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В поисках мистера Совершенство
Цитаты из фильма В поисках мистера Совершенство
Цитаты из фильма В поисках мистера Совершенство
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Цитаты
Julie
Так это и есть любовь?
JiaJia
Это всего лишь какая-то сказка, придуманная сценаристами с коварной целью — обвести вокруг пальца вас, девчонок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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