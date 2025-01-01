Retainment Officer[за трибуной]Сегодня для меня честь представить вам отставного капитана Уильяма Миллера. Он побывал везде, куда вы только мечтаете попасть, и во многих местах, куда лучше не соваться. Я пригласил его, чтобы он поговорил с вами сегодня на этом важном этапе вашей карьеры. Я выйду, чтобы разговор был откровенным и по существу.
William 'Ironhead' MillerПримерно пять лет назад, когда я был в отпуске... Я стоял посреди отдела с хлопьями в магазине Publix... с рукой на горле у какого-то парня. Я сжимал так сильно, что он обделался. Моя невеста тогда залезла мне на спину, чтобы я его не убил. Знаете, почему я это сделал? Потому что он не убрал свою тележку, когда я попросил.
William 'Ironhead' MillerЯ был лучшим из лучших, мог выключать эмоции, контролировать, манипулировать — все базовые человеческие инстинкты ради одной цели: выполнить миссию. Но последствия применения крайнего насилия к другим людям — это биология и физиология. Такая цена воина.
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Tom 'Redfly' DavisЭто как будто у тебя отнимают лучшие 20 лет, а потом выкидывают как тряпку.
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[во время налёта на особняк в джунглях Лореи, Железная Голова получает пулю в торс. Поп устраняет Лорею, затем вместе с Редфлаем оказывает помощь Железной Голове]