Young KaramakateЗнание принадлежит всем. Ты этого не понимаешь. Ты всего лишь белый человек.
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Old KaramakateЧтобы стать воинами, кохиуанос должны отказаться от всего и отправиться в джунгли одни, ведомые лишь своими снами. В этом путешествии он должен в одиночестве и тишине узнать, кто он на самом деле. Он должен стать странником своих снов. Многие теряются, и некоторые не возвращаются. Но те, кто возвращается, готовы встретить то, что грядёт.
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Young KaramakateЧуллачаку. У каждого из нас есть свой, он похож на нас, но пустой, полый. Чуллачаку не помнит ничего. Он просто бродит по миру, пустой, как призрак, потерянный во времени без времени.