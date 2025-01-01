Чтобы узнать незнакомца, человеку достаточно двух встреч. В первый раз ты — просто чьё-то лицо. Во второй раз что-то застревает в памяти. Им может не быть ясно, почему, но что-то остаётся. И тогда ты оказываешься там, где не хочешь быть.