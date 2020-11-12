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Постер фильма Высохшее озеро
6.7
Киноафиша Фильмы Высохшее озеро
6.7

Высохшее озеро

, 1960
Kawaita mizuumi
Япония / драма / 18+
Постер фильма Высохшее озеро
6.7

В ролях

Синичиро Миками
Takuya Shimojô
Сима Ивасита
Yôko Katsura
Каёко Хоноо
Setsuko Kitamura
Хизуру Такачихо
Fumie Sono
Кадзуя Косака
Seiichi Mizushima
Дзюнитиро Ямасита
Michihiko Kihara
Ятиё Оотори
Shizue Katsura
Синдзи Такано
Shin'ichi Fujimori
Eiko Kûjô
Miyoko Edamura
Yuki Tominaga
Sakiko Ôta
Режиссер Масахиро Синода
Сценарист Сюдзи Тэраяма, Eiji Shinba
Композитор Тору Такэмицу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 30 августа 1960
Дата выхода
30 августа 1960 Япония
Производство Shochiku
Другие названия
Kawaita mizuumi, Dry Lake, Jeunesse en furie, The Dried Lake, Wyschniete jezioro, Youth in Fury, 乾いた湖, Le Lac desséché

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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