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Ундуна

, 2014
Undune
Германия / документальный / 18+

В ролях

Hanis Müller
Voice of the Spaceman
Elisabeth Pieplow
Gregor Pieplow
Режиссер Деннис Ретцель
Сценарист Gregor Pieplow, Деннис Ретцель
Композитор Kurtis Hairston
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 26 июля 2015
Дата выхода
26 июля 2015 Германия
Другие названия
Undune

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