Никогда ничего просто так не происходит. Как ты думаешь, почему людям нравятся фильмы? Потому что истории имеют структуру; форму, цель, смысл; и даже когда всё идёт наперекосяк — это всё ещё часть плана; в этом есть смысл. В отличие от жизни.