Henry Acheson
Ты цеплялась ко мне, потому что я шел к успеху. Стивен был чистым обаянием и полным провалом. Ты любила его, но больше любила мои перспективы.
Evelyn Acheson
Почему ты заговорила об этом сейчас? Абсурд слышать, как ты называешь любовью то, что я тогда знала как простое юношеское увлечение. Как это вообще связано с поведением ребенка?
Henry Acheson
Если бы ты вышла за Стивена, как на самом деле хотела, Элизабет могла бы быть твоей дочерью.
Evelyn Acheson
Теперь, наверное, ты обвиняешь меня, что у нас так и не было ребенка?
Henry Acheson
Я виню тебя в том, что ты обманула меня, втянув в безлюбый брак. Ты выбрала меня, потому что я был хорошим мужем, но ни разу не подарила мне того, без чего невозможно — настоящей любви. Наш брак был обречен на пустоту. А твоя ненависть к этому ребенку — естественный результат неестественной жизни!