President KarzaiВаш предшественник, генерал Уилан! Он мне нравился! Но я не уверен, что я ему по душе был; в гости не заходил часто. Почему его сняли? Кажется — эм, в один момент он был здесь, а в следующий — уже нет.
Gen. Glen McMahonА, господин президент, думаю, наше правительство просто решило, что пора сменить курс.
Sean Cullen[закадровый голос]Дело в том, что борьба с повстанцами — это не работает. Мы пробовали во Вьетнаме. Как видите, успеха не добились... Британцы и французы тоже пытались удержать свои разваливающиеся империи... Не получилось. Мне кажется, тут всё просто. Нельзя завоевать доверие страны, вторгаясь в неё. Нельзя построить нацию силой оружия.
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Sean CullenМужчины — несовершенные создания. Оставь их наедине с собой, и всё, что они хотят — играть со своими х##ями и есть курицу.
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[Глен докладывает правительственным чиновникам о миссии в конференц-зале в Берлине, рассказывая о борьбе с повстанцами]
[Говорит что-то по-немецки кому-то вне кадра, затем обращается к Глену]
German PoliticianВы говорите с нами уже 45 минут, и за всё это время упомянули «Аль-Каиду» всего один раз.
[Скотт Каллен фыркает и достаёт ручку]
German PoliticianВаш собственный вице-президент выступал за куда более простой и ограниченный антитеррористический подход, чтобы нейтрализовать, по оценкам, не более сотни бойцов «Аль-Каиды», которые ещё остались в Афганистане, и сосредоточиться на том, что, собственно, и стало причиной этой войны с самого начала.
German Politician[перебивая Глена]Ваш анализ повстанцев там говорит мне о том, что нет никакого монолитного Талибана. Вы разбросаны по всей стране. Вы ведёте тысячу отдельных боёв с местными, чьей главной идеологией, кажется, просто является нежелание видеть иностранных солдат в своей деревне, и, генерал, вы должны понимать, что это война, которую вы *никогда* не выиграете.
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[первые реплики]
Шон Каллен[закадровый голос]Ах, Америка. Ты — маяк спокойствия и адекватного ответа, ты — источник мира и добра для всего мира... Что же делать, когда войну, которую ведёшь, просто невозможно выиграть по-настоящему? Очевидно, ты увольняешь того, кто не выигрывает, и приводишь другого. В 2009 году эта война была в Афганистане, а тот другой... был Глен.
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Gen. Glen McMahon[группе морпехов]Последнюю неделю я общался с парнями, которых можно назвать средним звеном, но вы, ребята, — на передовой. После всей этой болтовни *вы* ребята — там, где всё происходит на самом деле. Я бы даже сказал, что вы — единственное, что действительно важно. Если здесь ничего не происходит, значит, ничего не происходит, и на этом всё.
Sean CullenВ общем, раз настоящего анализа ситуации нет, что мы делаем? Ну, очевидно, мы увольняем Глена и приглашаем другого парня. И этим другим парнем был Боб.
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Gen. Glen McMahonДопустим, у вас есть десять повстанцев. А? Теперь представьте, что вы убили двоих из них. Сколько повстанцев у вас осталось? А? А? Ну, вы скажете — восемь, конечно. Восемь. Правильно? Правильно? Неправильно! В этой ситуации десять минус два — это двадцать. Скажем, у двоих повстанцев, которых вы только что убили, было по шесть друзей или братьев, которые вот-вот готовы... присоединиться к повстанцам. Они подумывают об этом движении. «Выглядит заманчиво. Но по тем или иным причинам — не для меня». Но... Вы убиваете их друга. Теперь вы сами приняли решение за них. Эти колеблющиеся друзья теперь полноправные, оплаченные участники врага. Да. Итак, в арифметике борьбы с повстанцами десять минус два — это двадцать.
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Sean CullenМожно сказать, что главная причина, по которой некоторые генералы так любят войну, в том, что только на войне они чувствуют свою значимость. Только на войне они чувствуют себя у самого центра власти. Только на войне они ощущают тёплое внимание окружающих.
Tom HowardЭ-э, генерал, этот, этот ужин, он, чтобы почтить вас, сэр.
Gen. Glen McMahon[сразу же]Неправильно. Этот ужин — для Афганистана. Мы здесь сегодня вечером, потому что воюем в Афганистане. И у тебя хватает п#з#цкой наглости выгнать единственного афганца за мой чёртов стол?
