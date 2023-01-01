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Зеленая комната
Зеленая комната, 2015: актеры и роли
Green Room
Зеленая комната
2015 / США
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Зеленая комната, 2015: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джереми Солнье
Jeremy Saulnier
В ролях
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Имоджен Путс
Imogen Poots
Антон Ельчин
Anton Yelchin
Алия Шокэт
Эрик Эдельштейн
Eric Edelstein
Джо Коул
Joe Cole
Мэйкон Блэр
Macon Blair
Каллум Тернер
Callum Turner
Дэвид В. Томпсон
David W. Thompson
Марк Веббер
Mark Webber
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