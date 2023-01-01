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Зеленая комната Зеленая комната
Киноафиша Фильмы Зеленая комната Зеленая комната, 2015: актеры и роли
Green Room Зеленая комната 2015 / США
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Зеленая комната, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джереми Солнье Jeremy Saulnier
В ролях
Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Имоджен Путс Имоджен Путс Imogen Poots Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Алия Шокэт Эрик Эдельштейн Эрик Эдельштейн Eric Edelstein Джо Коул Джо Коул Joe Cole Мэйкон Блэр Мэйкон Блэр Macon Blair Каллум Тернер Каллум Тернер Callum Turner Дэвид В. Томпсон David W. Thompson Марк Веббер Марк Веббер Mark Webber
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