Brady Mannion [после того, как мистер Ли звонил час и наконец ответил] Эй, крохотный член, сдавайся.

Mr. Lee Очень грубо с твоей стороны было кинуть трубку.

Brady Mannion ...Откуда вообще у тебя этот номер?

Mr. Lee Ты должен знать... у меня есть не только твой номер.

Brady Mannion Чувак, просто брось это, мы с тобой покончили.

Mr. Lee На самом деле, мы только начинаем, Брейди.

Brady Mannion [он и Сэм смотрят друг на друга] Что ты сказал?

Mr. Lee Брейди Мэннион, это ты, верно? Ты живёшь на 437 Оук-стрит. Я люблю американский флаг. Но сейчас ты — у Сэма Фуллера, 1358 Эштон-Лейн.

Sam Fuller Честно говоря, сэр...

Mr. Lee О, теперь я — «сэр», да? А ты говорил «сэр» другим, кому звонил сегодня, например соседу Ларри?

Brady Mannion Кто ты, чёрт возьми?

Mr. Lee Ты скоро узнаешь, когда мы встретимся лицом к лицу. А пока можешь звать меня мистер Ли.

Brady Mannion Почему тебе вообще важно, кому мы звонили и что говорили?