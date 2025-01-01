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Киноафиша Фильмы Свободный штат Джонса Цитаты из фильма Свободный штат Джонса

Цитаты из фильма Свободный штат Джонса

Will Sumrall [обращаясь к Дэниелу] Он умер с честью.
Newton Knight Нет, Уилл, он просто умер.
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Newton Knight С этого дня мы объявляем землю к северу от болота Паскагуола, к югу от Энтерпрайза и на восток до реки Перл, до границы Алабамы, Свободным Штатом Джонс. И как таковые, мы провозглашаем и утверждаем следующие принципы. Первый: ни один человек не должен оставаться бедным, чтобы другой мог разбогатеть. Второй: никто не вправе говорить другому, ради чего ему жить или за что умирать. Третий: то, что ты засеял, принадлежит тебе — ты должен заботиться о своем урожае, и никто не имеет права отнять это у тебя. Четвертый: каждый человек — человек. Если ты ходишь на двух ногах, ты человек. Всё просто.
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Newton Knight [воспоминательно] Эти парни... Эти молодые люди... Они были твоими друзьями, твоими кузенами, твоими братьями и твоей семьёй. Но для тех солдат, кто их не знал, они были просто ниггерами. Они были просто чьими-то ниггерами. Так или иначе, в какой-то момент все становятся чьими-то ниггерами. Мистер Мозес, вы ниггер?
Moses Нет, я не ниггер.
Newton Knight А кто вы?
Moses Свободный человек, капитан.
Newton Knight Так почему же?
Moses Потому что ребенка Бога нельзя иметь в собственности.
Newton Knight Нет, нельзя, правда? Можно владеть лошадью, можно мулом, коровой или волом, но ты... Ты не можешь владеть ребенком Бога.
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Newton Knight Это не только для нас. Черные, белые, богатые, бедные — для всех.
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Ward Что ты делаешь, ниг***? Это не для тебя. Положи обратно. Положи обратно, ниг***.
Moses Как это ты не?
Ward Уорд, Мозес: Что?
Moses Я сказал, как это ты не?
Ward Как это я не что?
Newton Knight То, что он говорит, Уорд, — как ты мог не быть ниг***. Я имею в виду, они только хлопок для них собирают. Ты — ты был готов умереть за них.
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Newton Knight Эти люди пришли голосовать. Они боятся умереть гораздо меньше, чем ты.
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Lt. Barbour [о маленьких девочках, целящихся из оружия] Они собираются в меня стрелять?
Newton Knight Последний раз, когда я проверял, оружие не волнует, кто нажимает на курок.
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Jasper Collins Ты знаешь, что дезертиров расстреливают, да?
Newton Knight Чёрт возьми, здесь вообще всех стреляют. Какая разница, откуда пуля прилетит.
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Newton Knight Я умру, чтобы они могли разбогатеть.
Moses Вот почему мы тоже ушли.
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Moses Бросили. Почему так?
Newton Knight Это не моя война, понимаешь? У меня нет рабов. Не собираюсь умирать, чтобы они богатели на хлопке.
Moses Вот почему мы ушли тоже.
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Newton Knight Никто не вправе говорить другому, ради чего ему жить или за что умирать.
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Newton Knight [о новом законе о праве голоса] Это не только для нас, понял? Это для всех. Черных, белых, богатых, бедных. Для наших угнетателей, которые сами еще не понимают, что для них лучше. Для всех, кто был до нас и не мог даже прочесть этот бюллетень. Для наших детей, которым, с Божьей помощью, не придется проливать за это кровь, как нам. И для их детей, и для детей их детей.
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Rachel Я не хочу, чтобы моего мальчика линчевали. Или избивали. Я хочу, чтобы он ходил в школу. Я не хочу, чтобы он опускал глаза каждый раз, когда мимо проходит белый человек. Я не хочу, чтобы он был "мальчиком" после того, как станет мужчиной.
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Moses [глядя на укус собаки] Дай-ка взгляну на это.
Newton Knight Да не так уж и плохо.
Moses Значит, ты довольно смелый. Вы, наверное, на вкус такие же, как мы, раз он так на тебя вцепился.
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Newton Knight Возьми мою руку!
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Mary Сборщики налогов тут ходят и всё забирают. Зимой нам будет нечего есть.
Newton Knight [Найт опускается на колено и поднимает винтовку] Девчонки, вы умеете стрелять из этого?
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Colonel Robert Lowry Они бедные фермеры, дезертиры, которые, честно говоря, сэр, особо ничего не теряют.
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Newton Knight [снимает с раненого солдата пальто] Снимем с тебя это. Если подумают, что ты офицер, быстрее помогут. Да, быстрее помогут.
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Newton Knight Похоже, у нас нет своей страны ни там, ни здесь. И это нормально. Думаю, мы сами по себе — как своя страна. Именно. И если честно, разве мы не были своей страной уже давно?
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Newton Knight ХО-ХО-ХО!
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Colonel Robert Lowry Они взяли всех Джонсов, Джаспера, Перри и половину округа Смит.
Chester Как это вообще возможно?
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Newton Knight Мистер Мозес, кто вы такой?
Moses Свободный человек, капитан.
Newton Knight Вот именно.
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Newton Knight Лёжа вот так? Тебя не кружит?
Moses О, нет. Сейчас меня это не беспокоит.
Newton Knight Думаю, ко всему привыкаешь.
Moses Нет, не привыкаешь.
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Newton Knight Я сыт этим по горло. Ты, я, всё это! Мы все там умираем, чтобы они оставались богатыми!
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Rachel Ветер меняется, и на этот раз с этим не справиться.
Newton Knight Есть за что бороться.
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