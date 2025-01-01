The DreamКоровы стоят в своем дерьме. Они стоят в своем дерьме... потому что они коровы. Свиньи стоят в своем дерьме, потому что они свиньи. А некоторые непослушные люди делают гамбургеры из моих сыновей и дочерей. Мы не коровы. Мы не стоим в своем дерьме. Причина, по которой мы не стоим — я не позволю этому случиться. У меня есть каждый унитаз и каждая раковина, которые забирают это дерьмо с ваших маленьких задниц и отправляют его по трубам туда, где никто об этом не думает и никто не чувствует запаха. Разве я не молодец?
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ArlenСтранно, не правда ли? Вот мы здесь. В самом тёмном углу этой Земли. И боимся своих же.
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The DreamВсё, что ты сделал, привело тебя прямо сюда... ко мне. К жизни... жизнь — это Сон. Единственный Сон. Быть здесь стоит дорого. Стоит тебе руки и ноги.
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The DreamУ меня вопрос. Почему мы тут? Что, чёрт возьми, мы делаем посреди этой проклятой пустыни ночью? Вот именно, вот именно. Ты хочешь ту музыку, которую может сделать только Джимми. Позволь мне кое-что сказать про Джимми. Знаешь, почему Джимми здесь? Он — Плохая Партия. Не полноценный член общества. Вот что ему сказали. Вот именно. Все мы здесь — нам не хватало, не было достаточно умных, молодых, здоровых, богатых, НОРМАЛЬНЫХ. Изгои. Паразиты. Это и есть Плохая Партия. Мы не хорошие. Мы — ПЛОХИЕ.
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ArlenА что если всё, что с нами случилось, произошло для того, чтобы то, что случится дальше, могло случиться?
The DreamСначала... это было семечко. Ты заботишься о саду, а он заботится о тебе. Ты его кормишь — он кормит тебя. Мало что в этом мире работает так. Честно и справедливо. Просто нужно место, чтобы расти. Растёт, растёт... и появляется. И это часть мира. Потому что оно знает, что такое настоящий Сон. Это жизнь. Жизнь — это Сон. Единственный Сон.
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Female Voice[делая объявление] Сотрудникам USRC рекомендуется избегать длительного физического контакта с заключёнными из «Плохой партии». Это включает зрительный контакт.
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The DreamПравило здесь всего одно: пора просыпаться. Пора найти Сон.