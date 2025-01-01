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Киноафиша Фильмы Врата ада Цитаты из фильма Врата ада

Цитаты из фильма Врата ада

Moritoo Endô Сегодня первый день жизни, посвящённой жертве.
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Gen Kiyomori Слышишь, Морито? Кеса играет на кото.
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Moritoo Endô Хочешь кусок меня? Я не покажу пощады — даже своему брату.
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Gen Kiyomori Голова сэра Шинзея выставлена у Врат Ада?
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Moritada Со вчерашнего дня мир изменился до неузнаваемости.
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Kogenta Я помню, у тебя было желание.
Gen Kiyomori Да, сэр. Я хотел бы меч Восьми Битв и вашу любимую куклу.
Kogenta Хорошо. Необычное желание, но оно будет исполнено.
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Moritoo Endô Я раздавил драгоценный цветок в полном расцвете.
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Wataru Watanabe Возможно, для тебя всё кончено, если тебе отрубят голову. А я останусь жив. Что же мне делать?
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Wataru Watanabe Похоже, дикий воин умеет ценить твою красоту. Ты — моя драгоценная жена. Я не позволю Морито даже пальцем в твою сторону пошевелить.
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Wataru Watanabe Сила — обычный метод воина.
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Moritoo Endô [тёте Кесы] Если сегодня ночью ступишь за порог — отрублю тебе голову!
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Kesa Ты ведёшь себя неразумно.
Moritoo Endô Я знаю, что это неразумно.
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Kesa Возможно, моё поведение было неуместным. Может, из-за этого он был таким неразумным. Это тяжело лежит у меня на сердце.
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Moritoo Endô Брат, прошу, не предавай. Это не ты.
Moritada Я знаю, что делаю. Какая тебе польза служить Киёмори?
Moritoo Endô Не знаю. Но раз служишь ему, он навсегда твой хозяин. Как можно предать его в отсутствие?
Moritada Это не трусость. Это хитрая стратегия. Жаль, но Киёмори не вернётся.
Moritoo Endô Как стая шавок может победить клан Тайра?
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Kesa [после того как Морито схватил её в сильные объятия] Что ты делаешь?
Moritoo Endô Ты отказываешься при любых обстоятельствах?
Kesa Да.
Moritoo Endô Тогда я готов. Ты теперь моя!
Kesa Что бы ты ни говорил, женская честь не позволит.
Moritoo Endô Откажись от мужа. Оставь Ватару.
Kesa Я не могу этого сделать.
Moritoo Endô Почему не можешь? Я, Морито, убью Ватару. Не остановлюсь на Ватару. При необходимости — и твою тётю. Может, придётся и тебя...
Kesa [камера приближает крупным планом Кесу с напряжённым выражением] Ты готова на всё это? Ты так меня хочешь?
Moritoo Endô Я хочу тебя. Без тебя не могу жить. Что скажешь? Неужели не можешь исполнить моё желание? А? Почему молчишь? Хочешь, чтобы Ватару, ты и твоя тётя — все погибли? Кеса! Всё зависит от твоего ответа.
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Kesa Позволь мне услышать, чего ты хочешь.
Moritoo Endô Сегодня ночь, когда я хочу, чтобы ты услышала, что у меня на сердце.
Kesa Бесполезно мне слушать.
Moritoo Endô Леди Кеса, я готов всё бросить. Ты будешь для меня единственной. Отзовись на то, что у меня на сердце.
Kesa Ты позоришь себя.
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Wataru Watanabe Никто не может заставить другого человека открыть сердце силой.
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Wataru Watanabe Ты знаешь, как жена может угодить мужу? Это когда она доверяет ему во всём. Почему ты не доверяла мне?
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Moritoo Endô Какой я идиот! Я даже не смог заглянуть в твое сердце.
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Kakisuke Дворец Санжо теперь в безопасности. Враги забрали Его и Её Величество куда-то.
Moritoo Endô Что?
Kakisuke Голова советника Шинзэя выставлена у Врат Ада.
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Wataru Watanabe Я выпью. Давно не пил. Ты тоже пей.
Kesa Да, и когда я напьюсь, буду тебя много клянчить.
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Wataru Watanabe Сохраняй спокойствие, кто бы что ни говорил. Опусти защиту — и тебя сразу же растерзают.
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