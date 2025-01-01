[первые реплики]

Retainment Officer [за трибуной] Сегодня для меня честь представить вам отставного капитана Уильяма Миллера. Он побывал везде, куда вы только мечтаете попасть, и во многих местах, куда лучше не соваться. Я пригласил его, чтобы он поговорил с вами сегодня на этом важном этапе вашей карьеры. Я выйду, чтобы разговор был откровенным и по существу.

William 'Ironhead' Miller Примерно пять лет назад, когда я был в отпуске... Я стоял посреди отдела с хлопьями в магазине Publix... с рукой на горле у какого-то парня. Я сжимал так сильно, что он обделался. Моя невеста тогда залезла мне на спину, чтобы я его не убил. Знаете, почему я это сделал? Потому что он не убрал свою тележку, когда я попросил.