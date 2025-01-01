Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Шарада Цитаты из фильма Шарада

Цитаты из фильма Шарада

Reggie Lampert Конечно, ты какое-то время не сможешь лежать на спине, но потом можешь лежать в любой позе, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Регги Ламперт Есть ли миссис Круикшанк...?
Адам Кэнфилд Да.
Регги Ламперт Но вы же разведены.
Адам Кэнфилд Нет...
Регги Ламперт [Лицо Регины меняется] О.
Адам Кэнфилд [Брайан/Адам достаёт из кошелька фото, чтобы показать ей] Моя мать живёт в Детройте, ты бы её понравилась, она бы тебя тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Ты закрываешь мне вид.
Peter Joshua Ой, э-э, какой вид тебе больше нравится?
Reggie Lampert Тот, который ты закрываешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Мы с вами знакомы?
Reggie Lampert Почему, ты думаешь, что мы с тобой познакомимся?
Peter Joshua Не знаю. Откуда мне знать?
Reggie Lampert Потому что я уже знаю уйму людей, и пока кто-то из них не умрёт, я просто не могу познакомиться с кем-то ещё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Разве не Шекспир сказал: "Когда незнакомцы встречаются в дальних краях, они обязательно должны снова повстречаться?"
Peter Joshua Шекспир такого не говорил.
Reggie Lampert Откуда ты знаешь?
Peter Joshua Ужасно. Ты просто это придумал.
Reggie Lampert Ну да, звучит правдоподобно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua [открывая телефонную будку и видя Регину]
[Регина кричит]
Peter Joshua Что ты здесь делаешь?
Reggie Lampert У меня нервный срыв.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Canfield Ну и что ты хотел, чтобы я сказал? Что красивая девушка с дерзким нравом значит для старого профи вроде меня больше, чем двести пятьдесят тысяч долларов?
Reggie Lampert Вряд ли.
Adam Canfield Ну, тут уж кому как повезёт, могу тебе сказать.
Reggie Lampert Что ты сказал?
Adam Canfield Разве тебе не приходит в голову, что мне трудно удержаться от тебя?
[Регина ошарашена]
Adam Canfield Ох, ты бы видел своё лицо.
Reggie Lampert Что с ним?
Adam Canfield Оно очаровательно.
[Регина роняет нож и вилку]
Adam Canfield Что теперь случилось?
Reggie Lampert Я больше не голодна, разве это не прекрасно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexander Dyle Что мне сделать, чтобы тебя удовлетворить? Стать следующей жертвой?
Reggie Lampert Ну, это уже кое-что.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Пока не докажешь, что ты действительно Брайан Крукшэнк.
Brian Crookshank Ладно, на следующей неделе я поставлю это на свидетельство о браке. Как тебе такое...?
Reggie Lampert [перебивая] Хватит тянуть время. Хочу удостоверение, сейчас же!
Brian Crookshank Я не стал бы врать в свидетельстве. Меня могут посадить...
Reggie Lampert [перебивая] Ты не можешь мне это доказать, правда? Всё ещё пытаешься — Свидетельство о браке! Ты сказал свидетельство о браке?
Brian Crookshank Не уходи от темы, просто дай мне марки.
Reggie Lampert О! О, я люблю тебя, Адам, Алекс, Питер, Брайан — как тебя там зовут. О, я люблю тебя. Надеюсь, у нас будет много мальчиков, и мы всех назовём в твою честь.
Brian Crookshank Прежде чем начнём, можно марки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inspector Grandpierre Скажите, мистер Дайл. Где вы были в 3:30 ночи?
Adam Canfield В своей комнате. Спал.
Inspector Grandpierre А вы, миссис Лампер?
Reggie Lampert Тоже в своей.
Inspector Grandpierre В комнате мистера Дайла?
Reggie Lampert Нет, в своей.
Inspector Grandpierre Очевидно, вы говорите правду, ведь зачем выдумывать такую нелепую историю?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Ты знаешь, что с тобой не так?
