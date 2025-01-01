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Киноафиша Фильмы Их звездный час Цитаты из фильма Их звездный час

Цитаты из фильма Их звездный час

Phyl Moore Они боятся, что после всего этого нас уже не удастся запихнуть обратно в коробку, и от этого становятся агрессивными.
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Tom Buckley Никогда ничего просто так не происходит. Как ты думаешь, почему людям нравятся фильмы? Потому что истории имеют структуру; форму, цель, смысл; и даже когда всё идёт наперекосяк — это всё ещё часть плана; в этом есть смысл. В отличие от жизни.
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Phyl Moore Он актёр. Если вы его не рецензировали, не переспали с ним или не сделали это одновременно, он вас не запомнит.
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Tom Buckley Фильм, миссис Коул. Настоящая жизнь, но с вырезанными скучными моментами. Не путайте факты с правдой и, ради всего святого, не позволяйте ни тому, ни другому мешать рассказу.
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Ambrose Hilliard Ты и я, получившие шанс лишь потому, что молодые ушли... или гибнут. Но отвернуться от этих возможностей, даже после такой утраты, — разве это не значит дать смерти власть над жизнью?
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Catrin Cole Что-нибудь ещё?
Tom Buckley Раз уж ты так хочешь доказать свою женственность, можешь прибраться!
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Gabriel Baker Прекрасно! Аутентичность, оптимизм и собака!
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Phyl Moore Вы любите ходить в кино?
Catrin Cole Да.
Phyl Moore Тогда вам знакомы информационные ролики. Мы вставляем их между короткометражками и основным фильмом, чтобы зрители не успели сбежать и были в курсе.
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[Амброуз Хиллиард случайно попадает в кадр во время съёмки]
Уолтер, режиссёр (фильм "Пустая болтовня") Стоп! Кто-нибудь, уберите мистера Хиллиарда из Дюнкерка!
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Roger Swain [Кэтрин] В Министерстве платят от трёх фунтов десяти шиллингов, и, конечно, вам не могут платить столько же, сколько парням. Так что скажем две фунты в неделю?
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Phyl Moore Знаете, если бы я была моложе лет на двадцать и чуточку другой направленности, я бы почти поддалась соблазну...
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Tom Buckley Изгнан с площадки. Что, чёрт возьми, тебя подвинуло?
Catrin Cole Актёр порти́л сценарий.
Tom Buckley Конечно, порти́л, он же актёр.
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