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Кто наш папа, чувак? Кто наш папа, чувак?
Киноафиша Фильмы Кто наш папа, чувак? Отзывы о фильме «Кто наш папа, чувак?»
Father Figures / Bastards Кто наш папа, чувак? 2016 / США
7.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Кто наш папа, чувак?»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На свадьбе мамы близнецы Питер и Кайл случайно узнают, что все истории об их отце были вымыслом, на самом деле он вовсе не умер. Чтобы наконец-таки познакомиться со своим родителем, ведь оба выросли с чувством неполноценности, братья оставляют свои семьи и отправляются на его поиски. Есть лишь маленькое упущение - никто точно не знает, кто именно их отец, поэтому это им предстоит выяснить самостоятельно. Каждый из возможных претендентов указывает на следующего «отца», таким образом,…

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Марина Маркушина 4 января 2018, 14:17
Редкостная гадость. Тупой американский юмор . Пошлость и пахабщина. Жалею потраченное время.
4 января 2018, 14:17 Ответить
Руслан Абакаров 13 января 2018, 14:29
Оценка
Фильм огонь😁😁😁
13 января 2018, 14:29 Ответить
7272957 13 января 2018, 23:02
Оценка
Мы сразу поняли, что Марина Маркушина Полная тупица, а Русланчик нормальный парень.Фильм очень трогательный и забавный.
13 января 2018, 23:02 Ответить
Олег 14 января 2018, 19:25
Фильм понравился.
14 января 2018, 19:25 Ответить
Сергей 15 января 2018, 14:54
Так себе
15 января 2018, 14:54 Ответить
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