Kesa [после того как Морито схватил её в сильные объятия] Что ты делаешь?

Moritoo Endô Ты отказываешься при любых обстоятельствах?

Kesa Да.

Moritoo Endô Тогда я готов. Ты теперь моя!

Kesa Что бы ты ни говорил, женская честь не позволит.

Moritoo Endô Откажись от мужа. Оставь Ватару.

Kesa Я не могу этого сделать.

Moritoo Endô Почему не можешь? Я, Морито, убью Ватару. Не остановлюсь на Ватару. При необходимости — и твою тётю. Может, придётся и тебя...

Kesa [камера приближает крупным планом Кесу с напряжённым выражением] Ты готова на всё это? Ты так меня хочешь?