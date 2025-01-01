Alfred HitchcockНемые фильмы — это чистая форма кинематографа. Нет смысла отказываться от техники чистого кинематографа, как это сделали с появлением звука.
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Martin Scorsese[Обсуждение фильма «Психо»]Тогда, как и сейчас, мы ожидаем определённого. И в то время повествование сказало: «Нет, я не собираюсь вам это давать. Я дам вам что-то другое. Потому что вы думаете, что всё так круто. Вы на пороге 50-х, 60-е будут для нас славными». Думаю, это было очень важно для того, кем мы тогда были. Вьетнам, пограничные революции, всё, что произошло в 60-х. И общество уже никогда не было прежним. Этот фильм действительно коснулся этого, я думаю, «Психо». Конечно, хочется, чтобы всё было аккуратно и понятно. Но жизнь не такая.
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Alfred Hitchcock[Разговор о фильме «Знаменитость»]Я давал зрителям редкую возможность увидеть Кэри Гранта и Ингрид Бергман вместе. Это было своего рода временное менаж-а-труа. И актёры терпеть не могли это делать. Им было ужасно неловко от того, как им приходилось цепляться друг за друга. Но я сказал: «Мне всё равно, как вы себя чувствуете. Я уже знаю, как это будет выглядеть на экране.»
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Alfred HitchcockЛица не существует. Оно появляется только тогда, когда на него падает свет. Линии не существует. Есть только свет и тень. Функция чистого кино, как мы хорошо знаем, — это склейка двух-трёх кусков плёнки, чтобы создать одну идею.
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François TruffautЭто то, что часто встречается в вашем творчестве — растягивание времени.
Alfred HitchcockДа, именно для этого и существует кино — чтобы сжимать время или растягивать его, как захочешь.
Peter BogdanovichОн сказал: когда я на съёмочной площадке, я на ней не нахожусь, я смотрю на неё на экране. Вот в чём секрет Хичкока — в каком-то смысле он видит картину в своей голове.
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Martin ScorseseВ то время общепринятое мнение и атмосфера были такими, как обычно — издевательства со стороны истеблишмента о том, что такое серьёзное кино. Так что это было по-настоящему революционно. Основываясь на отчётах Трюффо и Хичкока, мы стали радикалами в кинопроизводстве. Почти как будто кто-то снял груз с наших плеч и сказал: «Да. Мы можем принять это. Мы можем идти вперёд.»
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François TruffautКогда я приехал в Нью-Йорк представлять свои фильмы, кинокритики часто спрашивали меня, кто мои любимые режиссёры. И когда я говорил «Хичкок», они были поражены.
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NarratorДля Трюффо книга о Хичкоке была не менее важна, чем любой из его собственных фильмов, и требовала не меньше времени и подготовки.
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François TruffautЯ приехал в Голливуд с переводчицей, моей сотрудницей Хелен Скотт. Мы остановились в отеле «Беверли-Хиллз», и каждый день ходили на студию Universal, садились с петличными микрофонами на шее и весь день говорили о кино, даже за обедом.
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NarratorХичкок и Трюффо — они были из разных поколений и разных культур, у них были разные подходы к работе. Но оба жили и дышали кино.
Alfred HitchcockИногда режиссёры склонны забывать о зрителях. Лично меня интересует именно аудитория. Я считаю, что фильм должен быть рассчитан на две тысячи мест, а не на одно. Вот в чём сила кино. Это самый мощный массовый медиум в мире.
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Alfred HitchcockНеважно, куда повернёт фильм. Если вы всё правильно спроектировали, японская публика должна вскрикнуть одновременно с индийской.
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Alfred Hitchcock[Обсуждая «Психо»]Семь дней, семьдесят сцен. Я много использовал обнажённую девушку. Снимал некоторые кадры в замедленном движении. Из-за прикрытия груди всё нельзя было сделать быстро. Нельзя было правильно засечь время.
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Alfred Hitchcock[Обсуждение «Психо»]Моё главное удовлетворение в том, что этот фильм что-то сделал с публикой. Я действительно это имею в виду. Во многом я чувствую, что наша работа в искусстве достигла чего-то — часто массового эмоционального отклика. Это не было посланием. Это не было каким-то выдающимся исполнением. Это не был высоко оценённый роман, служивший зрителю. Это было чистое кино. Люди скажут, какой ужасный фильм, и тема была отвратительной. Люди были ничтожны. Там не было персонажей. Я знаю всё это. Но я знаю одно: способ построения съёмок этой истории заставил зрителей по всему миру реагировать и переживать.
