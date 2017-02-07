В канун Дня Всех Влюбленных фестиваль «Мультивидение» предлагает зрителям программу лучших анимационных фильмов для всех влюбленных друг в друга и в анимацию. Перефразируя поэта, и море, и Гомер, и анимация, все движется любовью!

Зрители увидят трогательные, забавные, красочные и увлекательные истории о самом прекрасном человеческом чувстве, а также увидят, сколько любви заложено в каждом хорошо сделанном мультфильме. Прекрасная возможность встретить самый романтический день года!



Часть 1. Космическая любовь



«Мужчина Познакомится» (реж. Марина Мошкова/Франция/11’53)

Романтическая история в мире оживших картин. Художник страдает от творческого кризиса. Чтобы найти свою музу, он обращается в бюро знакомств.



«Вот это любовь!» (реж.Mорис Хувелин/Франция/2014/2’17)

Пародия на фильмы о любви. На борту карманного «Титаника» красавчик Джек пересекает Атлантику, чтобы встретиться со своей Мэрилин. По дороге он не оставляет без внимания и других прекрасных кокеток. И при встрече с единственной огни финального поцелуя испепелят влюбленных до смерти.



«Рай для художника» (реж. Пако Гисберт/Испания/2015/9’34)

Кико – волшебник и может с помощью волшебного карандаша оживлять свои творения. Удастся ли ему оживить свою погибшую любовь?



«Прыжок в воду» (реж. Тадеуш Андреадус, Мария Раульт/США/2015/6’43)

Когда предложение руки и сердца, которое ты задумал, не срабатывает, ничего не остается, как броситься в омут, чтобы оттуда попытаться спасти свои планы на будущее.



«Чабан» (реж.Матиша Писачик/Хорватия/2014/ 18’20)

Злоумышленники выкрали собаку Лайку у хозяина и запустили её в космос. Чабан отправится на поиски Лайки, оказавшейся прекрасной девушкой, и найдет её в космосе.



«Птенец-оголец» (реж. Джон Дилвор/США/2014/8’03)

Забавная история о непростом романе кошки и птичка.



«Признаки измены» (реж. Пеи Ю Ю/ Тайвань/2015/ 4’32)

Цай заводит тайное знакомство с леопардихой. Но его жена стала замечать неладное…



«Леонардо» (реж. Феликс Хазаро/Edward Noonan/Thomas Nitsche/Franc Pina/Raphaëlle Plantier/Франция / 2014/6’09)

Молодой Леонардо Да Винчи изобретает машину времени и оказывается в доисторических временах. Вот как, оказывается, выглядела Мона Лиза



«Меж временами»/Between Times (реж. Ru Kuwahata/Max Porter/USA/Netherlands/ 2014/14’22)

Это сказка об относительности времени, которое никогда не идет ровно, о хлебных ломтиках толщиной в секунду и то том, что у влюбленных все получится!



«Космическая любовь»/ Cosmic Love (реж. Corentin Charron/Lise Corriol/Manon Marsal/Simon Popot/Aurelien Revelli/France /2014 /7′)

Неожиданное прибытие космического корабля нарушает покой загадочных обитателей неизвестной планеты.



«Из баллончика»/Canned (реж. Tanya Zaman/USA/2015/3’03)

Уличный художник пишет прекрасную картину на стене здания, но внезапно нагрянувшая полиция, обвиняет его в вандализме. Художнику ничего не остается, как бежать прочь через фавелы Рио де Жанейро. Но его творение неожиданно оживает и спасает своего творца.



«Воздушная почта»/Air mail (реж. Isabelle Favez/ Switzerland/France/2015/6’07)

Девушка влюбляется в известного боксера, но шансов с ним познакомиться с ним у неё ровным счетом нет никаких. И только почтовые голуби исполнят ее мечту.



Перерыв - 15 мин.



Часть 2. Грешницы



«Ныряльщица» (реж. Лианг Хуанг/Maнсуред Камари/ Франция/2015/3’33)

Япония 50-х. Молодая американка со своим мужем и группой приятелей приезжает на экскурсию в приморскую деревню. Красота этих мест побуждает ее отделиться от группы. На берегу моря она встречает молоденькую ныряльщицу за жемчугом…



Hard & Soft (реж. Андрей Бахурин/Россия/2015/2’27)

Только чистое действие! Все начинается, когда выключают свет. Анимационный фильм без картинки и без музыки.



«Том и пип-шоу» (реж.Чуан-Хуи/Tайвань/2015/8’30)

Том - окулист. Он доволен своей степенной жизнью, обожает работу и никогда не устает. У него - дар: с помощью особого глазного инструмента он может заглянуть глубоко в сердце человека. Ему безумно нравится его новая соседка Энн, настолько, что доктор начинает фантазировать...



«Вотэтопорно!» (реж.Морис Ювелин/ Франция/2014/2’17)

Пародия на порнофильмы. Роко - король порно. Его цель - золотой «бит». С препятствиями на своем пути он расправляется, как настоящий мужик. В конце, как подобает классике жанра, нас ждет феерическое совокупление.



«Сдвиг» (реж. Mария Сесилия Пуглеси/ Ийюн Лиу/ США/Испания/2015/5’24)

История о самопознании. Две женщины - одна живет в городе, другая - в лесу. Их знакомство перевернуло жизнь городской барышни и заставило осознать себя заново.



