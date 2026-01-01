Эта страшная история разыгралась 12 лет назад. По дороге к святым местам кровный враг семьи правителей княжества убил родителей наследной принцессы. Самой принцессе в то время исполнилось всего 7 лет. Убийца пытался похитить девочку и скрыться. Но он был смертельно ранен охраной. А наследная принцесса на глазах у всех падает в бурные воды горной реки…



Прошли годы, в княжестве до сих пор стараются узнать хоть какие-либо вести о пропавшей принцессе. Старая княгиня твердо убеждена, что ее любимая внучка жива. На этой уверенности и строится расчет главного министра, который страстно желает завладеть княжеской казной. С этой целью он находит уличную танцовщицу, очень похожую на пропавшую принцессу, и старается представить ее двору как настоящую наследницу…