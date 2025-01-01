Alex[Алекс поднимает взгляд с тела Джорджа]Он мёртв, приятель.
Peter[Пауза]Так что будь с ним чёртовски осторожен.
🧡
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🥺
🤔
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[последние слова]
TommyМы будем сражаться до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы защитим наш остров, какой бы ценой это ни обошлось...
TommyМы защитим наш остров, какой бы ценой это ни обошлось. Мы будем сражаться на пляжах. Мы будем сражаться на плацдармах. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся. И даже если этот остров или большая его часть окажется под властью врага и будет голодать, то наша империя за морями, вооружённая и охраняемая британским флотом, продолжит борьбу, пока, в своё время, Новый Свет со всей своей мощью не придёт на помощь и не освободит старый.