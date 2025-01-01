Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Не вешайте трубку Цитаты из фильма Не вешайте трубку

Цитаты из фильма Не вешайте трубку

Mr. Lee Он должен понять. Он должен страдать так же, как и я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Fuller Мы никогда не хотели никому причинить боль.
Mr. Lee Но вы *всё-таки* причинили боль людям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Fuller Я не понимаю, зачем ты с нами так поступаешь.
Mr. Lee Почему? Я просто отплачиваю той же монетой. Ответочка за тот вечер, когда ты и твои друзья звонили в мой дом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion Чёрт, чувак. Ты с Пейтон, типа, "конец" конец?
Sam Fuller Похоже, "всё сложно", а это значит, что я вообще не понимаю, что происходит, и она со мной не разговаривает.
Brady Mannion [кладе́т руку ему на плечо] Это жёсткий п#здец, братан.
[шлёпает его по лицу]
Brady Mannion Но смотри на светлую сторону.
Sam Fuller Да, слушаю. Это должно быть гениально.
Brady Mannion Ладно.
[открывает холодильник]
Brady Mannion Твои родители уехали на выходные. Весь дом у тебя один, и...
[достаёт две бутылки пива]
Brady Mannion ...ты вдруг свободен.
Sam Fuller Я не свободен.
Brady Mannion И готов к знакомствам.
[садится рядом с Сэмом и открывает пиво]
Brady Mannion Нужно тут устроить тусовку, прямо сейчас.
[Сэм встаёт и начинает уходить]
Brady Mannion Что?
Sam Fuller Это не случится, чувак. К тому же, в понедельник у меня курсовая по истории.
Brady Mannion [идёт за ним из кухни] Для этого же есть воскресные вечера и кофе!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Fuller Это не моя вина, Брэйди этого чувака завалил за...
Peyton Grey То есть ты *совсем* не отвечаешь за это?
Sam Fuller Нет, ну то есть, я имею в виду, да, но...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion [по телефону, изображая копа, глубокий голос] Не стреляй! Не стреляй!
Mrs. Kolbein Нет! Нет!
Brady Mannion Он упал! Он упал! Чёрт, нам срочно нужен медик для девочки! Миссис Колбейн, ни в коем случае не выходите из комнаты, второй подозреваемый идёт за вами!
[она истерично кричит и ползёт к кровати]
Brady Mannion Миссис Колбейн, вы ещё там? Миссис Колбейн! Мне нужно сказать вам ещё кое-что. Очень жаль сообщать... вас разыграли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion [после того, как мистер Ли звонил час и наконец ответил] Эй, крохотный член, сдавайся.
Mr. Lee Очень грубо с твоей стороны было кинуть трубку.
Brady Mannion ...Откуда вообще у тебя этот номер?
Mr. Lee Ты должен знать... у меня есть не только твой номер.
Brady Mannion Чувак, просто брось это, мы с тобой покончили.
Mr. Lee На самом деле, мы только начинаем, Брейди.
Brady Mannion [он и Сэм смотрят друг на друга] Что ты сказал?
Mr. Lee Брейди Мэннион, это ты, верно? Ты живёшь на 437 Оук-стрит. Я люблю американский флаг. Но сейчас ты — у Сэма Фуллера, 1358 Эштон-Лейн.
Sam Fuller Честно говоря, сэр...
Mr. Lee О, теперь я — «сэр», да? А ты говорил «сэр» другим, кому звонил сегодня, например соседу Ларри?
Brady Mannion Кто ты, чёрт возьми?
Mr. Lee Ты скоро узнаешь, когда мы встретимся лицом к лицу. А пока можешь звать меня мистер Ли.
Brady Mannion Почему тебе вообще важно, кому мы звонили и что говорили?
Mr. Lee Тебе же нужна известность? Вот почему ты выкладываешь свои видео в сеть, да? Чтобы весь мир видел, какой ты умный. Сегодня вечером я дам тебе... всё внимание, какого ты заслуживаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Fuller [по телефону] Что тебе надо?
Mr. Lee Тебе нравится управлять людьми, да? Играть в Бога. Ну что ж, сегодня вечером я дам вам, ребята, окончательную власть. Вам решать, кто жить, а кто умирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Lee [по телефону] Для тебя это всё одна большая шутка, да? Эти звонки, что ты делаешь? Должно быть, чувствуешь себя таким могущественным, сидя на своём диване и смеясь над болью и позором, что ты вызываешь. Да, смешно, да. Может, пора кому-то вроде меня прийти туда и стереть с твоего лица эту самодовольную гримасу.
Brady Mannion Ладно, а как насчёт того, чтобы, когда ты приедешь, ты пососал у меня?
