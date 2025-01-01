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Киноафиша Фильмы Ребенок в доме Цитаты из фильма Ребенок в доме

Цитаты из фильма Ребенок в доме

Henry Acheson Ты цеплялась ко мне, потому что я шел к успеху. Стивен был чистым обаянием и полным провалом. Ты любила его, но больше любила мои перспективы.
Evelyn Acheson Почему ты заговорила об этом сейчас? Абсурд слышать, как ты называешь любовью то, что я тогда знала как простое юношеское увлечение. Как это вообще связано с поведением ребенка?
Henry Acheson Если бы ты вышла за Стивена, как на самом деле хотела, Элизабет могла бы быть твоей дочерью.
Evelyn Acheson Теперь, наверное, ты обвиняешь меня, что у нас так и не было ребенка?
Henry Acheson Я виню тебя в том, что ты обманула меня, втянув в безлюбый брак. Ты выбрала меня, потому что я был хорошим мужем, но ни разу не подарила мне того, без чего невозможно — настоящей любви. Наш брак был обречен на пустоту. А твоя ненависть к этому ребенку — естественный результат неестественной жизни!
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Elizabeth Lorimer Время мечтать: В конце дня/Ангелы скажут/Пора мечтать./Под лунным светом/Закрой глаза. Пора мечтать./Падающая звезда/Твоё самое сердце/Улетает в даль/В страну грёз,/Где мечтатели играют./Загадаешь желание/И оно сбудется скоро./Ведь в твоих снах/Весь мир кажется Твоим. Как Золушка ты увидишь, что облака все в серебре./Так ложись спать/Мой сонный малыш./Пора мечтать.
[Текст песни, звучащей в начале и конце фильма]
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Evelyn Acheson Я всегда думала, что понимаю людей и умею с ними справляться. А с одиннадцатилетней девочкой у меня не очень получается.
Henry Acheson Не рановато ли так говорить? Она ведь всего вчера приехала.
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Stephen Lorimer Кто такая Кэсси?
Elizabeth Lorimer Горничная тёти Эвелин. Она мне очень нравится.
Stephen Lorimer А вот в хозяйке ты не очень уверена, да?
Elizabeth Lorimer Тебе нравится тётя Эвелин, папа?
Stephen Lorimer Я её уважаю...
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