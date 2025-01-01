Gen. Glen McMahon Я не думаю, что действительно важно, кто слил отчёт. Вопрос в том, что мы с этим сделаем. Я хочу дать интервью 60 Minutes.

Simon Ball Сэр, как ваш старший пресс-офицер, я настоятельно советую не делать этого. Это было бы безрассудно. Мне кажется, сейчас не время привлекать внимание СМИ. В этот самый момент идут обвинения, что именно вы слили этот отчёт.

Gen. Glen McMahon Я решил использовать эту утечку, Саймон. Мне не удаётся добиться результата. Понимаешь, о чём я? Результата? У нас президент, который, похоже, не осознаёт, что Соединённые Штаты сейчас в войне, и он — главнокомандующий этой войны. Мне нужно добиться результата.

Matt Little Тебе нужно прорваться.

Gen. Glen McMahon Именно! Прорваться... Ты должен помочь мне прорваться, чёрт возьми.

Simon Ball Я могу справиться с этим для вас, сэр.

Matt Little Извини, ничего личного, Саймон, а как именно ты собираешься это сделать?

Simon Ball Я утихаю всю эту ситуацию.