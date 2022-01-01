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Барса: больше, чем клуб
Барса: больше, чем клуб, 2016: актеры и роли
Barça Dreams
Барса: больше, чем клуб
2016 / Испания
6.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Барса: больше, чем клуб, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жорди Льомпарт
Jordi Llompart
В ролях
Хосе Рамон Алечанко
Хосе Мария Бакеро
José Mari Bakero
Рамон Беса
Лео Месси
Leo Messi
Йохан Кройф
Johan Cruyff
Жауме Дескальс
Карлес Фолгуэра
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