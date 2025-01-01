Kreml Почему ты их отпустил? Кто дал приказ прекратить огонь?

Kapten Evald Viires Я дал.

Kreml Капитан Виирес, всех фашистов надо уничтожить.

Kapten Evald Viires У меня нет времени гоняться по лесу за каждым мелким, кто по нам стреляет.

Kreml Они были не мелкими, а настоящими фашистами! Капитан Виирес, я напишу на вас рапорт!

Kapten Evald Viires Товарищ Сталин лично дал приказ освободить столицу Эстонской Советской Социалистической Республики — Таллин — к 22 сентября. Я не собираюсь идти под суд, может, вы хотите.

Kreml Посмотрим, кто из нас пойдёт под суд!

[уходит]