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Киноафиша Фильмы Плохая партия Цитаты из фильма Плохая партия

Цитаты из фильма Плохая партия

The Dream Коровы стоят в своем дерьме. Они стоят в своем дерьме... потому что они коровы. Свиньи стоят в своем дерьме, потому что они свиньи. А некоторые непослушные люди делают гамбургеры из моих сыновей и дочерей. Мы не коровы. Мы не стоим в своем дерьме. Причина, по которой мы не стоим — я не позволю этому случиться. У меня есть каждый унитаз и каждая раковина, которые забирают это дерьмо с ваших маленьких задниц и отправляют его по трубам туда, где никто об этом не думает и никто не чувствует запаха. Разве я не молодец?
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Arlen Странно, не правда ли? Вот мы здесь. В самом тёмном углу этой Земли. И боимся своих же.
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The Dream Всё, что ты сделал, привело тебя прямо сюда... ко мне. К жизни... жизнь — это Сон. Единственный Сон. Быть здесь стоит дорого. Стоит тебе руки и ноги.
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The Dream У меня вопрос. Почему мы тут? Что, чёрт возьми, мы делаем посреди этой проклятой пустыни ночью? Вот именно, вот именно. Ты хочешь ту музыку, которую может сделать только Джимми. Позволь мне кое-что сказать про Джимми. Знаешь, почему Джимми здесь? Он — Плохая Партия. Не полноценный член общества. Вот что ему сказали. Вот именно. Все мы здесь — нам не хватало, не было достаточно умных, молодых, здоровых, богатых, НОРМАЛЬНЫХ. Изгои. Паразиты. Это и есть Плохая Партия. Мы не хорошие. Мы — ПЛОХИЕ.
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Arlen А что если всё, что с нами случилось, произошло для того, чтобы то, что случится дальше, могло случиться?
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Arlen Вау. Такой большой!
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Miami Man Ты не знаешь, что такое реальность, ты знаешь только, кто ты есть.
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The Dream Это здесь — Плохая партия.
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[последние реплики]
Arlen Постой.
[пауза]
Arlen Что ты сейчас делаешь? Хочешь вместе где-нибудь зависнуть?
Miami Man Ты очень запутался, да?
[пауза]
Arlen Не особо.
Miami Man Ты что, думаешь, я какая-то гринга?
Arlen А что если всё, что с нами произошло, случилось для того, чтобы дальше с нами могло случиться следующее?
Miami Man Ты вернул моего ребёнка. Ты закончил. Можешь идти. Возвращайся в Комфорт.
Arlen Я туда не вернусь.
Miami Man В этом месте для тебя только смерть. Вот так.
[пауза]
Arlen А мне здесь нравится.
Miami Man Что тебе нравится? Где здесь? Оглянись. Тут ничего нет.
[пауза]
Miami Man [к Хани] Успокойся.
Honey Я хочу спагетти, потому что другой мужчина дал мне спагетти.
[пауза]
Honey Я хочу спагетти. Я голодна. Я хочу спагетти!
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The Dream Знаешь, что это?
Arlen Помидор.
The Dream Сначала... это было семечко. Ты заботишься о саду, а он заботится о тебе. Ты его кормишь — он кормит тебя. Мало что в этом мире работает так. Честно и справедливо. Просто нужно место, чтобы расти. Растёт, растёт... и появляется. И это часть мира. Потому что оно знает, что такое настоящий Сон. Это жизнь. Жизнь — это Сон. Единственный Сон.
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[первые реплики]
Female Voice [делая объявление] Сотрудникам USRC рекомендуется избегать длительного физического контакта с заключёнными из «Плохой партии». Это включает зрительный контакт.
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The Dream Правило здесь всего одно: пора просыпаться. Пора найти Сон.
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The Dream ...Но тебе здесь не нравится, да?
Arlen Нет, просто...
The Dream Здесь дорого стоить. Стоить тебе руку и ногу. Где бы ты хотел быть?
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Miami Man Ты не видишь вещей такими, какие они есть. Ты видишь их такими, какие ты есть.
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Arlen Вашего рода? Вы — зло. Вот что вы такое. Зло.
Miami Man Ты видишь не то, что есть на самом деле. Ты видишь только то, кто ты сам.
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The Dream Видишь, с мёдом мух ловится больше. Но кто вообще хочет мух?
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Arlen [отвечая на вопрос, что бы она хотела иметь больше всего] Машину времени.
The Dream Зачем?
Arlen Чтобы вернуться назад. Исправить всё. Сделать лучше.
The Dream Все твои поступки привели тебя сюда, на этот диван, в эту комнату, ко мне.
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Arlen [к Хани] Иди сюда.
The Dream [к Хани] Пообещай кое-что. Позаботься об этом кролике.
Arlen Давай.
The Dream [Хани кивает] Ага.
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