[кладёт трубку]
Brady Mannion Похоже, некоторые люди не любят, когда их разыгрывают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion [по телефону, 3:20 ночи] Госпожа Колбейн?
Mrs. Kolbein [просыпаясь] Что? Кто это?
Brady Mannion Говорит полиция, мадам, слушайте меня внимательно.
Mrs. Kolbein Что? Полиция?
Brady Mannion Скажите, кто ещё в доме? Вы одна?
Mrs. Kolbein Муж уехал, а моя дочь — в своей комнате.
Brady Mannion Хорошо, оставайтесь на месте вы обе. Мы окружили ваш дом.
Mrs. Kolbein Что?
Brady Mannion Если вы двинетесь с места, подвергнете ребёнка опасности. Не включайте свет, не подходите к окнам, оставайтесь там, где вы есть. Нам нужно, чтобы вы не мешали, чтобы мы могли безопасно найти подозреваемого.
Mrs. Kolbein Что вы имеете в виду под подозреваемым?
Brady Mannion В вашем доме, возможно, находится один мужчина, а может, и двое.
Mrs. Kolbein О Боже, моя дочь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Lee [после ухода Пейтон] Так это была милая мисс Пейтон, да? Понимаю, почему она тебе нравится.
Sam Fuller Что ты сказал?
Mr. Lee Похоже, она немного расстроена. Проблемы в раю, Сэм?
Sam Fuller Слушай, я не знаю, кто ты такой, но это уже слишком, понял? Хватит с меня, заканчивай сейчас же.
Mr. Lee Боюсь, это не вариант.
Sam Fuller Вариант есть!
Brady Mannion Ладно, хватит твоей х#ни, я вешаю трубку навсегда!
Mr. Lee Вперед, но если сделаешь это, будь готов пожинать последствия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion [получает на телефон фото кого-то связанного] О... свят тебе ж мать!
Sam Fuller Что случилось?
Brady Mannion Мои родители!
[звонит телефон, отвечает]
Brady Mannion Почему ты, черт возьми, это делаешь?
Mr. Lee Разве мы не веселимся? Тебе не нравится мой сюрприз? Я постарался на славу, чтобы сделать этот вечер особенным для всех нас.
Brady Mannion Сукин сын! Клянусь Богом...
Mr. Lee *Ты* здесь не хозяин положения, Брейди, я — хозяин! Так что если хочешь, чтобы твои родители остались живы, не вешай трубку. Останься на линии и делай то, что я п--
[Сэм прерывает звонок]
Brady Mannion Ты что, блядь, творишь? Он сказал — не вешай трубку!
Sam Fuller Брейди, Брейди, успокойся, он у тебя дома, понял? Твои родители связаны в твоей гостиной, я видел часы на стене и стулья, на которых они сидели.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Fuller Где ты сейчас, мистер Ли? Хочу увидеть тебя и Пейтон на экране прямо сейчас, прежде чем что-то делать.
Brady Mannion Подожди, почему?
Sam Fuller Видео не в прямом эфире, чувак, часы на стене отстают почти на два часа.
Brady Mannion Что ты сделал с моими родителями?
Mr. Lee Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы, Брэди. По-моему, именно Сэм контролирует ситуацию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion [получает сообщение] Ублюдок, Сэм, подойди сюда, глянь-ка.
Sam Fuller 'В следующий раз, когда позвонят, лучше ответь. Не испытывай меня'. Откуда у него твой номер мобильного?
Brady Mannion У него есть оба наших адреса, и он знал, что Пейтон здесь.
Sam Fuller Может, он звонил в «Джинелло», чтобы узнать. Чёрт. Чувак, это не смешно.
Brady Mannion «Джинелло», подумай. Кто бы знал, что Пейтон занимается доставками, у кого есть оба наших адреса и кто любит разыгрывать звонки?
Sam Fuller Мосли.
Brady Mannion Притащился на больничный, блядь. Ты видел, как он злится, когда уходил из дома, он даже сказал это.
Sam Fuller Да, он сказал: «Не испытывай меня». Чёрт, чувак, ты прав.
Brady Mannion Отлично, теперь он пользуется POPshot. Собирается скинуть фото члена. Что за хрень? «Не Мосли, угадай ещё раз».
Sam Fuller Откуда он знает, что мы сказали?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion [shows tattoo on his arm] Всегда верны, с###!
Sam Fuller Чувак, морпехи?
Brady Mannion Ух-ха! Выходим на службу сразу после выпуска.
Sam Fuller Подожди, что насчёт киношколы?
Brady Mannion Чувак, видел мои оценки? Нет, чувак. Нет — у меня всего два варианта: работать с отцом... или уехать подальше отсюда.
