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Киноафиша Фильмы 1944 Цитаты из фильма 1944

Цитаты из фильма 1944

Jüri Jõgi Невинные всегда чувствуют вину, а виноватые — ничего.
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Omavalitsuse tegelane Хайль Гитлер!
Kristjan 'Põder' Не скажу!
[звучит похоже на 'Хайль Гитлер', переводится как 'Не скажу']
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Prohhor Sedõhh [Взвод Красной Армии достигает деревни на полуострове Сырве, которая, как кажется, является домом Туул] Бабушка говорила, что Эстония маленькая, но такая маленькая...!
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Вольдемар «Пиир» [пополнение в взвод прибыло — братья-близнецы Кяэр] Кто вы?
Братья Кяэр [одновременно] СС-гренадеры Кяэр!
Вольдемар «Пиир» Пополнение?
Братья Кяэр [одновременно] Да, товарищ!
Вольдемар «Пиир» Обещали десять, прислали двоих — и то как будто одного.
Карл Таммик Как вас зовут?
[братья представляются]
Вольдемар «Пиир» Родственники?
Братья Кяэр [одновременно] Братья.
Вольдемар «Пиир» Вижу, похожи немного.
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Jüri Jõgi [Йоффе убил троих немцев, хотя они сдались] Ты правда думаешь, что это вернёт твою Сару?
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Prohhor Sedõhh Ты его не убил, война убила. Может, Бог тебя простит, а может и нет.
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Kreml Почему ты их отпустил? Кто дал приказ прекратить огонь?
Kapten Evald Viires Я дал.
Kreml Капитан Виирес, всех фашистов надо уничтожить.
Kapten Evald Viires У меня нет времени гоняться по лесу за каждым мелким, кто по нам стреляет.
Kreml Они были не мелкими, а настоящими фашистами! Капитан Виирес, я напишу на вас рапорт!
Kapten Evald Viires Товарищ Сталин лично дал приказ освободить столицу Эстонской Советской Социалистической Республики — Таллин — к 22 сентября. Я не собираюсь идти под суд, может, вы хотите.
Kreml Посмотрим, кто из нас пойдёт под суд!
[уходит]
Alfred Tuul Кремль насрал в штаны.
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Актеры, которые произнесли культовые фразы
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