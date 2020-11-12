Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Битва моторов»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
6.7
Киноафиша
Фильмы
Высохшее озеро
6.7
Высохшее озеро
, 1960
Kawaita mizuumi
Япония / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
6.7
В ролях
Синичиро Миками
Takuya Shimojô
Сима Ивасита
Yôko Katsura
Каёко Хоноо
Setsuko Kitamura
Хизуру Такачихо
Fumie Sono
Кадзуя Косака
Seiichi Mizushima
Дзюнитиро Ямасита
Michihiko Kihara
Ятиё Оотори
Shizue Katsura
Синдзи Такано
Shin'ichi Fujimori
Eiko Kûjô
Miyoko Edamura
Yuki Tominaga
Sakiko Ôta
Режиссер
Масахиро Синода
Сценарист
Сюдзи Тэраяма
,
Eiji Shinba
Композитор
Тору Такэмицу
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Япония
Продолжительность
1 час 29 минут
Год выпуска
1960
Премьера в мире
30 августа 1960
Дата выхода
30 августа 1960
Япония
Производство
Shochiku
Другие названия
Kawaita mizuumi, Dry Lake, Jeunesse en furie, The Dried Lake, Wyschniete jezioro, Youth in Fury, 乾いた湖, Le Lac desséché
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
14
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Высохшее озеро
Мое лицо пылает в лучах заходящего солнца
драма
1961, Япония
6.6
Самоубийство влюблённых на острове Небесных сетей
драма
1969, Япония
7.6
Химико
драма
1974, Япония
7.1
Слезы на львиной гриве
драма
1962, Япония
6.8
Копьеносец Гондза
драма
1985, Япония
7.0
Молчание
драма
1971, Япония
7.1
Убийство
драма
1964, Япония
7.1
Вкус Сайры
драма
1962, Япония
8.0
Харакири
драма
1962, Япония
8.1
Никудышний
драма
1960, Япония
6.9
Самурай-шпион
боевик, драма
1965, Япония
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Рецензия
Отзывы
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Отзывы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Отзывы
2026, Россия, боевик, фантастика
Сумерки
Отзывы
2008, США, фэнтези, мелодрама
Вышка 2
Отзывы
2026, США, приключения, драма
Как Иван в сказку попал
Отзывы
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Рецензия
Отзывы
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Романовы: Преданность и предательство
Отзывы
2026, Россия, исторический, драма
Арахнид
Отзывы
2026, США, ужасы, триллер
2 взмаха кисточкой по подошве — и ботинки не скользят даже при первых заморозках: классный лайфхак
«Бабушкин» берет – уже прошлый век: 3 головных убора на холодную осень – отлично греют и выглядят дорого
Тру на терке мыло вместо сыра, присыпаю содой – и пляшу от счастья: послушал бабушку из деревни и не мучаюсь, как городские
Верочка из «Служебного романа» — это, конечно, легкотня: а остальных вязальщиц из советского кино угадаете? (тест)
А я милого узнаю по... рубашке: сможете вспомнить 5 фильмов СССР по мужским нарядам? (тест)
Кроме «Метода» есть еще 3 крутых сериала про маньяков – захватывают с первой серии и держат интригу до конца
У «Невского» есть двойник: другой Семенов тоже защищает Петербург, только вместо Архитектора дерется с древним злом
«Аватар» больше не самый кассовый фильм в истории: боевик 7-летней давности только что прибавил Кэмерону седых волос
Если бы «Приключения Шурика» снимали в Китае: ИИ нашел актеров на замену советским звездам (фото)
«Архитектора будут искать 20 лет?»: и еще 4 вопроса, возникших у зрителей к «Невскому-8»
«Сверхъестественное» предсказало даже чуму в Иркутске: братья Винчестеры предвидели будущее не хуже Симпсонов – топ-5 примеров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить