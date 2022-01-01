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Алеша Птицын вырабатывает характер Алеша Птицын вырабатывает характер
Киноафиша Фильмы Алеша Птицын вырабатывает характер Алеша Птицын вырабатывает характер, 1953: актеры и роли
Алеша Птицын вырабатывает характер 1953 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Алеша Птицын вырабатывает характер, 1953: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Граник
В ролях
Виктор Каргопольцев Viktor Kargopoltsev Ольга Пыжова Валентина Сперантова Наталья Селезнева Наталья Селезнева Юрий Бубликов Тамара Алешина Надежда Румянцева Надежда Румянцева Роза Макагонова Лидия Сухаревская
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