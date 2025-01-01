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Киноафиша Фильмы Последняя девушка Цитаты из фильма Последняя девушка

Цитаты из фильма Последняя девушка

Danny Ты, вавилонская блядь
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Jameson [после удара Веронике в лицо] Нам не обязательно продолжать это.
Veronica О, я думаю, что обязательно.
Jameson Или мы могли бы пожениться?
Veronica Да ну, не вижу, чтобы это случилось.
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William Я хочу, чтобы ты посмотрела им в глаза, Вероника. Пусть твоё лицо будет последним, что они увидят.
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William Стреляй в меня. Это приказ.
[Вероника направляет пистолет и нажимает на спуск, но в нем нет патронов. Уильям вздыхает и наклоняется, чтобы подобрать с земли 2 камня]
William Видишь ли, проблема с оружием в том, что...
[Уильям бросает один камень в сторону Вероники, и он падает в озеро за ней]
William Патроны кончаются.
[Он бросает второй камень]
Veronica [она уворачивается от второго камня] Ого!
William [Он разводит руки в стороны] Что ты собираешься делать? У меня тут целая куча!
[Он показывает на камни и гальку вокруг себя на берегу]
William Что у тебя есть?
[Вероника рассматривает пустой пистолет в руке]
William Знаешь, что такое пистолет без патронов? Просто пресс-папье.
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William [он подходит к Веронике, которая сидит в кресле в пустой комнате] Как люди, мы свободны. Свободны любить, ненавидеть, бороться, убивать. Эта свобода есть в каждом живом человеке на этой планете. Нет никого сильнее другого. Только тот, у кого больше воли, сильней. Рост, вес, внешность... ничего из этого не важно. Единственное, что имеет значение — это твой разум. Вопрос в том: ты тот человек... который может призвать свою силу... по желанию?
[задыхает Веронику]
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William Куда ты идёшь?
Veronica Разведка боем. С картошкой фри.
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[первые реплики]
William Здравствуйте.
Young Veronica Здравствуйте.
William Меня зовут Уильям. Тебе рассказывали, что случилось?
Young Veronica Моя мама и папа умерли.
William Верно. Тебя это беспокоит?
Young Veronica Люди умирают постоянно.
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[последние слова]
William Ну как твои блинчики?
Veronica [после того, как она облизывает крем с пальца] Отвратительно.
William У меня тоже.
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William Я буду готовить тебя к очень важной работе.
Young Veronica Какой именно?
William Такой, с которым немногие справляются. Нужно быть очень особенной, чтобы её выполнять.
Young Veronica А как ты получил свою работу?
William Я сам вызвался.
Young Veronica Почему?
William Потому что очень плохой человек убил мою жену и дочь.
Young Veronica Можно мне мороженого?
William Можешь есть сколько захочешь...
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