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Солнечный Лос-Анджелес, по улицам которого шатаются толпы беззаботных горожан, чей досуг построен на круглосуточном веселье. Из греческой закусочной предприимчивая дворняжка крадет мясо для гироса. Ввязавшись в гонку за собственную свободу с полицейским, собака сталкивается с взлохмаченным мальчишкой в зеленой футболке по имени Шегги. Погоня продолжается, оставшись далеко позади, юноша пытается развлечь себя музыкой, но какой бы плейлист ни включил — все песни только об одиночестве.…