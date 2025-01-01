[Обсуждение фильма «Психо»]

На первом же показе этого фильма никто из нас не имел ни малейшего понятия, что сейчас произойдет. И когда началась эта — убийство — душевой сценой, я никогда не видел, чтобы публика так отреагировала. Снизу доносился протяжный крик из зала. Это был не просто "а-а-а". Это был такой "аааааааааааахххххххх". Как будто они хотели закрыть глаза. Но не могли оторваться от экрана. Ты хотел закрыть глаза, но не мог. Хичкок был прав, больше не надо было строить напряжение, они, они — охреневшие идиоты. Публика была в шоке: «Ч-т-ч-т-ч-т произошло?» Они не могли поверить в случившееся. Они продолжали думать, что этого не могло произойти. Она должна выжить. Это было всё, что движет тобой, когда ты идешь в кино, впервые кино стало опасным.