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François TruffautВ твоих фильмах я действительно ощущаю чувство вины. У всех всегда есть за что себя корить.
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François Truffaut[Последние слова]В большинстве ваших фильмов показаны персонажи, разделённые тайной, которую они отказываются раскрыть друг другу. Атмосфера становится всё более гнетущей, пока они наконец не решают открыться и тем самым освободить себя. Это вам близко?
Peter BogdanovichЭто окончательно изменило мнение людей о Хичкоке. И с тех пор к Хичкоку стали относиться гораздо серьезнее.
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Alfred HitchcockНам лучше без сигар, ты прав. Иначе будем похожи на кинорежиссёров, и бог тебе судья, если мы когда-нибудь таковыми станем.
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NarratorПосле того как в 1966 году вышло первое издание книги, Трюффо снимал по фильму в год, иногда по два. Хичкок же снял всего три фильма. До самого конца его не покидал вопрос, который он задал Трюффо. Следовало ли мне больше экспериментировать с персонажами и сюжетом? Не стал ли я пленником своей собственной формы? Те же старые вопросы продолжали кружиться вокруг него. Художник он или же артист развлечений?
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NarratorПоследним завершённым проектом в жизни Трюффо, опубликованным за несколько месяцев до его смерти, было обновлённое издание его книги, в которой он представил нам Альфреда Хичкока. Не телевизионную звезду. Не мастера саспенса. А Альфреда Хичкока — художника, который писал камерой.
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Alfred Hitchcock[1929 тест записи голоса для фильма "Шантаж"] Вы понимаете, что в любую минуту здесь может появиться полицейская машина?
NarratorВ 1966 году Франсуа Трюффо опубликовал одну из немногих обязательных книг о кино. Серия бесед с Альфредом Хичкоком о его карьере, фильм за фильмом.
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James GrayЭто был взгляд в мир кино, которого у меня раньше не было; потому что режиссёр одновременно говорил о своей работе, но делал это совершенно непритязательно и без всякой помпезности.
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Paul SchraderПоявлялись такие эрудированные разговоры об этом виде искусства. Но, знаешь, Трюффо был первым, кто действительно говорил о ремесле.
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Martin ScorseseЭто было заклинание, наложенное этими фильмами в 50-х и 60-х. И для меня это особенное, благословенное время, потому что я видел их, когда они выходили.
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François TruffautВаша логика, которая никогда не устраивала ваших критиков, в некотором роде — логика снов.
Alfred HitchcockДумаю, это происходит потому, что меня никогда не устраивает обычное. Я не умею хорошо работать с обычным.
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François Truffaut«Головокружение» — один из ваших самых поэтических фильмов. Он более поэтичен, чем драматичен. Фильм обладает сновидческой атмосферой, медлительностью, чем-то созерцательным, чего нет в ваших других фильмах, которые часто построены на быстром движении, на скорости.
Alfred HitchcockДа. Здесь мы имеем дело с точкой зрения эмоционального человека.
Alfred HitchcockМеня заинтриговали попытки создать женщину за женщиной по образу умершей женщины.
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Alfred Hitchcock[Обсуждение «На глубине»]Сексуальная, психологическая сторона в том, что мужчина создаёт сексуальный образ, с которым не может лечь в постель, пока не вернёт её — к тому, с чем он хочет лечь в постель.
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Альфред Хичкок[Обсуждение «Головокружения»]Знаете, что мне больше всего понравилось и что я почувствовал, когда она вернулась после того, как перекрасила волосы в блонд и не сделала причёску — это значит, что она раздевалась, но не снимала трусики.
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Альфред ХичкокВидите ли, она говорит «ладно» и идёт в ванну, а он ждёт. Он ждёт, когда женщина раздется и выйдет. Он готов к ней.
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François Truffaut«Головокружение» — фильм, к которому вы испытываете большую нежность.
Alfred HitchcockДа, мне он понравился. Да. Знаете, я пробовал с Верой Майлз, примерял ей костюмы. Мы были готовы с ней работать. Но она забеременела, а эта роль была той, для которой я хотел её вывести. Она была у меня на контракте. Но я потерял интерес. Не смог снова поймать с ней ритм. Глупая девчонка.
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Martin Scorsese[Обсуждение «На восток от рая»]Это как бы потерянный фильм. Все режиссёры 70-х пытались найти его копии. У некоторых были шестнадцатимиллиметровые плёнки. Так что этот фильм стал тем, который мы искали.
Alfred HitchcockДыра в сюжете. Муж, который толкнул жену с башни, откуда он знал, что Стюарт не побежит по этим лестницам?
