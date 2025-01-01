William Стреляй в меня. Это приказ.

[Вероника направляет пистолет и нажимает на спуск, но в нем нет патронов. Уильям вздыхает и наклоняется, чтобы подобрать с земли 2 камня]

William Видишь ли, проблема с оружием в том, что...

[Уильям бросает один камень в сторону Вероники, и он падает в озеро за ней]

William Патроны кончаются.

[Он бросает второй камень]

Veronica [она уворачивается от второго камня] Ого!

William [Он разводит руки в стороны] Что ты собираешься делать? У меня тут целая куча!

[Он показывает на камни и гальку вокруг себя на берегу]

William Что у тебя есть?

[Вероника рассматривает пустой пистолет в руке]