Коровы стоят в своем дерьме. Они стоят в своем дерьме... потому что они коровы. Свиньи стоят в своем дерьме, потому что они свиньи. А некоторые непослушные люди делают гамбургеры из моих сыновей и дочерей. Мы не коровы. Мы не стоим в своем дерьме. Причина, по которой мы не стоим — я не позволю этому случиться. У меня есть каждый унитаз и каждая раковина, которые забирают это дерьмо с ваших маленьких задниц и отправляют его по трубам туда, где никто об этом не думает и никто не чувствует запаха. Разве я не молодец?