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Martin Scorsese[Обсуждение «На грани безумия»]Я не могу сказать, что верю в сюжет и воспринимаю его всерьёз. Я имею в виду как в *реалистичную* историю. Так что сюжет — это просто основа, на которую можно навесить всякое, а то, что он туда навешивает — это все аспекты, понимаешь, кинематографической поэзии.
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Martin Scorsese[Обсуждая «На север через северо-запад»]Это фильм, в котором я не могу понять, где начинается одно и где заканчивается другое. Мне всё равно. Или когда он едет за ней по улицам в машине — что он ищет? Что он ищет?
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Martin Scorsese[Обсуждение «На Север через Северо-Запад»]Сам город — это персонаж, сама архитектура. Загадка старого Сан-Франциско. Та картина.
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Martin Scorsese[Обсуждение фильма «Головокружение»]Всё это дело с переделкой её, да, мы понимаем. Все говорят о фетишизме в этом. Хорошо. Это даже хорошо. Но именно это необыкновенное чувство потери, которое он пытается заполнить. Может быть, он тянется ко всем? Именно из-за этого. Знаете, мы привносим в это своё собственное чувство меланхолии и утраты.
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Alfred Hitchcock[Обсуждение "Психо"]Это была очень интересная конструкция. Я долго пытался *играть* с аудиторией. Скажем так, мы играли на ней, как на органе.
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Martin Scorsese[Обсуждение «Психо»]Сцена с Джоном Гэвином и Джанет Ли в начале, там главный элемент — бюстгальтер. Ладно. Но она шокировала — очень просто, но зловеще.
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Martin Scorsese[Обсуждение "Психо"]Сцены в офисе, в общем-то, нормальные, понимаешь — этот техасец. Для его стиля, эта пресность сцен и пресность кадрирования — это просто своего рода мостик, чтобы провести тебя к следующему важному моменту. Думаю, у него правильный инстинкт в таких историях. Насколько безобидными мы можем сделать эти образы? Просто соединить точки?
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Alfred Hitchcock[Обсуждение фильма «Психо»]Нужно было сделать ограбление и то, что случилось с девушкой, специально затянутыми, чтобы зритель полностью погрузился в её беду. Где я тормозил, так это в сценах, которые указывали на время и сложности.
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Martin Scorsese[Обсуждение «Психо»]Лучшие сцены для меня — те, над которыми он явно потратил время, съемки за рулём. Над ними пришлось поработать особенно, особенно с точками зрения, как-то так. И кадр с Джанет Ли в центре, с верхом руля внизу кадра. Потому что можно выбрать: снимать сверху руля или дальше в сторону. Но тогда, возможно, не увидишь её глаз так хорошо. Вот это — идеальный размер. Сцена с полицейским, конечно, кадр, где он смотрит в машину, да, мы знаем, с очками он страшен. Но в этих кадрах есть сдержанность. Видишь, чем больше сдержанности, тем сильнее взрыв. А до взрыва — эти медитативные моменты. Езда. И ощущение движения вперёд, движения вперёд.
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Martin Scorsese[Обсуждение "Психо"]Она крадёт деньги. Потом решает уехать. Потом начинает чувствовать себя виноватой. Потом встречает парня в мотеле, и он рассказывает ей все свои проблемы. Ты смотришь и хочешь знать, что же будет дальше. Вернёт ли она эти деньги? А что на самом деле сделает Энтони Перкинс? Знаешь, у него там мать, возможно, начнётся целая история с ним и его матерью. То есть тебя ведут по определённому пути. Но самое классное в этом — то, что твои ожидания переворачиваются с ног на голову.
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Peter Bogdanovich[Обсуждение фильма «Психо»]На первом же показе этого фильма никто из нас не имел ни малейшего понятия, что сейчас произойдет. И когда началась эта — убийство — душевой сценой, я никогда не видел, чтобы публика так отреагировала. Снизу доносился протяжный крик из зала. Это был не просто "а-а-а". Это был такой "аааааааааааахххххххх". Как будто они хотели закрыть глаза. Но не могли оторваться от экрана. Ты хотел закрыть глаза, но не мог. Хичкок был прав, больше не надо было строить напряжение, они, они — охреневшие идиоты. Публика была в шоке: «Ч-т-ч-т-ч-т произошло?» Они не могли поверить в случившееся. Они продолжали думать, что этого не могло произойти. Она должна выжить. Это было всё, что движет тобой, когда ты идешь в кино, впервые кино стало опасным.