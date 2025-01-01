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Киноафиша Фильмы Бронза Цитаты из фильма Бронза

Цитаты из фильма Бронза

Lance Эй, водяной мальчик, я не могу пить эту бутыль твоей мочи. Вот пять баксов. Купи мне Фиджи или что-то с нормальным pH. А если повезёт, дам попробовать мои яйца. Хоуп же уже пробовала мои яйца, да?
Hope Не бери эту воду, Твичи.
Lance Ты мне подмигиваешь?
Ben Нет.
Lance Что, мы сейчас флиртуем? Что происходит?
Hope Эй! Не высмеивай людей с проблемами деформации.
Ben На самом деле я не изуродован. Но это не проблема. Я сходу за водой, с правильным pH, для настоящих мужчин.
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Lance Спасибо, Мэгги. Думаю, я уже достаточно увидел.
Maggie Кажется, у меня с camel toe что-то не так.
Lance Что вы сказали?
Hope Она немного извращенка.
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Hope Почему ты пытаешься разрушить всё хорошее в моей жизни? Серьёзно, Лэнс, что я тебе такого сделала?
Lance Вся Америка говорит про твою чёртову бронзу. Третье место. Я взял золото и серебро, и все вставали за чудо Хоуп. А из-за тебя у меня никогда не будет этого момента, и я, чёрт возьми, сделаю так, чтобы и у тебя тоже не было.
Hope Я не контролирую, о чём люди говорят. Разбирайся с богом гимнастики.
Lance Я *есть* чёртов бог гимнастики! Ты говоришь с самим Зевсом! Я создал свою судьбу. И не за счёт сбора жалостливых голосов ради славы и известности после одной удачной случайности, а благодаря постоянному совершенству. Думаешь, ты меня снова превзойдёшь? Чёрт возьми, нет. И скоро твой поношенный поезд ностальгии, на котором ты катаешься с 2004-го, закончится жалким и бесполезным торможением. Не могу дождаться.
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Lance Вот тебе предупреждение — со мной связываться не стоит.
Hope Я связываюсь с кем хочу и когда хочу. Свяжусь с ними так жёстко, что разорву их на части. Потом одну часть повешу на цепочку, на шею; другую половину отдам твоей маме... чтобы она засунула это себе в ж. Скоро, в борделе, где она шляется, кто-то скажет ей: «Эй, миссис Такер, что это за блестящая штука торчит у тебя из жопы?» Она ответит: «О, это украшение для жопы? Только что отполировала. Надеюсь, Энн Грегори подарила мне это, чтобы напомнить, что мой сын — полный л#х!"
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Hope Нет. Убирайся!
Парень Мэгги Что?
Hope Правило без пацанов. Всё. Убирайся, б#я. Увидишь её через полгода. Отсутствие заставляет член расти сильнее. Мэгги, наверх. Быстро, наверх.
Maggie Хоуп, я просто делал, как ты сказала.
Hope Лучше приготовься перестать быть неудачником и начать вести себя как чемпион. Надеюсь, на моей машине не осталось никаких клиторных следов.
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Hope Эй-эй. Кто из вас купит мне выпить?
Cute Guy at Bar Смеётся
Hope Это я.
Cute Guy at Bar Это ты?
Hope Ага.
Cute Guy at Bar Ты хорошо выглядишь.
Hope У меня, типа, почти никогда нет месячных. Так что не волнуйся, что я могу забеременеть. Можешь трахать меня без презерватива и всё такое.
Cute Guy at Bar Смеётся Вау. Значит, если мы купим тебе выпивку...
Hope Я позволю вам обдва меня. Абсолютно.
Cute Guy at Bar Мог бы ты просто оставить нас в покое?
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Hope Кто рано встает — тому и сперма.
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Hope По шкале от одного до десяти, это было...
Maggie Ага.
Hope Когда ты слезаешь с гиганта, твой заход становится неуклюжим, а ноги расходятся.
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Stan Мы тут ещё не закончили. Я устанавливаю правила. Больше никаких карманных денег.