Peter Joshua Нет, что?
Reggie Lampert Ничего!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexander Dyle Ладно, приготовься к рассказу о моей жизни.
Reggie Lampert Художественная литература или документалистика?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sylvie Невероятно, что от твоей тоски не толстеют!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Гидеон смотрит на тело Чарльза в гробу и начинает сильно чихать]
Сильви Годель Он, должно быть, хорошо знал Чарльза.
Реджи Лампер Откуда ты знаешь?
Сильви Годель У него на него аллергия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert [объясняя кукольное представление] Мужчина и женщина женаты.
Peter Joshua Вижу. Они бьют друг друга по голове.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Прикосновение к впадине на его подбородке]
Реджин Лампер Как ты там бреешься?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Это абсурдная ситуация. Я могу назвать десяток мужчин, которые с удовольствием воспользовались бы моим душем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реджина Лампер Начинается, папина речь. Ты забыла, что я уже вдова.
Питер Джошуа Ну, Джульетта тоже была вдовой в пятнадцать.
Реджина Лампер Мне не пятнадцать.
Питер Джошуа Вот в этом-то и твоя беда. Для меня ты слишком стара.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реджи Лэмперт [ищет ценную вещь в сумке Чарльза] Погоди-ка! Зубной порошок!
Адам Кэнфилд Что с ним?
Реджи Лэмперт Ты мог бы узнать героин только по вкусу?
Адам Кэнфилд [пробует зубной порошок, затем делает вид, что что-то обнаружил] Героин! Мятный героин!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Здесь господин Ламперт?
Reggie Lampert Да.
Peter Joshua Молодец.
Reggie Lampert Нет, не молодец, я развожусь.
Peter Joshua Пожалуйста! Не из-за меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реджина Лампер [размышляя] Есть ли миссис Дайл?
Александр Дайл Да...
[Лицо Реджи меняется]
Александр Дайл но мы развелись!
Реджина Лампер [Реджи усмехается] А я думала, это был Питер Джошуа?
Александр Дайл Со мной так же трудно жить, как и с ним.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Почему ты думаешь, что это сделал Текс?
Reggie Lampert Потому что я действительно подозреваю Гидеона, а на самом деле подозреваешь всегда того, кого не ждёшь.
Peter Joshua Женщинам кажется, что быть такой нелогичной — это по-женски, или они просто не могут иначе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Я в списке.
Peter Joshua Правда?
Reggie Lampert Чарлз там.
Peter Joshua Разве Чарлз Лэмперт один?
Reggie Lampert Боже, надеюсь, что да!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Сильви, я собираюсь развестись.
Sylvie С Чарльзом?
Reggie Lampert Он — единственный муж, который у меня есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Так что прощай, Александр Дайл, и добро пожаловать домой, Питер Джошуа.
Adam Canfield [качает головой] Извините, меня зовут Адам Кэнфилд.
Reggie Lampert Адам Кэнфилд? Прекрасно! Ты осознаёшь, что у тебя было три имени за последние два дня? Я уже не знаю, с кем разговариваю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Адам Кэнфилд Мы же не воровали, нельзя же считать воровством украденные деньги.
Реджина Лампер Можно!
Адам Кэнфилд Можно?
Реджина Лампер Можно!
Адам Кэнфилд Когда же приняли такой глупый закон?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leopold Gideon Ну, ты же знаешь, я бы сказал, если бы у меня было.
Tex Panthollow О, *естественно*, так же, как я бы сказал, если бы у меня было.
Leopold Gideon *Естественно*. И это относится к Герману тоже.
Tex Panthollow Текс Пантхоллоу, Леопольд Гидеон: *Естественно*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tex Panthollow Она тебе так мило хлопала глазками, что ты клюнул, как яйцо с высокого курятника!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tex Panthollow Ах, бедняга старина Херман. Похоже, удача и он всегда были чужими друг другу. Ну что ж, может, теперь он встретится со своей другой стороной где-нибудь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Прости.
