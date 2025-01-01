WilliamЗнаешь, что такое пистолет без патронов? Просто пресс-папье.
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William[он подходит к Веронике, которая сидит в кресле в пустой комнате]Как люди, мы свободны. Свободны любить, ненавидеть, бороться, убивать. Эта свобода есть в каждом живом человеке на этой планете. Нет никого сильнее другого. Только тот, у кого больше воли, сильней. Рост, вес, внешность... ничего из этого не важно. Единственное, что имеет значение — это твой разум. Вопрос в том: ты тот человек... который может призвать свою силу... по желанию?