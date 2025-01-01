LanceЭй, водяной мальчик, я не могу пить эту бутыль твоей мочи. Вот пять баксов. Купи мне Фиджи или что-то с нормальным pH. А если повезёт, дам попробовать мои яйца. Хоуп же уже пробовала мои яйца, да?
HopeПочему ты пытаешься разрушить всё хорошее в моей жизни? Серьёзно, Лэнс, что я тебе такого сделала?
LanceВся Америка говорит про твою чёртову бронзу. Третье место. Я взял золото и серебро, и все вставали за чудо Хоуп. А из-за тебя у меня никогда не будет этого момента, и я, чёрт возьми, сделаю так, чтобы и у тебя тоже не было.
HopeЯ не контролирую, о чём люди говорят. Разбирайся с богом гимнастики.
LanceЯ *есть* чёртов бог гимнастики! Ты говоришь с самим Зевсом! Я создал свою судьбу. И не за счёт сбора жалостливых голосов ради славы и известности после одной удачной случайности, а благодаря постоянному совершенству. Думаешь, ты меня снова превзойдёшь? Чёрт возьми, нет. И скоро твой поношенный поезд ностальгии, на котором ты катаешься с 2004-го, закончится жалким и бесполезным торможением. Не могу дождаться.
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LanceВот тебе предупреждение — со мной связываться не стоит.
HopeЯ связываюсь с кем хочу и когда хочу. Свяжусь с ними так жёстко, что разорву их на части. Потом одну часть повешу на цепочку, на шею; другую половину отдам твоей маме... чтобы она засунула это себе в ж. Скоро, в борделе, где она шляется, кто-то скажет ей: «Эй, миссис Такер, что это за блестящая штука торчит у тебя из жопы?» Она ответит: «О, это украшение для жопы? Только что отполировала. Надеюсь, Энн Грегори подарила мне это, чтобы напомнить, что мой сын — полный л#х!"
Dominique MoceanuНу, 12 лет назад именно ты была здесь. Вы обе из одного маленького городка, похоже, что у Амхерста, Огайо, появится новая местная героиня. Как тебе идея разделить это наследие? Тренер?
HopeУ нас есть кое-что общее, правда, Доминик? Правда? Как тот бразильский метатель копья? Он умел метать копьё. Ты была зверем в тот вечер.
HopeТы даёшь мне всего 500 баксов в неделю, так что я вынуждена воровать! Если ты отрежешь мне карманные, мне придётся сосать чёрт побери в туалете на складе за деньги! Это то, чего ты хочешь, пап? Хочешь, чтобы я сосала грязные члены в туалете в дискаунтере?
StanСлушай, я никогда не говорил, что сосание грязных членов — это выход. Зачем тебе эти деньги, если я плачу за крышу над головой?
HopeЭто ерунда. Я как-то месяц пил только сок арбуза. Пришлось заново учить челюсть жевать.
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HopeНа протяжении всей истории те, кто действительно велик, выходили вперёд. Так же, как и вы все. Вы улыбаетесь мне или машете рукой. А иногда переступаете черту знаменитости, подходите и рассказываете, где были в тот день, когда я заставил эту страну гордиться. Есть причина, по которой я называю этот город своим домом. Потому что вы, чертяки, напоминаете мне, кто я есть. И кем я могу стать. Я — тренер Хоуп.
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HopeИногда мы раним людей, когда по уши в своей собственной хр###.