Mr. Felix - Stamp Dealer Нет, несколько минут они были моими. Этого достаточно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Жан-Луи Годе [после того, как Регги обрызгал его водяным пистолетом в лицо] Ой, ну!
Регги Ламперт Не говори мне, что ты не знал, что он заряжен. Сильви! Ох. Он не может сделать что-то полезное, например, вызвать лавину или что-то в этом роде?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sylvie Это не повод разводиться! С богатым мужем и одеждой этого года тебе не составит труда завести новых друзей.
Reggie Lampert Слушай, я признаю, что приехала в Париж, чтобы сбежать от американской провинции, но это не значит, что я готова к французским традициям.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Ну вот и мы здесь.
Reggie Lampert Где?
Peter Joshua На улице, где ты живёшь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Man in Elevator Я выкинул Старика из последней руки. С парой двоек.
Man in Elevator А что в этом такого удручающего?
Man in Elevator Ну, если уж я смог, то что же русские с ним делают?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Вы действительно брат Карсона Дайла?
Alexander Dyle Хотите посмотреть мой паспорт?
Reggie Lampert Паспорт? Каким же это доказательством?
Alexander Dyle Ну, хотите увидеть, где меня татуировали?
Reggie Lampert Да.
Alexander Dyle Хорошо. Тогда поедем в ту сторону.
Reggie Lampert [стонет]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[третий труп только что обнаружили]
Inspector Grandpierre Трое. Все в пижамах? Это смешно! Что это, какая-то новая американская мода?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реджина Ламперт Заходи. У меня есть кое-что, что жжёт зверски.
Александр Дайл Ты та, кто могла бы иметь что-то подобное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sylvie Я не понимаю. Почему ты хочешь развестись?
Reggie Lampert Потому что я его не люблю, и он меня не любит.
Sylvie Это не повод разводиться!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Алекс, как можно понять, кто врёт, а кто нет?
Alexander Dyle Никак.
Reggie Lampert Должен же быть какой-то способ.
Alexander Dyle Нет, нет. Есть старая загадка про два индейских племени. Уайтфиты всегда говорят правду, а Блэкфиты – всегда врут. И вот однажды ты встречаешь индейца. Спрашиваешь: «Эй, индеец, ты правдивый Уайтфит или лжец-Блэкфит?» Он отвечает: «Я правдивый Уайтфит». Но кто он на самом деле?
Reggie Lampert А почему бы просто не посмотреть на его ноги?
Alexander Dyle Потому что он в мокасинах.
Reggie Lampert Тогда, конечно, он правдивый Уайтфит.
Alexander Dyle Почему бы не лжецу-Блэкфиту?
Reggie Lampert А ты кто?
Alexander Dyle Правдивый Уайтфит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Есть жена у мистера Джошуа?
Peter Joshua Была, но мы развелись.
Reggie Lampert О, это не предложение. Просто интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Canfield Вау, когда ты берёшься, ты берёшься всерьёз, да?
Reggie Lampert Да брось!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Есть ли госпожа Кэнфилд?
Adam Canfield Да...
Adam Canfield Адам Кэнфилд, Реджи Лампер: [вместе] Но мы в разводе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Дайл увидел Германа Скоби, висящего на краю здания]
Alexander Dyle Как ты?
Herman Scobie КАК ТЫ ДУМАЕШЬ?
Alexander Dyle Если тебе станет скучно, попробуй написать «Люби ближнего своего» сто раз на стене!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Как насчёт того, чтобы сделать меня вице-президентом по части поднятия тебе настроения?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Брайан Крукшэнк. Вот тебе и плата, если с ним застрянешь.