«Кики с Монпарнаса» (реж. Амели Харролт/ Франция/ 2013/ 14’27)

Кики с Монпарнаса была музой большинства художников-авангардистов начала XX века. Она - одна из заметных фигур периода расцвета так называемого «монпарнаского круга», из обычной модели превратившаяся в Королеву Ночи, художницу, карикатуристку, писательницу и певицу кабаре.



«Зеркало ума» (реж. Сенгкхи Ким/Корея/2014/2’04)

Если заглянуть в голову женщины, можно увидеть, как она, балансируя на натянутом канате, расправляется со своими стереотипами и комплексами, убеждаясь, что каждый ее «недостаток» делает ее неповторимой.



«Грешницы» (реж. Геландо Инфузо/Бельгия/2014/17’03)

Три истории трех разных женщин, живущих в совершенно разное время, но почему-то мучившихся одинаково сильно. Что бы было, если бы не Ева, а Адам вкусил запретное яблоко?



«Исповедь» (реж. Филипп Каррон/Франция/ 2014/2’17)

Мужчина откровенно рассказывает о своей бурной молодости, увлечении женщинами, наркотиками и алкоголем, бандитских разборках, но под конец исповеди оказывается, что автор – довольно известная в мире персона.



«Путешествие Лимбо-Лимбо» (реж. Крейф/Борбала Зетени/ Франция/Венгрия/2014/15’49)

Не выдержав, мужчины покинули женщин, сели в автобус и решили искать счастье подальше. Но женщины последовали за ними и, прибыв на далекий остров, где мужчины жили дикарями, они, забыв все условности, начали за сильным полом настоящую охоту.



«Как кролик» (реж. Aлексис Магод/Солин Бежу/ Франция/ 2014/5’22)

Казалось бы - банальная история любви, только она – змея, её муж – кабан, а сосед, ну, сами понимаете кто.



«Потребности Ивана» (реж. Мануэла Луенбергер/Швейцария/ 2015/6’20)

Иван целый день его месит тесто, даже не задумываясь, какой прекрасный хлеб впоследствии сделает из него пекарь. Все меняет ситуация, когда на глаза Ивану попадается впечатляющая грудь Альвы…



Перерыв - 15 мин.



Часть 3. Чувство прикосновения



«Невезучий Дженкинс, Везучая Лу» / Jinxy Jenkins, Lucky Lou (реж. Michael Bidinger, Michelle Kwon/США/2014/3’52)

Романтическая комедия о необычном знакомстве двух влюблённых. Однажды утром хаотично несчастливый Дженкинс и везучая Лу сталкиваются друг с другом. И в тележке мороженщика стремительно мчатся вниз по холмам Сан-Франциско. Победитель в номинации «Лучший короткий метр» на Hamburg Animation Festival, Trinity Animation Festival, Blue Plum Animation Festival.



«Сломленный: Камень, Ножницы, Бумага» / Broken: Rock, Paper, Scissors (реж. Gang Yi, Garrett O’Neal, Bryan Locantore/США/2014/4’30)

Камень влюбляется в Бумагу с первого взгляда. Но затем на них обрушивается гнев Ножниц.



«Погружение» / Load (реж. Robert Moreno, Niv Shpigel/Израиль/2014/9’23)

Герой может утонуть из-за воспоминаний, которыми перегружена его лодка. Чтобы выжить, ему придется выбросить свое прошлое за борт. Победитель в номинации Best Experimental Film на Rhode Island Festival 2014



«Свадебный Торт» / Wedding Cake (реж. Viola Baier/Германия/2013/8’37)

Свадьба марципановых фигурок должна пройти идеально. После свадьбы, молодожены обставляют свою комнату мебелью из зефира и кондитерского крема, но саму пару назвать сладкой можно уже с трудом.



«Ковбой — В цвете» / The Cowboy — In Color (реж. Trygve Nielsen/Норвегия/2013/6’42)

Поздней осенью, когда опадает листва и увядают цветы, мальчик-ковбой раскрашивает черно-белый мир в разные цвета.



«Ада + Отто» / Ada + Otto (реж. Ülo Pikkov/Эстония/2013/20’34)

Ворона по имени Ада мечтает о замужестве и, чтобы понравится, Отто, одевает модное платье, пудрится мукой и красит губы кетчупом...



«Следующая Станция — Танго» /Vía Tango (реж. Adriana Navarro/Испания/2013/3’21)

Контролер поезда влюбляется в пассажирку, и вагон превращается для них в танцевальную площадку.



«Молоко»/Milk (реж. Elizabeth Liu Xiujun/Сингапур/2013/4’02)

Кошачья любовь к молоку способна свернуть горы!.



«Дар» / The Gift (реж. Julio Pot/Чили/2013/7’49)

История обыкновенной пары и подарке, который остается даже после расставания.



«Храм Ширли»/The Shirley Temple (реж. Daniela Sherer/Великобритания/2013/9’40)

О границах между детством и взрослой жизнью, которые размываются во время одной коктейльной вечеринки…



«Мадам, Месье - Малибу» / Madame Monsieur — Malibu (реж. David Devaux/Франция/2013/3’25)

Музыкальный видеоклип, где игра женщины и мужчины превращается в бесконечный соблазн.



«Чувство Прикосновения» / The Sense of Touch (реж. Jean-Charles Mbotti Malolo/Франция/2014/14’40)

Она подбирает бездомных котят, а он - чистюля с аллергией на шерсть. Они такие разные! Смогут ли они быть вместе?







Окончание Ночи в 05:30.