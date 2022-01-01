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Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта, 2015: актеры и роли
Romeo and Juliet
Ромео и Джульетта
2015 / Великобритания
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Персоны
Ромео и Джульетта, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Брана
Kenneth Branagh
В ролях
Ричард Мэдден
Richard Madden
Лили Джеймс
Lily James
Дерек Джекоби
Derek Jacobi
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