Brian Crookshank А кто тебя заставлял с кем-то из них связываться?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Мистер Бартоломью, если вы пытаетесь меня напугать... у вас это прекрасно получается.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Срывает фильтр с сигареты]
Реджина Ламперт Я терпеть не могу эти штуки... всё равно что пить кофе через вуаль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Herman Scobie Теперь ждём. И молчим.
Alexander Dyle [зевнув] Извините за это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inspector Grandpierre [Даю совет Реджи и мистеру Дайлу, после того как нашли трёх убитых, всех в пижамах] На вашем месте я бы не оставался в пижаме. Спокойной ночи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реджина Ламперт В любой момент нас могут убить. Ты бы на такое пошёл?
Питер Джошуа Что, убить кого-то?
Реджина Ламперт Нет, спуститься по верёвке, чтобы спасти любимую. Как горбун из Нотр-Дама.
Питер Джошуа [поворачивается и видит Нотр-Дам] Что? Кто это тут поставил?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert У нас будет много сыновей, и всех назовём в твою честь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Почему люди должны лгать?
Peter Joshua Обычно потому, что они чего-то хотят. Боитесь, что правда не поможет им этого добиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Как насчёт шлёпков?
Reggie Lampert Как насчёт пощёчины? Хватит обращаться со мной как с ребёнком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamilton Bartholomew Чарльз Восс украл 250 000 долларов у правительства США. Боюсь, мы хотим их обратно.
Reggie Lampert Но у *меня* их нет.
Hamilton Bartholomew Это невозможно, миссис Лампер. Вы — единственная, кто *может* их иметь.
Reggie Lampert Мистер Бартоломью, если бы у меня была четверть миллиона долларов, поверьте, я бы *знала* об этом.
Hamilton Bartholomew Тем не менее, миссис Лампер, они у вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Вы понимаете по-французски?
Peter Joshua Ни слова. Я всё ещё с английским мучаюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamilton Bartholomew [наблюдая, как Реджи зажигает еще одну сигарету, сразу после того, как затушил едва тронутую] Ты представляешь, сколько это здесь стоит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inspector Grandpierre В нашей стране мы пользуемся гильотиной. Я всегда представлял себе, что лезвие, опускаясь, вызывает не больше, чем лёгкое щекотание на затылке. Это всего лишь предположение, конечно. Надеюсь, никто из вас никогда не узнает этого наверняка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alexander Dyle [Рэджи сидит у него на коленях и целует его] Рэджи, прекрати.
Reggie Lampert Ладно.
[перестаёт его целовать]
Alexander Dyle Ну а теперь что ты делаешь?
Reggie Lampert Перестаю.
Alexander Dyle Кто тебе сказал это делать?
Reggie Lampert Ты.
Alexander Dyle О, я ещё не закончил протестовать.
Reggie Lampert [ухмыляется] О.
[возобновляет поцелуи]
Alexander Dyle Прекрати.
Reggie Lampert Алекс, кажется, я тебя люблю.
[Они целуются]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamilton Bartholomew Миссис Лампер, вы знаете, что такое ЦРУ?
Reggie Lampert Не думаю, что это авиалиния, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Adam Canfield Ладно, приготовься к рассказу о моей жизни.
Reggie Lampert Художественная или документальная?
Adam Canfield Эх, почему бы тебе не заткнуться?
Reggie Lampert Ну и ну!
Adam Canfield Будешь слушать?
Reggie Lampert Продолжай...
Adam Canfield Когда я был молод, отец хотел, чтобы я продолжил его дело. Рамы для зонтиков — вот чем он занимался. Деловое ремесло, в общем-то разумное, но в те дни у меня не было ума быть разумным.
Reggie Lampert [смотрит скептически] Полагаю, всё это к чему-то ведёт...
Adam Canfield Ну, во-первых, это отвело меня от рам для зонтиков. Но тогда я остался без честного заработка.
Reggie Lampert Что ты имеешь в виду?
Adam Canfield В этом жестоком мире, когда у человека нет профессии, выбора особо нет, поэтому я стал искать людей, у которых денег больше, чем нужно… включая тех, у кого можно было что-то отнять, и они особо не заметят.
