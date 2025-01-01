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Цитаты из фильма Объятия змея

Young Karamakate Знание принадлежит всем. Ты этого не понимаешь. Ты всего лишь белый человек.
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Old Karamakate Чтобы стать воинами, кохиуанос должны отказаться от всего и отправиться в джунгли одни, ведомые лишь своими снами. В этом путешествии он должен в одиночестве и тишине узнать, кто он на самом деле. Он должен стать странником своих снов. Многие теряются, и некоторые не возвращаются. Но те, кто возвращается, готовы встретить то, что грядёт.
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Young Karamakate Чуллачаку. У каждого из нас есть свой, он похож на нас, но пустой, полый. Чуллачаку не помнит ничего. Он просто бродит по миру, пустой, как призрак, потерянный во времени без времени.
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