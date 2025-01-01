Brady Mannion
[после того, как мистер Ли звонил час и наконец ответил]
Эй, крохотный член, сдавайся.
Mr. Lee
Очень грубо с твоей стороны было кинуть трубку.
Brady Mannion
...Откуда вообще у тебя этот номер?
Mr. Lee
Ты должен знать... у меня есть не только твой номер.
Brady Mannion
Чувак, просто брось это, мы с тобой покончили.
Mr. Lee
На самом деле, мы только начинаем, Брейди.
Brady Mannion
[он и Сэм смотрят друг на друга]
Что ты сказал?
Mr. Lee
Брейди Мэннион, это ты, верно? Ты живёшь на 437 Оук-стрит. Я люблю американский флаг. Но сейчас ты — у Сэма Фуллера, 1358 Эштон-Лейн.
Mr. Lee
О, теперь я — «сэр», да? А ты говорил «сэр» другим, кому звонил сегодня, например соседу Ларри?
Brady Mannion
Кто ты, чёрт возьми?
Mr. Lee
Ты скоро узнаешь, когда мы встретимся лицом к лицу. А пока можешь звать меня мистер Ли.
Brady Mannion
Почему тебе вообще важно, кому мы звонили и что говорили?
Mr. Lee
Тебе же нужна известность? Вот почему ты выкладываешь свои видео в сеть, да? Чтобы весь мир видел, какой ты умный. Сегодня вечером я дам тебе... всё внимание, какого ты заслуживаешь.