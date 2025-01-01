[последние слова]

Военные вернули контроль над южным побережьем. Если вы слышите это и не находитесь в безопасной зоне, идите к северу от Батон-Ружа. Но если у вас есть медицинская подготовка или боевой опыт, нам нужна помощь. В Хьюстоне есть люди. В больнице Мерси есть выжившие. Пожалуйста, помогите. Повторяю. В Хьюстоне есть люди, которым нужна наша помощь. Присоединяйтесь к нам. Мы вернули южное побережье и побеждаем. Но если у вас есть хоть какая-то подготовка или боевой опыт, там есть выжившие...