Nick BarrowПарни, которые пытаются тебя убить, — это плохо. А кофе — нормально.
Nick BarrowЧтобы узнать незнакомца, человеку достаточно двух встреч. В первый раз ты — просто чьё-то лицо. Во второй раз что-то застревает в памяти. Им может не быть ясно, почему, но что-то остаётся. И тогда ты оказываешься там, где не хочешь быть.
Nick BarrowМеня зовут Ник Барроу. И я занимаюсь ограблениями.
Nick BarrowЕсть несколько правил, которые нужно помнить, планируя дело. Самое удобное место для скрытия — это быть на виду. Планируй так, чтобы никто не пострадал. Время — всё. И наконец, у каждой жертвы есть слабое место, которое можно использовать. Нужно только его найти.