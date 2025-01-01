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Киноафиша Фильмы Преступление + наказание Цитаты из фильма Преступление + наказание

Цитаты из фильма Преступление + наказание

[когда Джимми хватает]
Vincent Не трогай меня, если не любишь.
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Vincent Раньше я думал, что если убью кого-то, то захочу пойти на кладбище и извиниться. Но вина — это не совсем то. Вина — это чувство, которое испытываешь к живым людям. Каждый день ты встречаешься с ними, здороваешься, разговариваешь. Но ты, виновный, знаешь, что всё это — пустое. Вина — это как тайна внутри тебя, которая рушит основу всего, и тогда всё становится нереальным. Жить уже невозможно. Но она не обязана тебя уничтожать. Просто надо с ней встретиться лицом к лицу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent Хочешь узнать, почему мы уехали из Нью-Йорка?
Roseanne [просто смотрит на него]
Vincent Я ограбил старушку, что жила рядом с нами.
Roseanne Правда?
Vincent Да. Разбил кучу вещей, меня поймали. Сказали, что я ходил по коридорам, как сломанный маленький у#бок.
[смеётся]
Roseanne Мне кажется, ты им и остался.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roseanne Ты такая странная. Даже не понимаю, зачем я тебя слушаю.
Vincent Потому что твоё сердце знает — я вижу его.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roseanne Что с тобой не так? Почему ты всегда даёшь людям повод смеяться над собой?
Vincent Извини, я что, не вписываюсь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мама Винсента Как школа?
Винсент [чистит морковь ножом] Мне нравится. Если бы занятия были ночью, я бы никогда не уходил.
Мама Винсента Знаешь, будет очень интересно увидеть, каким ты станешь, когда пройдёшь через эту мрачную полосу.
[Винсент улыбается и тычет ножом в стол]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent Розанна была красива, у неё были деньги, и она усердно старалась, чтобы её любили, но это не означало, что такие, как я, могли с ней разговаривать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Roseanne Какой странный путь он прошёл, чтобы найти моё сердце.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prosecutor Разве вы не говорили, что... желаете, чтобы ваш муж был мёртв?
Maggie Skolnick Да.
Prosecutor ...и когда вы... нашли тело...
Maggie Skolnick Ну, я подумала: «Какой же странный бог это сотворил?»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Винсент фотографирует класс, когда все дают клятву верности]
Учитель Что, чёрт возьми, ты делаешь, Винсент?
Винсент Я хотел сфотографировать, как это выглядит.
Учитель Как как выглядит?
Винсент Люди дают клятву верности.
[Класс смеётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jimmy [после того, как их разговор прерывает тренер] Может, лучше его убьём?
Roseanne Если что, следующий будет он.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roseanne У тебя когда-нибудь была девушка?
Vincent Когда мне было около 14 в Нью-Йорке, я знал одну студентку по имени Наоми.
Roseanne Вау, Винсент, взрослая женщина. Я впечатлена!
[смеётся]
Vincent Мы делали много сумасшедших вещей вместе, и я очень хотел, чтобы что-то случилось, потому что она была чертовски красива...
Roseanne Какие сумасшедшие вещи?
Vincent Однажды поздно ночью она привела меня в квартиру своей подруги, но никого не было дома, паропроводы протекали, и в комнате стояла горячая дымка. Мы сели на диван и покурили крэк.
Roseanne [ошарашена] Что? Как это было?
Vincent Твой мозг взлетает, как реактивный самолёт. Вскоре ты проходишь звуковой барьер, и всё вокруг становится мёртвым. Потом ты падаешь... и хочешь умереть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Розанна [после того, как она обнаружила фотографии Винсента, которые он сделал её и Джимми] Ты знала...
Винсент Что?
Розанна Ты знала... ты знала, что я...
Винсент Убил твоего отчима? Конечно, знал.
Розанна Ты сумасшедшая.
Винсент Я следил за тобой. Сделал много снимков той ночью.
Розанна Почему не отнёс их в полицию?
Винсент [слегка усмехаясь] Зачем мне их в полицию относить? Я *ненавижу* полицию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vincent [пока он и Роузанна едут в машине] Мы проезжали мимо мотелей. Я думал, согласится ли она зайти в один из них со мной, если я попрошу. Но я так и не решился. Денег всё равно не было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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