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Brainstorm: Между берегами
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Prāta Vētra: Starp Krastiem

Brainstorm: Между берегами, 2015

2015 / Латвия
8.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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О фильме

Это документальный рассказ о четырех друзьях. О четырех разных, но в душе удивительно похожих школьных товарищах.

Все они родились в середине 70-х годов прошлого столетия, росли на советских мультфильмах и в период, когда прилавки магазинов были практически пустыми. Накануне того дня, когда наша страна восстановила свою независимость, они создали группу под названием "Prāta Vētra".

Впервые за всю историю своего существования члены группы откровенно расскажут о том времени, который они проводили вместе, о том, как переживали как переломные, так и радостные моменты в своем творчестве. Они расскажут о Западе и Востоке. Мы станем свидетелями их работы над созданием нового альбома в Берлине, увидим исторические архивные кадры.

8.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 29 октября 2015
Возраст 12+
Прокатчик Beat Films
Режиссер
Сандис Семеновс
В ролях
Ренарс Кауперс
Янис Юбалтс
Марис Михельсон
Каспарс Рога
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Brainstorm: Между берегами 2 постера
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Документальный фильм «Brainstorm: Между берегами» покажут на «Лендоке» 13 марта в 15.00 на студии «Лендок» состоится показ фильма «Brainstorm: Между берегами». Документальный фильм о самой популярной прибалтийской группе последних лет «BrainStorm: между берегами» —
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29 февраля 2016 00:00
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