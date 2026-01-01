Меню
Киноафиша Фильмы Боковой ветер Награды и номинации фильма Боковой ветер

Награды и номинации фильма Боковой ветер 2014

Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014 Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Лучший оператор
Победитель
Эстонская кинопремия
Победитель
Премия Дон Кихота
Победитель
Гран При
Номинант
