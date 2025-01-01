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Цитаты из фильма В поисках мистера Совершенство

Julie Так это и есть любовь?
JiaJia Это всего лишь какая-то сказка, придуманная сценаристами с коварной целью — обвести вокруг пальца вас, девчонок.
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