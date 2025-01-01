[Говард внезапно выхватывает пистолет и стреляет Эммету в голову, убивая его мгновенно и разбрызгивая кровь и внутренности по стене. Мишель беззвучно кричит, охваченная страхом и горем из-за потери друга. Говард обнимает её и говорит, что так лучше.]
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HowardОдин шанс ответить достойно, иначе клянусь, ты заберёшься в эту бочку живым и почувствуешь боль!
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HowardЯ знаю, что эта жизнь — не то, чего ты хотел, и тебе было тяжело спуститься сюда... но я правда хочу, чтобы мы были счастливой семьёй — ты и я. Все проблемы улажены... я пойду приготовлю ужин.
HowardЯ спас тебе жизнь, знаешь! Я не мог просто так оставить тебя там.
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Howard[говорит о своей 50-галлонной бочке с кипящей кислотой]Её используют как ракетное топливо на стартовых площадках в Сиэтле... ОЧЕНЬ едкая.
[Эммет и Мишель обмениваются ужасными взглядами, понимая, что Говард собирается сделать с кислотой]
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EmmettЙ.О.Л.О... Я даже не знаю, что это значит, но все так говорят, значит, это должно быть круто, да?
[Мишель смеётся, а Ховард выглядит отвращённым и раздражённым]
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EmmettЭто конец света, а он переживает из-за мёртвой свиньи.
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HowardМоя цель в жизни была — быть готовым. И Я БЫЛ.
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Howard[голос искажен болью]Ты не сможешь от них убежать! ОСТАВАЙСЯ СО МНОЙ!
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Мишель[показывает один из старых девчачьих журналов дочери Говарда]Смотри, смотри сюда! Это нам пригодится.
Эммет[недоверчиво]Что, «десять новых способов уложить чёлку»?
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Howard[сердито]Ты что, думаешь, я не в курсе, что тут происходит?
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Leslie[кричит яростно, пока с лица слезает кожа]Открой эту дверь, сук#! Пусти меня, ПУСТИ МЕНЯ!
[Мишель со слезами поворачивается и уходит]
LeslieНет нет нет нет, НЕТ! НЕТ!
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Michelle[Говарду, про использование туалета]Я... Я не могу, пока ты стоишь прямо здесь!
HowardСлушай, я не какой-то извращенец! Просто иди!... Не смывай, пока не закончишь. Смыв тратит воду.
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Howard[Кричит на Мишель]Тебе нужно есть, тебе нужно спать, и ты должна начать проявлять ко мне чуть больше уважения здесь!
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Michelle[с опаской к Говарду]Да, я буду вести себя... и мне ОЧЕНЬ жаль.
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Emmett[говорит с Мишель наедине о Ховарде]Он был в военно-морском флоте, я знаю это точно.
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HowardТы собираешься бросить МЕНЯ? После того как я спас тебя и держал в безопасности, вот как ты мне отплачиваешь?
[Мишель кричит и опрокидывает коррозийную кислоту на Говарда. Он стонет от боли, лицо у него буквально плавится до кости с одной стороны, а Мишель убегает]
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[последние слова]
Голос по радиоВоенные вернули контроль над южным побережьем. Если вы слышите это и не находитесь в безопасной зоне, идите к северу от Батон-Ружа. Но если у вас есть медицинская подготовка или боевой опыт, нам нужна помощь. В Хьюстоне есть люди. В больнице Мерси есть выжившие. Пожалуйста, помогите. Повторяю. В Хьюстоне есть люди, которым нужна наша помощь. Присоединяйтесь к нам. Мы вернули южное побережье и побеждаем. Но если у вас есть хоть какая-то подготовка или боевой опыт, там есть выжившие...
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Emmett[Относится к снимку Полароид, который Ховард сохранил]... Боже мой... это была девушка из города, она пропала... её тело нашли в пруду неподалёку отсюда...!
[Он и Мишель замирают от осознания]
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HowardУ меня есть коллекция фильмов на DVD и видеокассетах... не забудь вернуть их на место, когда закончишь. Нам здесь предстоит пробыть очень долго.
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Howard[Относится к Мишель]В тебе много духа... Я это уважаю.
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EmmettМы здесь. Мы живы. Это значит что-то... Должно.
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HowardОн скинул полку с едой на целую неделю!... Но он извиняется, да, правда?
Howard[Понимает, что Мишель заметила раны Эммета]Вот что бывает, когда себя плохо ведёшь. А теперь я скажу тебе то же, что сказал ему — тебе нужно есть, спать и начать проявлять ко мне чуть больше уважения!
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HowardЯ сделал всё, что хотел. Я сосредоточился на подготовке. И я был готов. И вот мы здесь.
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[первые реплики]
Ben[по телефону]Мишель, пожалуйста, не клади трубку. Просто поговори со мной, ладно? Не могу поверить, что ты просто ушла.