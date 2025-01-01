Henry Acheson Ты цеплялась ко мне, потому что я шел к успеху. Стивен был чистым обаянием и полным провалом. Ты любила его, но больше любила мои перспективы.

Evelyn Acheson Почему ты заговорила об этом сейчас? Абсурд слышать, как ты называешь любовью то, что я тогда знала как простое юношеское увлечение. Как это вообще связано с поведением ребенка?

Henry Acheson Если бы ты вышла за Стивена, как на самом деле хотела, Элизабет могла бы быть твоей дочерью.

Evelyn Acheson Теперь, наверное, ты обвиняешь меня, что у нас так и не было ребенка?