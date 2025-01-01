Dominique Moceanu Итак, тренер, Мэгги выходит на своё финальное коронное выступление. И хотя борьба напряжённая, похоже, что место на пьедестале у Мэгги в кармане.

Dominique Moceanu Ну, 12 лет назад именно ты была здесь. Вы обе из одного маленького городка, похоже, что у Амхерста, Огайо, появится новая местная героиня. Как тебе идея разделить это наследие? Тренер?

Hope У нас есть кое-что общее, правда, Доминик? Правда? Как тот бразильский метатель копья? Он умел метать копьё. Ты была зверем в тот вечер.