Sam Fuller Ч###, чувак, твои родители, должно быть, офигели.
Brady Mannion Это будет настоящая бомба, которая взорвётся в особняке Манниона, и мне не хочется зажигать этот фитиль.
Sam Fuller Ты им ещё не рассказал?
Brady Mannion И честно говоря, это разобьёт сердце моей мамы. Но я действительно считаю, что это будет мне на пользу. Это даст мне шанс доказать им себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Fuller [отвечает на звонок] Алло?
Mr. Lee Ты не тот, с кем я говорил раньше.
Sam Fuller Извини, понятия не имею, о чём ты.
Mr. Lee Тот, кто сказал мне пососать его чл###.
Sam Fuller Э-э, на самом деле, это был я. Готов губы размять, приятель?
Mr. Lee Откуда у тебя эта мерзкая ненависть? У тебя проблемы с мамой? С папой? Может, мне стоит с ними поговорить и выяснить.
Brady Mannion Эй, клоун задний, слушай сюда!
Mr. Lee Тебе *не* любопытно, почему я звоню? Почему выбрал именно тебя? Твой вечер будет *очень* интересным. Так что советую слушать внимательно и ни в коем случае... *не* вешать трубку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brady Mannion Он сказал, что пора решить, кто жить будет, а кто умрёт.
Sam Fuller Какого х#я это значит?
Brady Mannion Не знаю. Нам надо бежать, Сэм, ты и я, это наш шанс.
Sam Fuller Да, и он убьёт твоих родителей.
Brady Mannion Как он и сказал, выбор — мы или они. Они бы хотели, чтобы мы спаслись. Твои родители — нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Lee [Сэму] Чтобы спасти Пейтон... тебе придется кое-что мне отдать взамен. Я отпущу её... если ты убьёшь Брэди. Жизнь за жизнь. Я предложил Брэди тот же выбор — спасти себя и своих родителей. Он пытался спасти тебя, умолял уйти, но ты остановил его. Интересно, изменил бы он сейчас своё решение? Конечно, ты можешь выйти в любой момент, будешь свободен... но все остальные умрут. Пора решить, что важнее — ты сам или те, кого любишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Lee Извините, ребята, я был с вами не совсем честен. На самом деле... вас разыграли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Lee [по телефону] 9-1-1.
Brady Mannion Алло, да, нам нужна ваша помощь.
Mr. Lee В чём ваша чрезвычайная ситуация?
Brady Mannion Какой-то п#здец псих удерживает моих родителей!
Mr. Lee Пожалуйста, успокойтесь, говорите чётко и без мата.
Brady Mannion Он их сейчас убьёт! Срочно отправьте, блин, полицию!
Brady Mannion Брейди, прекрати.
Mr. Lee Сынок, я *больше не буду* тебя просить. Контролируй речь, иначе я помочь не смогу.
Brady Mannion Ты шутишь? Просто пришлите машину полиции немедленно, понял? Этот парень у них в доме!
Mr. Lee Можешь описать подозреваемого?
Brady Mannion Нет, мы не знаем, этот псих замотался в плёнку.
Mr. Lee Верно, Брейди. Ты не имеешь ни малейшего понятия, как я выгляжу, а я знаю о тебе всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Fuller Раньше мне пришёл запрос в друзья, от того же пользователя с его POPshot, там фото. Чувак, это та девчонка, что он нам только что показал. Ё-моё, это фотки с нами. Мосли, Розыгрышник, Пейтон. Чувак, некоторые из них сделаны полгода назад, а эта — прошлым летом.
Brady Mannion Он наблюдает за нами почти год? Зачем?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Попутчики
Попутчики
2025, Россия, комедия
Не успеете моргнуть — и поймете, что в «Методе» все не так просто: кто и зачем убил отца Есении
«А я тут, прости Господи, "Сумерки" посмотрела»: реальный отзыв взрослой (и, видимо, адекватной) зрительницы на сагу о вампирах
5 культовых криминальных сериалов НТВ, которые закрыли слишком рано: зрители до сих пор ждут продолжения
Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)
Netflix пора заволноваться: новый корейский мультфильм бросит вызов «Кейпоп-охотницам» — конкурент позаимствовал идею
В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?
Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла
Рейтинг выше, чем у «Невского», а славы меньше: недооцененный хит НТВ незаметно вошел в топ-250 лучших сериалов с оценкой 8,1
33 коровы не обещаем, но минимум 5 будет! Сможете по ним вспомнить кино или мультфильм из СССР? (тест)
Тарантино все-таки сделал сиквел «Джанго освобожденного» — и его легко можно найти в Сети: не просто продолжение, а дикий кроссовер
«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше