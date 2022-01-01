Наша рецензия

Каждому своё, но своё не каждому Захватив с собой небольшую сумку и коробку с музыкальными пластинками, Джейк отправляется в одно из главных путешествий своей жизни. На пороге общего студенческого дома для него начинается новый этап. Он получил спортивную стипендию в колледже, и теперь будет жить под одной крышей со своей бейсбольной командой. Но до учёбы остаётся ещё 3 дня, поэтому можно наслаждаться свободой, ходить на вечеринки, курить травку, притираться к товарищам и, конечно, знакомиться…