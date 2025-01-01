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Киноафиша Фильмы Кловерфилд, 10 Цитаты из фильма Кловерфилд, 10

Цитаты из фильма Кловерфилд, 10

Howard Сумасшествие — строить ковчег, когда потоп уже начался.
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Howard [три друга играют в шарады в убежище] Я всегда наблюдаю.
Emmett Эээ, Боже...?
Howard [торжественно] Я знаю, что ты делаешь. Я вижу всё.
Emmett [запинаясь] Что... э, э...
Howard Я вижу тебя, когда ты спишь! Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ!
Emmett ...Эм...
[Эммет и Мишель нервно смотрят друг на друга]
Howard [словно впадают в припадок] Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗАТЕВАЕШЬ! Я ВИДЕЛ ВСЁ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ! Я ВСЕГДА НА СТРАЖЕ!
Emmett Ээ, Ховард...?
Michelle [выпалив] Дед Мороз!
Howard [вдруг спокойно и радостно] ...Да, Мишель! Но ход был Эммета, а не твой. Я беру пять очков.
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Emmett Может, русские, инопланетяне, или южнокорейцы...
Michelle Ты имеешь в виду северных корейцев?
Emmett Это тот псих? Тогда да.
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Howard [искажённо, напевно] Мишель...!
[начинает колоть Мишель через вентиляционные отверстия]
Howard [умоляюще] Не уходи! Ты не знаешь, что там снаружи!
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Howard Люди — странные существа. Их не всегда можно убедить, что безопасность — в их же интересах.
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Howard НЕТ! НЕТ! Нет, нет! Нет! Не открывай эту дверь! Ты всех нас убьёшь!
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Howard Выпей.
Michelle Что это?
Howard ...Технически это водка... она безопасная, я сам ее перегонял.
[Мишель пробует и корчит гримасу отвращения]
Howard Я же сказал, что перегонял, но не говорил, что она вкусная.
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Howard ...Я принимаю твои извинения.
[Говард внезапно выхватывает пистолет и стреляет Эммету в голову, убивая его мгновенно и разбрызгивая кровь и внутренности по стене. Мишель беззвучно кричит, охваченная страхом и горем из-за потери друга. Говард обнимает её и говорит, что так лучше.]
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Howard Один шанс ответить достойно, иначе клянусь, ты заберёшься в эту бочку живым и почувствуешь боль!
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Howard Я знаю, что эта жизнь — не то, чего ты хотел, и тебе было тяжело спуститься сюда... но я правда хочу, чтобы мы были счастливой семьёй — ты и я. Все проблемы улажены... я пойду приготовлю ужин.
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Howard Извини, но тебя никто не ищет.
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Howard Я спас тебе жизнь, знаешь! Я не мог просто так оставить тебя там.
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Howard [говорит о своей 50-галлонной бочке с кипящей кислотой] Её используют как ракетное топливо на стартовых площадках в Сиэтле... ОЧЕНЬ едкая.
[Эммет и Мишель обмениваются ужасными взглядами, понимая, что Говард собирается сделать с кислотой]
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Emmett Й.О.Л.О... Я даже не знаю, что это значит, но все так говорят, значит, это должно быть круто, да?
[Мишель смеётся, а Ховард выглядит отвращённым и раздражённым]
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Emmett Это конец света, а он переживает из-за мёртвой свиньи.
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Howard Моя цель в жизни была — быть готовым. И Я БЫЛ.
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Howard [голос искажен болью] Ты не сможешь от них убежать! ОСТАВАЙСЯ СО МНОЙ!
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Мишель [показывает один из старых девчачьих журналов дочери Говарда] Смотри, смотри сюда! Это нам пригодится.
Эммет [недоверчиво] Что, «десять новых способов уложить чёлку»?
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Howard [сердито] Ты что, думаешь, я не в курсе, что тут происходит?
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Leslie [кричит яростно, пока с лица слезает кожа] Открой эту дверь, сук#! Пусти меня, ПУСТИ МЕНЯ!
[Мишель со слезами поворачивается и уходит]
Leslie Нет нет нет нет, НЕТ! НЕТ!
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Michelle [Говарду, про использование туалета] Я... Я не могу, пока ты стоишь прямо здесь!
Howard Слушай, я не какой-то извращенец! Просто иди!... Не смывай, пока не закончишь. Смыв тратит воду.
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Howard [Кричит на Мишель] Тебе нужно есть, тебе нужно спать, и ты должна начать проявлять ко мне чуть больше уважения здесь!
🧡
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Michelle [с опаской к Говарду] Да, я буду вести себя... и мне ОЧЕНЬ жаль.
🧡
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Emmett [говорит с Мишель наедине о Ховарде] Он был в военно-морском флоте, я знаю это точно.
🧡
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Howard Ты собираешься бросить МЕНЯ? После того как я спас тебя и держал в безопасности, вот как ты мне отплачиваешь?
[Мишель кричит и опрокидывает коррозийную кислоту на Говарда. Он стонет от боли, лицо у него буквально плавится до кости с одной стороны, а Мишель убегает]
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[последние слова]
Голос по радио Военные вернули контроль над южным побережьем. Если вы слышите это и не находитесь в безопасной зоне, идите к северу от Батон-Ружа. Но если у вас есть медицинская подготовка или боевой опыт, нам нужна помощь. В Хьюстоне есть люди. В больнице Мерси есть выжившие. Пожалуйста, помогите. Повторяю. В Хьюстоне есть люди, которым нужна наша помощь. Присоединяйтесь к нам. Мы вернули южное побережье и побеждаем. Но если у вас есть хоть какая-то подготовка или боевой опыт, там есть выжившие...
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Emmett [Относится к снимку Полароид, который Ховард сохранил] ... Боже мой... это была девушка из города, она пропала... её тело нашли в пруду неподалёку отсюда...!
[Он и Мишель замирают от осознания]
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Howard У меня есть коллекция фильмов на DVD и видеокассетах... не забудь вернуть их на место, когда закончишь. Нам здесь предстоит пробыть очень долго.
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Howard [Относится к Мишель] В тебе много духа... Я это уважаю.
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Emmett Мы здесь. Мы живы. Это значит что-то... Должно.
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Howard Он скинул полку с едой на целую неделю!... Но он извиняется, да, правда?
Emmett [непринуждённо] ... Абсолютно.
Howard [Понимает, что Мишель заметила раны Эммета] Вот что бывает, когда себя плохо ведёшь. А теперь я скажу тебе то же, что сказал ему — тебе нужно есть, спать и начать проявлять ко мне чуть больше уважения!
🧡
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🥱
Howard Я сделал всё, что хотел. Я сосредоточился на подготовке. И я был готов. И вот мы здесь.
🧡
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🥱
[первые реплики]
Ben [по телефону] Мишель, пожалуйста, не клади трубку. Просто поговори со мной, ладно? Не могу поверить, что ты просто ушла.
🧡
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