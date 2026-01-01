Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Любимый раджа

Любимый раджа

Raja Jani 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Эта страшная история разыгралась 12 лет назад. По дороге к святым местам кровный враг семьи правителей княжества убил родителей наследной принцессы. Самой принцессе в то время исполнилось всего 7 лет. Убийца пытался похитить девочку и скрыться. Но он был смертельно ранен охраной. А наследная принцесса на глазах у всех падает в бурные воды горной реки…

Прошли годы, в княжестве до сих пор стараются узнать хоть какие-либо вести о пропавшей принцессе. Старая княгиня твердо убеждена, что ее любимая внучка жива. На этой уверенности и строится расчет главного министра, который страстно желает завладеть княжеской казной. С этой целью он находит уличную танцовщицу, очень похожую на пропавшую принцессу, и старается представить ее двору как настоящую наследницу…

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 7 марта 1972
Дата выхода
7 марта 1972 Индия
Производство Seven Arts Films
Другие названия
Raja Jani, Любимият раджа, राजा जानी
Режиссер
Мохан Сегал
В ролях
Дхармендра
Дхармендра
Хема Малини
Хема Малини
Прем Нат
Прем Чопра
Джонни Уокер
Все актеры и съемочная группа
