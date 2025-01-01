Phyl MooreОни боятся, что после всего этого нас уже не удастся запихнуть обратно в коробку, и от этого становятся агрессивными.
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Tom BuckleyНикогда ничего просто так не происходит. Как ты думаешь, почему людям нравятся фильмы? Потому что истории имеют структуру; форму, цель, смысл; и даже когда всё идёт наперекосяк — это всё ещё часть плана; в этом есть смысл. В отличие от жизни.
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Phyl MooreОн актёр. Если вы его не рецензировали, не переспали с ним или не сделали это одновременно, он вас не запомнит.
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Tom BuckleyФильм, миссис Коул. Настоящая жизнь, но с вырезанными скучными моментами. Не путайте факты с правдой и, ради всего святого, не позволяйте ни тому, ни другому мешать рассказу.
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Ambrose HilliardТы и я, получившие шанс лишь потому, что молодые ушли... или гибнут. Но отвернуться от этих возможностей, даже после такой утраты, — разве это не значит дать смерти власть над жизнью?