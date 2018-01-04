Наша рецензия

На свадьбе мамы близнецы Питер и Кайл случайно узнают, что все истории об их отце были вымыслом, на самом деле он вовсе не умер. Чтобы наконец-таки познакомиться со своим родителем, ведь оба выросли с чувством неполноценности, братья оставляют свои семьи и отправляются на его поиски. Есть лишь маленькое упущение - никто точно не знает, кто именно их отец, поэтому это им предстоит выяснить самостоятельно. Каждый из возможных претендентов указывает на следующего «отца», таким образом,…