Reggie Lampert То есть ты — вор?
Adam Canfield Ну, это не совсем то слово, которое я бы выбрал, но в целом передаёт суть.
Reggie Lampert Не верю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Давай, ешь свой ужин.
Regina Lampert Я готова съесть коня.
Peter Joshua Кажется, именно это ты и заказала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Кто ты из них?
Peter Joshua Правдивый белый.
Reggie Lampert Заходи. Садись.
Peter Joshua Почему? Хочешь посмотреть на мои ноги?
Reggie Lampert Да.
[садится к нему на колени]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Вот оно, отцовский разговор. Ты забываешь, что я уже вдова.
Peter Joshua Джульетта тоже была вдовой в 15.
Reggie Lampert Но мне не 15.
Peter Joshua Вот в этом твоя беда. Ты для меня слишком взрослая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Что ты делаешь?
Peter Joshua Снимаю туфли. Как ты думаешь, что я делаю? Ты когда-нибудь слышала, чтобы кто-то принимал душ в туфлях?
[Через мгновение Питер принимает душ в костюме. Импровизация Кэри Гранта, которая осталась в фильме]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Здравствуйте, мистер Дайл.
Alexander Dyle Реджин?
Reggie Lampert Ну, это единственное имя, которое *у меня* есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Жан-Лу Годе Ты настоящий ковбой?
Текс Пэнтхоллоу Конечно, малыш.
Жан-Лу Годе А где твой пистолет?
[Текс достаёт пистолет и крутит его в руках]
Леопольд Гидеон Убери эту штуку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sylvie У Чарльза не было друзей?
Reggie Lampert Не спрашивай меня. Я всего лишь вдова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Felix - Stamp Dealer [Описывая марки Реджи] Ах, лучшее – напоследок. Главный шедевр коллекции. Шедевр. Самая ценная марка в мире. Она называется Газет Мальдав. Ее напечатали вручную на цветной бумаге... и отметили инициалами печатника. Сегодня ее стоимость – сто тысяч долларов.
Mr. Felix - Stamp Dealer Я не вор, мадам. Я знал, что здесь какая-то ошибка...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert [пока он потирает ей ноги в такси] Не надо было так меня гонять... Прости, я думала, что ты убийца. Но откуда мне было знать, что он такой же лжец, как и ты?
Adam Canfield Вот тебе и благодарность за то, что я тебя выручил? Вот, потри свою чёртову ногу сам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamilton Bartholomew У меня тут кое-что есть. Печеночный паштет, печеночный паштет, курица и печеночный паштет.
Reggie Lampert Нет, спасибо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Знаешь, мне жаль Скоби. Разве не здорово было бы быть такими?
Peter Joshua Какими, как Скоби?
Reggie Lampert Нет, как Джин Келли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hamilton Bartholomew Стой, миссис Лэмперт, или я тебя убью!
Adam Canfield Это не вернёт тебе марки, Дайл. Тебе всё равно придётся выйти, а промахнуться в такой близости я вряд ли могу.
Hamilton Bartholomew Возможно, но чтобы убить меня, нужно много пуль. Они оставили меня там с пятью в ноге и в животе. Они знали, что я жив, но оставили. Я провёл десять месяцев в немецком лагере без обезболивающего. Они оставили меня. Они заслужили смерть.
Adam Canfield Но я к этому не причастен.
Hamilton Bartholomew Теперь у тебя есть деньги. Они мои. Миссис Лэмперт, они знали, что я жив, но оставили меня. Вот почему я их убил. Всех четверых. Пожалуйста, поверь мне: я убью и тебя. Это ничего не изменит... Я зашёл слишком далеко, чтобы отступать. Клянусь, я тебя убью!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Inspector Grandpierre Этот нос подсказывает мне, когда ты врёшь. Он ни разу не ошибался за 23 года. Этот нос сделает меня комиссаром полиции.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Ох, я и не знаю, кто тут кто...
