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Киноафиша Фильмы Бледный цветок Цитаты из фильма Бледный цветок

Цитаты из фильма Бледный цветок

Saeko Хотелось бы, чтобы солнце никогда не вставало. Я люблю эти злые ночи.
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Muraki Хватит! Не позволяй своему языку погубить тебя.
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Saeko Ставки слишком малы. Мне уже не интересно. Мне всё равно, выиграю или проиграю. Ты знаешь, где играют на более крупные ставки?
Muraki Насколько крупные?
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Muraki Люди — такие странные существа. Зачем они живут? Их лица безжизненны, мертвы. Они отчаянно притворяются живыми. Зачем устраивать такой шум из-за забоя одной из этих тупых тварей?
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Saeko Почему ты делаешь то, что делаешь? Ты же в тюрьму сел за то, что убил человека, да?
Muraki Да.
Saeko Такое преступление...
Muraki Это не было преступлением. Гораздо прозаичнее. У меня не было причины его колоть. Это не было честью, долгом или сохранением лица. Я убил человека, которого не должен был убивать. Просто чья-то очередь настала. Но в тот момент, когда я его заколол, я понял — это единственный способ выжить. Когда я колол, он сказал: «У тебя нет ни жены, ни детей». Тогда я его реально возненавидел. Но когда я его колол, я почувствовал себя живым как никогда.
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Muraki Спроси кого угодно: я никчёмный. Даже я так думаю. Я — отребье общества. У меня нет ничего общего с обычными людьми. Но всё равно — я прощаю себя.
Saeko Я знаю. Что бы ни говорили другие, я тоже прощаю себя.
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Aikawa Босс реально к ней прикипел. Хочет, чтобы она ещё раз пришла. Никогда не видел такой шлёндры.
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Muraki Когда я был ребёнком, мне очень нравилось смотреть, как летят дикие гуси. Сейчас их почти не видно. Все они исчезли.
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Yakuza's Lover Кто такая Саэко? Ладно. Ходи куда хочешь. Беги с этой Саэко. Но от меня не отвертишься. Я буду идти за тобой, куда бы ты ни пошёл. Без тебя я жить не могу!
[целует Мураки]
Muraki Живот болит? Дыхание воняет. Я правда собираюсь обратно в тюрьму. Я же говорил — пора тебе устроиться. Веди нормальную жизнь.
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[последние слова]
Muraki Я жажду её.
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Saeko Этот Йох и не догадывается, какой он безрассудный. Всё в нём говорит о том, что ему плевать.
Muraki Это один из способов смотреть на вещи.
Saeko Это один из способов жить.
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Yakuza's Lover Чем скорее он умрёт, тем лучше.
Muraki Сколько ты уже спишь в этом магазине?
Yakuza's Lover Восемь лет. С тех пор, как мне было пятнадцать.
Muraki Ты всё ещё его ненавидишь?
Yakuza's Lover Хотя я была его падчерицей, я всё равно была его дочерью. Он — зверь. А моя мёртвая мать — она всё знала. Он не отец. Он — животное. Свин#!
Muraki В первый раз — когда мы с тобой пошли в кино — ты так легко сдалась. В темноте мы тоже были как свин#.
Yakuza's Lover Я люблю тебя. Правда люблю!
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Aikawa Это был Йо.
Muraki Йо?
Aikawa Полукитаец, из Гонконга. Босс подобрал его в Йокогаме. Носит кинжал и автомат. Быстр как чёрт. Сбежал из Гонконга в прошлом месяце после того, как убил двух человек — хотя некоторые говорят, что видели его пять лет назад в Токио. Никто не знает, кто он на самом деле. Настоящий мерзавец. Его призрачное лицо могло бы кровь свернуть у любого. Ты, должно быть, заметил.
Muraki Заметил что?
Aikawa Это от наркотиков. Такой жуткий цвет бывает только у наркоманов. Он не настоящий якудза, а просто какой-то подлый дилетант.
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Saeko Ты когда-нибудь пробовала дурь?
Muraki Нет.
Saeko Почему нет?
Muraki Ненавижу наркоманов.
Saeko Почему?
Muraki Это сплошные трусы.
Saeko Почему?
Muraki Они не тянут свою лямку.
Saeko Правда? Все должны тянуть свою лямку?
Muraki Хватит. Если человек способен контролировать, сколько он берёт, он бы и не начал этим заниматься.
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Muraki Во рту горько — но я почти кружусь от счастья. Я собираюсь сделать дело — кажется, что именно для этого я и был предназначен. Судьба, можно так сказать. Это то, что мне нужно сделать. Ничего особенного. Скоро всё закончится.
Saeko Да, скоро всё закончится.
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Muraki Я покажу тебе кое-что получше, чем доза. Я собираюсь убить человека.
Saeko Убить человека?
Muraki Хочешь пойти?
Saeko В этом нет смысла.
Muraki Да, нет смысла.
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Aikawa Мы выбрали новое место. Надеюсь, вы придёте снова. Передайте мои извинения молодой леди. Это, должно быть, был настоящий шок. И вас это поставило в неловкое положение.
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Muraki Что, чёрт возьми, это такое? Почему так много людей запихали в эту клетку? Люди. Они такие странные создания. Для чего они живут? Их лица безжизненны. Они отчаянно притворяются, что живы.
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[первые реплики]
Muraki Снова в Токио. Прошло уже три года. Голова кругом. Что же это такое?
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Muraki Кто-то ищет крупную добычу. Знаешь кого-нибудь?
Aikawa Знаю — но ты можешь поручиться за этого человека?
Muraki Могу.
Aikawa Что за игрок?
Muraki Женщина.
Aikawa Женщина? Тогда — любительница.
Muraki Верно. Но она совсем другая порода.
Aikawa Какая-то белая су###?
Muraki Нет. И проблем не создаст.
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Muraki Как насчёт небольшой игры со мной? С той самой первой ночи, как я тебя увидел, я хотел сыграть с тобой наедине.
Saeko Что на кону?
Muraki На твое усмотрение.
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Muraki Ты с кем-нибудь спала, пока меня не было? Что-то в тебе изменилось.
Yakuza's Lover Ты меня злишь.
Muraki Если да, то ничего страшного.
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Muraki Ты правда любишь рисковать. Почему?
Saeko А ты почему?
Muraki Почему? Никаких почему.
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