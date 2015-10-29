Brainstorm: Между берегами, 2015

Это документальный рассказ о четырех друзьях. О четырех разных, но в душе удивительно похожих школьных товарищах.



Все они родились в середине 70-х годов прошлого столетия, росли на советских мультфильмах и в период, когда прилавки магазинов были практически пустыми. Накануне того дня, когда наша страна восстановила свою независимость, они создали группу под названием "Prāta Vētra".



Впервые за всю историю своего существования члены группы откровенно расскажут о том времени, который они проводили вместе, о том, как переживали как переломные, так и радостные моменты в своем творчестве. Они расскажут о Западе и Востоке. Мы станем свидетелями их работы над созданием нового альбома в Берлине, увидим исторические архивные кадры.