Sean CullenРаньше я думал, что у мужчин седеют волосы из-за стрессовой работы и тяжёлых решений. Теперь я понимаю — это происходит, когда в глубине души они начинают чувствовать, что великие моменты их жизни... могут оказаться не такими великими, как они всегда надеялись. Когда в их мир начинает проникать реальность. То, что отличает верящих, как Глен, от всех остальных — это...
[Глен отдаёт честь]
Sean Cullenих способность закрывать глаза на эту реальность. Некоторые называют это безумием.
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Gen. Glen McMahonПозволь мне сказать тебе, что я хочу, чтобы ты сделал, Том Ховард. Я хочу, чтобы ты сел на своё законное место, куда бы оно ни было назначено, и чтобы ты сказал Бади принести свою задницу сюда!
Gen. Glen McMahonСэр, моя команда и я собираемся отправиться в поездку по стране, чтобы точно оценить, что от нас здесь требуется. Было бы честью, если бы вы согласились присоединиться ко мне в этой поездке, чтобы наш проект стал единым делом. Общим делом.
President KarzaiСпасибо за приглашение, генерал. Это очень любезно. Но я уже видел страну.
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Sean Cullen[закадровый голос]В былые добрые времена войны велись против обычных армий национальных государств. Парни в форме, типа нацистов и тому подобное. Но когда ты просто так вломился туда, куда не следовало, приходится сражаться с обычными людьми в обычной одежде.
Sean CullenЭти ребята называются повстанцами. По сути, это просто люди, которые взяли в руки оружие, потому что... ты бы сделал то же самое, если бы кто-то вторгся в твою страну. Забавно, но повстанцев практически невозможно победить. Так что, если хочешь дальше считать, что сможешь выиграть, у тебя не остаётся другого выбора, кроме как попытаться убедить страну, в которую ты вторгся, что ты здесь, чтобы помочь.
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Andy Moon[задаю вопрос генералу]Мне кажется, что мы все здесь с оружием и всей этой хренью пытаемся убедить этих людей, что... в глубине души мы на самом деле хорошие парни. И я не знаю, как это сделать, сэр, когда каждый второй, третий или десятый пытается меня еб###ь, сэр. Потому что я морпех. Потому что мы морпехи. И кажется, теперь медали дают за героическое нежелание быть морпехом, сэр.
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Gen. Glen McMahonТы должен понять, мы тут пытаемся воспитать нечто вроде ребёнка. А ребёнку нужны двое родителей. Двое родителей, которые любят его и друг друга очень сильно.
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Greg PulverСлушай, мы — чёртова армия США. Мы практически всё изобрели!
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Gen. Glen McMahonЯ не думаю, что действительно важно, кто слил отчёт. Вопрос в том, что мы с этим сделаем. Я хочу дать интервью 60 Minutes.
Simon BallСэр, как ваш старший пресс-офицер, я настоятельно советую не делать этого. Это было бы безрассудно. Мне кажется, сейчас не время привлекать внимание СМИ. В этот самый момент идут обвинения, что именно вы слили этот отчёт.
Gen. Glen McMahonЯ решил использовать эту утечку, Саймон. Мне не удаётся добиться результата. Понимаешь, о чём я? Результата? У нас президент, который, похоже, не осознаёт, что Соединённые Штаты сейчас в войне, и он — главнокомандующий этой войны. Мне нужно добиться результата.
Matt LittleИзвини, ничего личного, Саймон, а как именно ты собираешься это сделать?
Simon BallЯ утихаю всю эту ситуацию.
Matt LittleОпять же, извини, я не хочу начинать спор, и прости, что говорю за тебя, сэр, но генерал не нанимал меня, чтобы всё успокаивать, понял? Слушай, ты отлично справляешься со своей работой, но эта работа — в основном писать пресс-релизы. Вот в чём дело с пресс-релизами: их никто не читает. Они скучные. И это чушь собачья. И все это знают. Исправь меня, если я не прав, но ты нанял меня, чтобы поднять шум. Знаешь, нужный шум — наш шум.
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Sean Cullen[рассказчик]Войны ведут не народы и не армии. Войны ведут люди.
Sean CullenВ американской армии есть два типа генералов. Те, кто верят, что могут выиграть, несмотря на все доказательства обратного. И те, кто знают, что не могут. К сожалению для мира, именно верующие добираются до вершины. Именно таким, как Глен, дают ключи от замка.
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Gen. Glen McMahonЭто война. Но выиграть её нельзя одной лишь непоколебимой военной мощью и силой. Эта война будет выиграна прежде всего непоколебимой силой и мощью наших идеалов.