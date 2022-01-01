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Сладкая жизнь Дамон Гамо, создатель фильма «Сахар» Документальное кино рассчитано на то, чтобы оказать определённое воздействие на смотрящего и переменить его отношение к той части реальности, которая затрагивается в фильме. Отдельную нишу в этом жанре заняли картины о вопросах питания, зачастую представляющие собой эксперимент, призванный подтвердить ту или иную теорию. Конечно, за истину принимать всё, что показывают, не стоит, какой бы правдоподобной и убедительной она ни…