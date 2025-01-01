[первые реплики]

Ramsey [рассказчик] Когда судебный пристав улыбнулся мне утром в день суда, я понял, что мне капец. На этом деле никто не ставил. Майк убил своего отца, Буна Ласситера — оставил отпечаток руки на ножe — признался.

Ramsey У половины моих дел были такие же дикие улики. Я просто соглашался на сделку, брали как-то за непредумышленное убийство, и всё. Но это был Майк, я знал его всю жизнь. Он учился в колледже, наверное, собирался в юристы, и я сомневался, что его мама переживёт тюрьму для сына.