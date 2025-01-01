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Киноафиша Фильмы Дюнкерк Цитаты из фильма Дюнкерк

Цитаты из фильма Дюнкерк

Blind Man Молодцы, ребята. Молодцы.
Alex Мы просто выжили.
Blind Man Хватит.
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Commander Bolton Отсюда его почти видно.
Captain Winnant Что?
Commander Bolton Дом.
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Collins [преследуем немецким истребителем] Он за мной.
Farrier [поворачивается, чтобы преследовать этого истребителя] Я на нём.
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Shivering Soldier [Обращаясь к Джорджу] Уилл, э... Он будет в порядке? Мальчик.
Peter [после долгой паузы] Да.
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Peter Осторожно! Осторожно там внизу!
Alex [Алекс поднимает взгляд с тела Джорджа] Он мёртв, приятель.
Peter [Пауза] Так что будь с ним чёртовски осторожен.
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[последние слова]
Tommy Мы будем сражаться до конца. Мы будем сражаться во Франции, мы будем сражаться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы защитим наш остров, какой бы ценой это ни обошлось...
Alex Что?
Tommy Мы защитим наш остров, какой бы ценой это ни обошлось. Мы будем сражаться на пляжах. Мы будем сражаться на плацдармах. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся. И даже если этот остров или большая его часть окажется под властью врага и будет голодать, то наша империя за морями, вооружённая и охраняемая британским флотом, продолжит борьбу, пока, в своё время, Новый Свет со всей своей мощью не придёт на помощь и не освободит старый.
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Commander Bolton Прилив меняется.
Captain Winnant Откуда ты знаешь?
Commander Bolton Тела возвращаются.
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Tommy Войны не выигрывают эвакуацией.
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Mr. Dawson [О дрожащем солдате] Он в шоке, Джордж. Он не себя. Может, он больше никогда не будет собой.
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Капитан Виннант [Болтон смотрит в бинокль, видит приближение гражданских судов] Что видишь?
Командер Болтон [улыбаясь] Родина.
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Коллинз Дюнкерк так далеко, почему они не могли загрузиться в Кале?
Радиосвязь Враг имел своё мнение на этот счёт.
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Commander Bolton Вражеские танки остановились.
Captain Winnant Почему? Зачем тратить драгоценные танки, если можно уничтожать нас с воздуха, как рыбу в бочке?
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Commander Bolton Лучше уж волны, чем пикирующие бомбардировщики.
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Alex [про Гибсона] Он по-английски не говорит. А если и говорит, то с таким акцентом, что капуста не сравнится.
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Captain Winnant [вздыхает, садится на эвакуационный корабль] Черчилль получил свои 30 тысяч.
Commander Bolton И даже больше. Почти 300 тысяч...
[закрывает барьер перед кораблём]
Commander Bolton ... пока что.
Captain Winnant [смотрит на Болтона] Пока что?
Commander Bolton Я остаюсь. Ради французов.
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Коллинз [После спасения Питером] Добрый день.
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Irate Soldier Где, чёрт возьми, наша авиация?
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Дрожащий солдат Ты не повернулся.
Мистер Доусон Нет, у нас есть дело.
Дрожащий солдат Дело? Это прогулочная яхта. Вы — выходные моряки, а не чертова флотилия. Мужик твоего возраста?
Мистер Доусон Мужчины моего возраста ведут эту войну. Почему мы должны позволять отправлять наших детей сражаться в ней?
Дрожащий солдат Тебе место дома!
Мистер Доусон Да только дома не будет, если мы допустим резню через Ла-Манш. От этого не скрыться.
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Tommy Как трудно найти мёртвого англичанина на пляже в Дюнкерке? Он никого не убивал!
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[Болтон и Уиннант ведут жаркий спор об эвакуации]
Капитан Уиннант Нужно отправить больше кораблей. Враг наступает с каждой минутой.
Командир Болтон Активировали резерв малых судов.
Капитан Уиннант Малые суда?
Командир Болтон Это список гражданских лодок для реквизиции.
Капитан Уиннант Гражданские? Нам нужны эсминцы!
Командир Болтон Малые лодки могут подходить прямо к пляжу.
Капитан Уиннант Не в таких условиях!
Командир Болтон Лучше сражаться с волнами, чем с пикирующими бомбардировщиками.
Капитан Уиннант [Пауза] Нет, ты прав. Они не поднимутся в таких условиях. Королевские инженеры строят причалы из грузовиков. По крайней мере, это поможет, когда прилив вернётся.
Командир Болтон Что ж, узнаем через шесть часов.
Капитан Уиннант Я думал, приливы каждые три часа?
Командир Болтон Тогда хорошо, что ты армия, а я флот, да?
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Mr. Dawson [о самолетах, приближающихся сзади] Спитфайры, Джордж. Лучший самолет, когда-либо созданный.
Grenadier Ты даже не посмотрел.
Mr. Dawson Двигатели Rolls-Royce Merlin. Самый приятный звук, который можно услышать здесь.
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Commander Bolton Видеть дом не поможет нам туда добраться, капитан.
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Grenadier [когда Томми стоит в их строю] Это гренадёры, приятель.
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Tommy Это несправедливо...!
Alex Выживание — это не о справедливости!
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Irate Soldier [На пирсе в Англии, Коллинз выходит с лодки Доусона, наблюдая, как проходят солдаты. Один смотрит на Коллинза злобно] Где ты, чёрт возьми, был?
Mr. Dawson [к Коллинзу] Он точно знает, где ты был.
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Rear Admiral Публично Черчилль говорит: «Брас-десу». Рука об руку, уходят вместе.
Commander Bolton А в приват?
Rear Admiral Нам нужна наша армия обратно.
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Title Card Враг загнал британские и французские армии к морю. Они оказались в ловушке в Дюнкерке и ждут своей участи. В надежде на спасение. На чудо.
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[первые реплики]
Tommy [французским солдатам] Англичанин! Я англичанин! Англе!
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Collins Нефть. Это нефть, нефть — вы попали в нефть!
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Shivering Soldier Развернись!
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Shivering Soldier Куда мы идём?
Mr. Dawson В Дюнкерк.
Shivering Soldier Нет, мы едем в Англию!
Mr. Dawson Сначала нам нужно добраться до Дюнкерка.
Shivering Soldier Я не вернусь назад!
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Commander Bolton Отпустите её и оттолкните прочь! Мы не можем позволить ей утонуть у мола! Оттолкните эту чёртову лодку!
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