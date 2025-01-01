Newton KnightС этого дня мы объявляем землю к северу от болота Паскагуола, к югу от Энтерпрайза и на восток до реки Перл, до границы Алабамы, Свободным Штатом Джонс. И как таковые, мы провозглашаем и утверждаем следующие принципы. Первый: ни один человек не должен оставаться бедным, чтобы другой мог разбогатеть. Второй: никто не вправе говорить другому, ради чего ему жить или за что умирать. Третий: то, что ты засеял, принадлежит тебе — ты должен заботиться о своем урожае, и никто не имеет права отнять это у тебя. Четвертый: каждый человек — человек. Если ты ходишь на двух ногах, ты человек. Всё просто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Newton Knight[воспоминательно]Эти парни... Эти молодые люди... Они были твоими друзьями, твоими кузенами, твоими братьями и твоей семьёй. Но для тех солдат, кто их не знал, они были просто ниггерами. Они были просто чьими-то ниггерами. Так или иначе, в какой-то момент все становятся чьими-то ниггерами. Мистер Мозес, вы ниггер?
Newton KnightНикто не вправе говорить другому, ради чего ему жить или за что умирать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Newton Knight[о новом законе о праве голоса]Это не только для нас, понял? Это для всех. Черных, белых, богатых, бедных. Для наших угнетателей, которые сами еще не понимают, что для них лучше. Для всех, кто был до нас и не мог даже прочесть этот бюллетень. Для наших детей, которым, с Божьей помощью, не придется проливать за это кровь, как нам. И для их детей, и для детей их детей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
RachelЯ не хочу, чтобы моего мальчика линчевали. Или избивали. Я хочу, чтобы он ходил в школу. Я не хочу, чтобы он опускал глаза каждый раз, когда мимо проходит белый человек. Я не хочу, чтобы он был "мальчиком" после того, как станет мужчиной.