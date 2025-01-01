Kesa
[после того как Морито схватил её в сильные объятия]
Что ты делаешь?
Moritoo Endô
Ты отказываешься при любых обстоятельствах?
Kesa
Да.
Moritoo Endô
Тогда я готов. Ты теперь моя!
Kesa
Что бы ты ни говорил, женская честь не позволит.
Moritoo Endô
Откажись от мужа. Оставь Ватару.
Kesa
Я не могу этого сделать.
Moritoo Endô
Почему не можешь? Я, Морито, убью Ватару. Не остановлюсь на Ватару. При необходимости — и твою тётю. Может, придётся и тебя...
Kesa
[камера приближает крупным планом Кесу с напряжённым выражением]
Ты готова на всё это? Ты так меня хочешь?
Moritoo Endô
Я хочу тебя. Без тебя не могу жить. Что скажешь? Неужели не можешь исполнить моё желание? А? Почему молчишь? Хочешь, чтобы Ватару, ты и твоя тётя — все погибли? Кеса! Всё зависит от твоего ответа.