Alexander DyleНет, нет. Есть старая загадка про два индейских племени. Уайтфиты всегда говорят правду, а Блэкфиты – всегда врут. И вот однажды ты встречаешь индейца. Спрашиваешь: «Эй, индеец, ты правдивый Уайтфит или лжец-Блэкфит?» Он отвечает: «Я правдивый Уайтфит». Но кто он на самом деле?
Hamilton Bartholomew[наблюдая, как Реджи зажигает еще одну сигарету, сразу после того, как затушил едва тронутую]Ты представляешь, сколько это здесь стоит?
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Inspector GrandpierreВ нашей стране мы пользуемся гильотиной. Я всегда представлял себе, что лезвие, опускаясь, вызывает не больше, чем лёгкое щекотание на затылке. Это всего лишь предположение, конечно. Надеюсь, никто из вас никогда не узнает этого наверняка.
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Alexander Dyle[Рэджи сидит у него на коленях и целует его]Рэджи, прекрати.
Adam CanfieldВ этом жестоком мире, когда у человека нет профессии, выбора особо нет, поэтому я стал искать людей, у которых денег больше, чем нужно… включая тех, у кого можно было что-то отнять, и они особо не заметят.
Mr. Felix - Stamp Dealer[Описывая марки Реджи]Ах, лучшее – напоследок. Главный шедевр коллекции. Шедевр. Самая ценная марка в мире. Она называется Газет Мальдав. Ее напечатали вручную на цветной бумаге... и отметили инициалами печатника. Сегодня ее стоимость – сто тысяч долларов.
Mr. Felix - Stamp DealerЯ не вор, мадам. Я знал, что здесь какая-то ошибка...
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Reggie Lampert[пока он потирает ей ноги в такси]Не надо было так меня гонять... Прости, я думала, что ты убийца. Но откуда мне было знать, что он такой же лжец, как и ты?
Adam CanfieldВот тебе и благодарность за то, что я тебя выручил? Вот, потри свою чёртову ногу сам!
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Hamilton BartholomewУ меня тут кое-что есть. Печеночный паштет, печеночный паштет, курица и печеночный паштет.
Hamilton BartholomewСтой, миссис Лэмперт, или я тебя убью!
Adam CanfieldЭто не вернёт тебе марки, Дайл. Тебе всё равно придётся выйти, а промахнуться в такой близости я вряд ли могу.
Hamilton BartholomewВозможно, но чтобы убить меня, нужно много пуль. Они оставили меня там с пятью в ноге и в животе. Они знали, что я жив, но оставили. Я провёл десять месяцев в немецком лагере без обезболивающего. Они оставили меня. Они заслужили смерть.
Hamilton BartholomewТеперь у тебя есть деньги. Они мои. Миссис Лэмперт, они знали, что я жив, но оставили меня. Вот почему я их убил. Всех четверых. Пожалуйста, поверь мне: я убью и тебя. Это ничего не изменит... Я зашёл слишком далеко, чтобы отступать. Клянусь, я тебя убью!
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Inspector GrandpierreЭтот нос подсказывает мне, когда ты врёшь. Он ни разу не ошибался за 23 года. Этот нос сделает меня комиссаром полиции.