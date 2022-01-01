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Киноафиша Фильмы Поднятая целина Поднятая целина, 1959: актеры и роли
Поднятая целина 1959 / СССР
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Поднятая целина, 1959: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Иванов Александр Иванов
В ролях
Андрей Абрикосов Андрей Абрикосов Петр Чернов Петр Глебов Людмила Хитяева Людмила Хитяева Леонид Кмит Евгений Матвеев Евгений Матвеев Долорес Столбова Владимир Волчик
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