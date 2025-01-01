Папагено [Папагено и Тамино проходят испытание молчанием, но Папагено всё равно говорит, что вызывает недовольство Тамино. Входит старая женщина] Это мне?

Старая Папагена [говорит, неся поднос с угощениями] Да, мой ангел!

Папагено [пьёт, затем говорит] Вода! Фу! Сколько тебе лет, дорогой?

Старая Папагена [говорит] Восемнадцать лет и - две минуты.

Папагено [рассмеялся и говорит] Понятно! Есть у тебя парень?

Старая Папагена [говорит] О, да!

Папагено [говорит] Как его зовут?

Старая Папагена [говорит] Папагено!

Папагено [говорит, начиная уходить] Папа - эй, это я! Подожди! Как тебя зовут?