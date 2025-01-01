Меню
Cate Barrow В твоём возрасте надо принимать витамины.
Nick Barrow Кофе — это мои витамины.
Cate Barrow Кофеин тебе не на пользу.
Nick Barrow Парни, которые пытаются тебя убить, — это плохо. А кофе — нормально.
Nick Barrow Чтобы узнать незнакомца, человеку достаточно двух встреч. В первый раз ты — просто чьё-то лицо. Во второй раз что-то застревает в памяти. Им может не быть ясно, почему, но что-то остаётся. И тогда ты оказываешься там, где не хочешь быть.
Cate Barrow Где же это?
Nick Barrow В их голове.
Cate Barrow А?
Nick Barrow Слушай, Харп, я пришёл поговорить с тобой по одному поводу.
Harper О чём? О твоей ужасной стрижке?
Nick Barrow Не начинай снова про мои волосы. Мне они нравятся. Они идеальны. Идеальны. Современные. Я вписываюсь. Выгляжу как обычный парень из Ашана.
Harper Ашан, может, 1972 год.
Nick Barrow У тебя будет ровно столько времени, сколько нужно светофору, чтобы сменить зелёный свет на красный и обратно. Три минуты. Представь это как... эээ... фокус. Половина — это инженерия.
Alejandro А вторая половина?
Nick Barrow Магия.
[первые реплики]
Nick Barrow Меня зовут Ник Барроу. И я занимаюсь ограблениями.
Nick Barrow Есть несколько правил, которые нужно помнить, планируя дело. Самое удобное место для скрытия — это быть на виду. Планируй так, чтобы никто не пострадал. Время — всё. И наконец, у каждой жертвы есть слабое место, которое можно использовать. Нужно только его найти.
[последние слова]
Darryl Mosley Ты же говорил, что мы чёрт возьми в безопасности
[последние слова]
Braydon Заткни с##у