Hope Ты с ума сошёл? Почему ты с ума сошёл?
Stan Хоуп Эннабель, давай успокоимся, ладно?
Hope Ты отбираешь у меня карманные, а хочешь, чтобы я перестала красть? Ты что за изверг такой?
Stan Не называй меня извергом.
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Hope Я не побегу домой и не расскажу папе каждый раз, когда у тебя появляется "верблюжья лапка".
Maggie Что такое "верблюжья лапка"?
Hope Просто профи-тёрмин для идеальной посадки.
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Dominique Moceanu Итак, тренер, Мэгги выходит на своё финальное коронное выступление. И хотя борьба напряжённая, похоже, что место на пьедестале у Мэгги в кармане.
Hope Да.
Dominique Moceanu Ну, 12 лет назад именно ты была здесь. Вы обе из одного маленького городка, похоже, что у Амхерста, Огайо, появится новая местная героиня. Как тебе идея разделить это наследие? Тренер?
Hope У нас есть кое-что общее, правда, Доминик? Правда? Как тот бразильский метатель копья? Он умел метать копьё. Ты была зверем в тот вечер.
Dominique Moceanu Эмм, ну...
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Hope Заткнись, п##д#.
Maggie Что?
Hope Не обращай внимания.
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Hope Ты даёшь мне всего 500 баксов в неделю, так что я вынуждена воровать! Если ты отрежешь мне карманные, мне придётся сосать чёрт побери в туалете на складе за деньги! Это то, чего ты хочешь, пап? Хочешь, чтобы я сосала грязные члены в туалете в дискаунтере?
Stan Слушай, я никогда не говорил, что сосание грязных членов — это выход. Зачем тебе эти деньги, если я плачу за крышу над головой?
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Matt Привет, Хоуп.
Hope Возьми это.
Matt Ладно.
Hope Есть что-то новенькое в закромах?
Matt Да, конечно. Говорят, это пушка. Сказали, что правительственного уровня. Не знаю, значит ли это, что правительство это выращивает, или они просто оценивают?
Hope Стоп, хватит. Не говори о политике. Это пошло. Потеряешь кучу клиентов.
Matt Но ты же... Ты мне не платишь.
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Stan Алло?
Hope Привет, это я. Угадай, кто теперь новый координатор команды. Лэнс Ту##ер Такер.
Stan Кто?
Hope Тот, кто меня девственность отобрал.
Stan Не давай ему такую власть, дорогая. Помни, ты гимнастка, и твоя девственная плева порвалась без помощи мужчины.
Hope Ладно. Тот, кто первый меня по##бал. Он сказал, что заберёт Магги у меня, потому что эта маленькая су##а провалила свою программу.
Stan Нет. Что? Почему она провалила программу?
Hope Потому что она отстой!
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Ben Довольно строгая диета.
Hope Это ерунда. Я как-то месяц пил только сок арбуза. Пришлось заново учить челюсть жевать.
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Hope На протяжении всей истории те, кто действительно велик, выходили вперёд. Так же, как и вы все. Вы улыбаетесь мне или машете рукой. А иногда переступаете черту знаменитости, подходите и рассказываете, где были в тот день, когда я заставил эту страну гордиться. Есть причина, по которой я называю этот город своим домом. Потому что вы, чертяки, напоминаете мне, кто я есть. И кем я могу стать. Я — тренер Хоуп.
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Hope Иногда мы раним людей, когда по уши в своей собственной хр###.
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Hope Большая Маунтин Дью.
Counter Boy Обезжиренная?
Hope Я что, говорила — обезжиренную?
Counter Boy Извините. Большинство девушек берут обезжиренное. Итого 9 долларов 30 центов.
Hope О... нет, не надо.
Tony Нет, нет, нет. За счёт заведения. Ты не знаешь, кто это?
Hope Ты ему скажи, Тони.
Tony Погляди на стену, сынок.
Hope Да, погляди на стену, сынок.
Counter Boy Раньше ты был гораздо худее.
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Hope Теперь закрой глаза.
Maggie Молимся? Мне нравится. Давай возьмёмся за руки.
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