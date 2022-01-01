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Детсадовский полицейский 2
Детсадовский полицейский 2, 2016: актеры и роли
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Детсадовский полицейский 2
2016 / США
Трейлер
4.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Детсадовский полицейский 2, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дон Майкл Пол
Don Michael Paul
В ролях
Дольф Лундгрен
Dolph Lundgren
Сара Стрэйндж
Алекс Паунович
Aleks Paunovic
Билл Беллами
Bill Bellamy
Андре Трикоте
Andre Tricoteux
Джоди Томпсон
Jody Thompson
Дарла Тейлор
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