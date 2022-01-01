Наша рецензия

Карен Шахназаров решил не снимать в 31 раз привычную и успевшую всем осточертеть интерпретацию романа Льва Толстого «Анна Каренина»; тем более что это уже было сделано в 2012 году Джо Райт и Кирой Найтли, исполнявшей главную женскую роль в полнометражке. Годом позднее Кристиан Дюгей и Виттория Пуччини представили на суд зрителя сериальную адаптацию. Казалось бы, что еще можно придумать нового? Однако на дворе 2017, и Шахназаров, поддерживая отечественного производителя, выпускает…