Adam Canfield Редж, умоляю тебя. Просто доверься мне ещё раз.
Reggie Lampert А почему я должна?
Adam Canfield [незначительная пауза] Я не вижу ни одной причины, почему ты должна.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua [имеется в виду сын Сильви, Жан-Луи] Он твой?
Reggie Lampert Он её. Где ты его нашла, грабя банк?
Peter Joshua Он бросал снежки в барона Ротшильда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Умереть в холодной крови — это не ерунда. Почему бы тебе не попробовать однажды?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Brian Crookshank Прежде чем мы начнём, можно мне марки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Извините, я думал, вы убийца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tex Panthollow Давай. Моя мама не растила тупых детей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tex Panthollow Слушай, вот что я тебе скажу. Хочешь меня найти? Тогда просто оглядывайся через плечо, потому что теперь я всегда буду прямо за тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peter Joshua Когда я моюсь, обычно напеваю сборник старых хитов — есть пожелания?
Reggie Lampert Закрой дверь!
Peter Joshua Не думаю, что я эту знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Реджина Лампер [берёт очки мистера Дайла] Бьюсь об заклад, они тебе вовсе не нужны.
Реджина Лампер [она поднимает их, смотрит сквозь них; её глаза расширяются] А они тебе нужны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Как вас зовут?
Peter Joshua Питер Джошуа
Reggie Lampert А я — Регина Лампер.
Peter Joshua А мистер Лампер есть?
Reggie Lampert Есть.
Peter Joshua Ну и молодец.
Reggie Lampert Да нет. Мы разводимся.
Peter Joshua Пожалуйста, не из-за меня.
Reggie Lampert О, нет, понимаешь, я его на самом деле не люблю.
Peter Joshua Ну, по крайней мере ты честна.
Reggie Lampert А у миссис Джошуа как дела?
Peter Joshua Есть, но мы развелись.
Reggie Lampert Ой, это не было предложением. Просто любопытно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Reggie Lampert Можно мне один из этих?
Peter Joshua Один из чего?
Reggie Lampert Думаю, это сделал Текс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Одри Хепберн
Одри Хепберн
Audrey Hepburn
Кэри Грант
Кэри Грант
Cary Grant
Jacques Marin
Jacques Marin
Доминик Мино
Dominique Minot
Нед Гласс
Ned Glass
Джеймс Коберн
Джеймс Коберн
James Coburn
Стэнли Донен
Stanley Donen
Джордж Кеннеди
George Kennedy
Уолтер Мэттау
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Рыжая Соня
Рыжая Соня
2025, США, фэнтези, боевик
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Закончить смогли только со второй попытки: почему перестали снимать сериал «Пространство»?
Где снимали «Трудных подростков»: школа реальная, но таких персонажей там бы держать не стали
«Сегун» был разминкой: «Вождь войны» с Джейсоном Момоа может стать главным историческим хитом десятилетия
Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне
Круче, чем лучшая серия «Игры престолов»: 2 сезон «Ландышей» выйдет лишь на Новый год, но уже установил уникальный сериальный рекорд
Обошел даже «Войну миров Z»: самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта собрал более 540 млн долларов — и украл сердца зрителей
Почему «ЗКД» закрыли после финала второго сезона? Продолжение так и не увидит свет, хотя сценарий фильма написан
Бюджет — 1,22 миллиарда, а рейтинг — всего 4,6: в карьере Козловского нет более провального фильма, чем этот
Архитектор, трепещи: НТВ запускает сериал о ветеринаре-сыщике — в качестве напарника минипиг
Черная корона и Векна из «Очень странных дел»: «Кольца власти» возвращаются — несмотря на провальный второй сезон
Век Хюррем и Сулеймана не зря назвали «Великолепным»: вот о каком периоде рассказывает сериал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше