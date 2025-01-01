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Киноафиша Фильмы Волшебная флейта Цитаты из фильма Волшебная флейта

Цитаты из фильма Волшебная флейта

Papageno [поёт] Работа птичника не кончается никогда, / С рассвета до заката дня, / Без награды, в службе верной, / Он трудится, чтоб стаю сберечь. / Я кормлю и учу пернатых, / Ловушки ставлю, сети плету, / На языке голубином говорю / И птиц с деревьев чарую.
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Папагено [Папагено и Тамино проходят испытание молчанием, но Папагено всё равно говорит, что вызывает недовольство Тамино. Входит старая женщина] Это мне?
Старая Папагена [говорит, неся поднос с угощениями] Да, мой ангел!
Папагено [пьёт, затем говорит] Вода! Фу! Сколько тебе лет, дорогой?
Старая Папагена [говорит] Восемнадцать лет и - две минуты.
Папагено [рассмеялся и говорит] Понятно! Есть у тебя парень?
Старая Папагена [говорит] О, да!
Папагено [говорит] Как его зовут?
Старая Папагена [говорит] Папагено!
Папагено [говорит, начиная уходить] Папа - эй, это я! Подожди! Как тебя зовут?
Старая Папагена [говорит] Хочешь — узнаешь! Пока-пока!
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First Officer [обращаясь к Зарастро, о Тамине и Памине] Он делает это ради неё.
Second Officer [говорит] Ты им пользуешься.
First Officer [говорит] Мы просим его рискнуть жизнью!
Second Officer [говорит] Ты понимаешь, что делаешь?
Sarastro [говорит] Надеюсь. Тамино должен преуспеть. Эта бойня должна прекратиться.
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