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Киноафиша Фильмы Кто наш папа, чувак? Цитаты из фильма Кто наш папа, чувак?

Цитаты из фильма Кто наш папа, чувак?

Kyle Reynolds Вау.
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[последние слова]
The Universe [по телефону] Привет. Это я — Вселенная. Помни, жизнь — не гонка. Главное — путь. Ладно? Люблю тебя. Кстати, Иллюминаты — реальны.
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