SaekoХотелось бы, чтобы солнце никогда не вставало. Я люблю эти злые ночи.
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MurakiХватит! Не позволяй своему языку погубить тебя.
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SaekoСтавки слишком малы. Мне уже не интересно. Мне всё равно, выиграю или проиграю. Ты знаешь, где играют на более крупные ставки?
MurakiНасколько крупные?
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MurakiЛюди — такие странные существа. Зачем они живут? Их лица безжизненны, мертвы. Они отчаянно притворяются живыми. Зачем устраивать такой шум из-за забоя одной из этих тупых тварей?
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SaekoПочему ты делаешь то, что делаешь? Ты же в тюрьму сел за то, что убил человека, да?
MurakiДа.
SaekoТакое преступление...
MurakiЭто не было преступлением. Гораздо прозаичнее. У меня не было причины его колоть. Это не было честью, долгом или сохранением лица. Я убил человека, которого не должен был убивать. Просто чья-то очередь настала. Но в тот момент, когда я его заколол, я понял — это единственный способ выжить. Когда я колол, он сказал: «У тебя нет ни жены, ни детей». Тогда я его реально возненавидел. Но когда я его колол, я почувствовал себя живым как никогда.
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MurakiСпроси кого угодно: я никчёмный. Даже я так думаю. Я — отребье общества. У меня нет ничего общего с обычными людьми. Но всё равно — я прощаю себя.
SaekoЯ знаю. Что бы ни говорили другие, я тоже прощаю себя.
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AikawaБосс реально к ней прикипел. Хочет, чтобы она ещё раз пришла. Никогда не видел такой шлёндры.
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MurakiКогда я был ребёнком, мне очень нравилось смотреть, как летят дикие гуси. Сейчас их почти не видно. Все они исчезли.
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Yakuza's LoverКто такая Саэко? Ладно. Ходи куда хочешь. Беги с этой Саэко. Но от меня не отвертишься. Я буду идти за тобой, куда бы ты ни пошёл. Без тебя я жить не могу!
[целует Мураки]
MurakiЖивот болит? Дыхание воняет. Я правда собираюсь обратно в тюрьму. Я же говорил — пора тебе устроиться. Веди нормальную жизнь.
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[последние слова]
MurakiЯ жажду её.
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SaekoЭтот Йох и не догадывается, какой он безрассудный. Всё в нём говорит о том, что ему плевать.
MurakiЭто один из способов смотреть на вещи.
SaekoЭто один из способов жить.
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Yakuza's LoverЧем скорее он умрёт, тем лучше.
MurakiСколько ты уже спишь в этом магазине?
Yakuza's LoverВосемь лет. С тех пор, как мне было пятнадцать.
MurakiТы всё ещё его ненавидишь?
Yakuza's LoverХотя я была его падчерицей, я всё равно была его дочерью. Он — зверь. А моя мёртвая мать — она всё знала. Он не отец. Он — животное. Свин#!
MurakiВ первый раз — когда мы с тобой пошли в кино — ты так легко сдалась. В темноте мы тоже были как свин#.
Yakuza's LoverЯ люблю тебя. Правда люблю!
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AikawaЭто был Йо.
MurakiЙо?
AikawaПолукитаец, из Гонконга. Босс подобрал его в Йокогаме. Носит кинжал и автомат. Быстр как чёрт. Сбежал из Гонконга в прошлом месяце после того, как убил двух человек — хотя некоторые говорят, что видели его пять лет назад в Токио. Никто не знает, кто он на самом деле. Настоящий мерзавец. Его призрачное лицо могло бы кровь свернуть у любого. Ты, должно быть, заметил.
MurakiЗаметил что?
AikawaЭто от наркотиков. Такой жуткий цвет бывает только у наркоманов. Он не настоящий якудза, а просто какой-то подлый дилетант.
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SaekoТы когда-нибудь пробовала дурь?
MurakiНет.
SaekoПочему нет?
MurakiНенавижу наркоманов.
SaekoПочему?
MurakiЭто сплошные трусы.
SaekoПочему?
MurakiОни не тянут свою лямку.
SaekoПравда? Все должны тянуть свою лямку?
MurakiХватит. Если человек способен контролировать, сколько он берёт, он бы и не начал этим заниматься.
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MurakiВо рту горько — но я почти кружусь от счастья. Я собираюсь сделать дело — кажется, что именно для этого я и был предназначен. Судьба, можно так сказать. Это то, что мне нужно сделать. Ничего особенного. Скоро всё закончится.
SaekoДа, скоро всё закончится.
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MurakiЯ покажу тебе кое-что получше, чем доза. Я собираюсь убить человека.
SaekoУбить человека?
MurakiХочешь пойти?
SaekoВ этом нет смысла.
MurakiДа, нет смысла.
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AikawaМы выбрали новое место. Надеюсь, вы придёте снова. Передайте мои извинения молодой леди. Это, должно быть, был настоящий шок. И вас это поставило в неловкое положение.
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MurakiЧто, чёрт возьми, это такое? Почему так много людей запихали в эту клетку? Люди. Они такие странные создания. Для чего они живут? Их лица безжизненны. Они отчаянно притворяются, что живы.
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[первые реплики]
MurakiСнова в Токио. Прошло уже три года. Голова кругом. Что же это такое?