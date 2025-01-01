Old Karamakate Чтобы стать воинами, кохиуанос должны отказаться от всего и отправиться в джунгли одни, ведомые лишь своими снами. В этом путешествии он должен в одиночестве и тишине узнать, кто он на самом деле. Он должен стать странником своих снов. Многие теряются, и некоторые не возвращаются. Но те, кто возвращается, готовы встретить то, что грядёт.