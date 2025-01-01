Kreml
Почему ты их отпустил? Кто дал приказ прекратить огонь?
Kapten Evald Viires
Я дал.
Kreml
Капитан Виирес, всех фашистов надо уничтожить.
Kapten Evald Viires
У меня нет времени гоняться по лесу за каждым мелким, кто по нам стреляет.
Kreml
Они были не мелкими, а настоящими фашистами! Капитан Виирес, я напишу на вас рапорт!
Kapten Evald Viires
Товарищ Сталин лично дал приказ освободить столицу Эстонской Советской Социалистической Республики — Таллин — к 22 сентября. Я не собираюсь идти под суд, может, вы хотите.
Kreml
Посмотрим, кто из нас пойдёт под суд!
[уходит]
Alfred Tuul
Кремль насрал в штаны.