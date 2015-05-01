Оповещения от Киноафиши
Безмолвие: Полярное царство

Speechless: The Polar Realm 18+
Страна Новая Зеландия
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 6 августа 2022
Премьера в мире 1 мая 2015
Дата выхода
1 мая 2015 Новая Зеландия
1 июня 2015 Острова Кайман
1 июня 2015 США
Другие названия
Speechless: The Polar Realm, Безмолвие: Полярное царство
Режиссер
Ричард Сидей
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
