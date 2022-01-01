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Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
Кадры из фильма «Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья»
Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze
Черепашки-ниндзя 2: Тайна изумрудного зелья
1991 / США / Гонконг
6.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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