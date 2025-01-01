Hamilton Bartholomew Стой, миссис Лэмперт, или я тебя убью!

Adam Canfield Это не вернёт тебе марки, Дайл. Тебе всё равно придётся выйти, а промахнуться в такой близости я вряд ли могу.

Hamilton Bartholomew Возможно, но чтобы убить меня, нужно много пуль. Они оставили меня там с пятью в ноге и в животе. Они знали, что я жив, но оставили. Я провёл десять месяцев в немецком лагере без обезболивающего. Они оставили меня. Они заслужили смерть.

Adam Canfield Но я к этому не причастен.