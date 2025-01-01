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Пришельцы 2: Коридоры времени
Цитаты из фильма Пришельцы 2: Коридоры времени
Цитаты из фильма Пришельцы 2: Коридоры времени
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Цитаты
Jacquouille la Fripouille
[полицейская машина врезается в фургон почтальона] Это Сарацин, государь!
Postman
Эти извращенцы вернулись!
[убегает]
Postman
Эти извращенцы вернулись! Эти извращенцы вернулись! Эти извращенцы вернулись!
[и так далее]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повтор реплики]
Jacquouille la Fripouille
ОККККККК! ОККККККК!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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