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Киноафиша Фильмы Пришельцы 2: Коридоры времени Цитаты из фильма Пришельцы 2: Коридоры времени

Цитаты из фильма Пришельцы 2: Коридоры времени

Jacquouille la Fripouille [полицейская машина врезается в фургон почтальона] Это Сарацин, государь!
Postman Эти извращенцы вернулись!
[убегает]
Postman Эти извращенцы вернулись! Эти извращенцы вернулись! Эти извращенцы вернулись!
[и так далее]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повтор реплики]
Jacquouille la Fripouille ОККККККК! ОККККККК!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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