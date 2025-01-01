Папагено
[Папагено и Тамино проходят испытание молчанием, но Папагено всё равно говорит, что вызывает недовольство Тамино. Входит старая женщина]
Это мне?
Старая Папагена
[говорит, неся поднос с угощениями]
Да, мой ангел!
Папагено
[пьёт, затем говорит]
Вода! Фу! Сколько тебе лет, дорогой?
Старая Папагена
[говорит]
Восемнадцать лет и - две минуты.
Папагено
[рассмеялся и говорит]
Понятно! Есть у тебя парень?
Старая Папагена
[говорит]
О, да!
Папагено
[говорит]
Как его зовут?
Старая Папагена
[говорит]
Папагено!
Папагено
[говорит, начиная уходить]
Папа - эй, это я! Подожди! Как тебя зовут?
Старая Папагена
[говорит]
Хочешь — узнаешь! Пока-пока!