casey Jones [вздыхает после того, как нокаутировал двух солдат Фут подряд] Это талант.
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Tatsu Иди... играй.
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Tatsu Ниндзя... исчезай!
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Michaelangelo [по телефону заказывает пиццу] О, и без анчоусов. И я серьёзно, НИКАКИХ анчоусов. Если ты положишь сюда анчоусы, у тебя будут большие проблемы, понял?
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Эйприл О'Нил [о Рафаэле] Ну... я *собиралась* вам показать магазин. Пойдём его искать?
Леонардо Леонардо, Микеланджело, Донателло: Нет.
Донателло Он просто должен выпустить пар.
Микеланджело Да.
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Gang Leader Чего стоим? Давай его брать!
Casey Jones [махая клюшкой для гольфа] Хочешь первый, малыш?
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Charles [Дэнни надевает украденные наушники] Видишь? Вот что он делает, когда хочет меня игнорировать — засовывает голову в эти штуки. Интересно, где, чёрт возьми, он их вообще достал.
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[Рафаэль только что посмотрел фильм «Криттеры»]
Raphael Фу. Откуда у них такие идеи?
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Эйприл О'Нил [пытается сменить тему, чтобы отвлечь от того, что Чарльз обеспечивает ей безопасность] Эй, Дэнни, как у тебя с учебой?
Дэнни Нормально.
Чарльз Отлично. Настолько отлично, что теперь мне приходится возить его туда каждое утро, чтобы он точно ходил.
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Chief Sterns Мы сейчас выполняем план переброски сил, который сократит время реакции и повысит координацию между патрульными подразделениями и децентрализованной сетью.
April O'Neil Не уверен, что я всё понял, шеф Стернс. Не могли бы вы повторить, по-простому?
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Raphael Надеюсь, их там ещё много.
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Michaelangelo [после того, как Шреддер их побил] Так где же, чёрт возьми, мы потеряли контроль?
Donatello Может, кто-то должен сказать ему, что мы — хорошие ребята.
Raphael Какие-то мысли?
Leonardo У меня только одна мысль. Этот парень знает, где Сплинтер.
[четверо Черепашек бросаются на Шреддера]
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April O'Neil [рассказ за кадром] Черепашки снова стали четырьмя. Но все равно остаются нецелыми. Остается мучительное сомнение. Неизвестность, с которой они не могут справиться: их самый большой страх.
Raphael СПЛИНТЕР!
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Подросток Есть сигареты?
Главарь бандитов [достаёт две пачки] Обычные или ментоловые?
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Шреддер [бросая нож в телевизор с Эйприл] Найди её. *Тишина* её.
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Шреддер [ударяет прикованного Сплинтера] Кто эти... уроды? Откуда они умеют так драться?
[держит нож у Сплинтера]
Шреддер Отвечай.
[Сплинтер молчит]
Шреддер Тогда виси тут, пока не сдохнешь.
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Head Thug Смотри, чувак, у нас есть всё, что хочешь. Делай, что хочешь. Понимаешь? Всё, что угодно.
New Recruit У тебя есть сигареты?
Head Thug [поднимает две пачки] Обычные или ментоловые?
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Splinter Говорят, путь к внутреннему спокойствию начинается с доброго уха.
🧡
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Шреддер На этот раз не будет ошибок... Я пойду сам. А крысу — убей.
Татсу Да, Мастер.
🧡
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April O'Neil Вы уверены, что знаете, куда идёте?
Michaelangelo 11-я и Бликер?
[Учует запах]
Michaelangelo Нет, это только 9-я улица. Ха-ха! Понял?
April O'Neil Ага.
Michaelangelo Ладно!
🧡
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Head Thug Чего мы просто стоим? Давай его возьмём.
Casey Jones [размахивая клюшкой для гольфа] Хочешь быть первым, малыш, а?
Head Thug Мы верны Шреддеру.
Splinter Шреддер использует вас. Он отравляет ваши умы, чтобы заполучить то, что хочет. Ему наплевать на вас и на тех, кого вы раните.
Head Thug Мы — семья.
Casey Jones Семья? Ты это сказал? Семья?
Casey Jones [делает жест вокруг комнаты, затем на упавшего Тацу] Ты это называешь... семьёй? И это там, вон там, семьёй?
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Casey Jones О. Ребята, не скажете, что вы делаете с моим маленьким зелёным приятелем там? А? О, кто у нас тут красавчик?
Leonardo Кто, чёрт побери, это?
Michaelangelo Уэйн Гретцки на стероидах?
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April O'Neil [Голос Эйприл на автоответчике; телефон висит на обгоревшем проводе, свисающем из дырки в потолке] Привет, это Эйприл. Оставьте сообщение после сигнала.
Casey Jones Что?
Charles [оставляет сообщение] Эйприл, это Чарльз. Прости. Я не знаю, как ещё это сказать. Ты уволена, Эйприл. Прости. Знаю, что это удар.
[провод рвётся, автоответчик падает на голову ниндзя Фут и оглушает его]
Casey Jones Можешь повторить, Чак.
🧡
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