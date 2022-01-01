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Барса: больше, чем клуб
Киноафиша Фильмы Барса: больше, чем клуб Барса: больше, чем клуб, 2016: актеры и роли
Barça Dreams Барса: больше, чем клуб 2016 / Испания
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Барса: больше, чем клуб, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жорди Льомпарт Jordi Llompart
В ролях
Хосе Рамон Алечанко Хосе Мария Бакеро José Mari Bakero Рамон Беса Лео Месси Лео Месси Leo Messi Йохан Кройф Johan Cruyff Жауме Дескальс Карлес Фолгуэра Эмма Гампер Emma Gamper По Газоль Pau Gasol Хосеп Гвардиола Pep Guardiola Хави Эрнандес
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