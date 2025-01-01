BabaАд — это не место, куда ты попадаешь. Ад ты носишь с собой всегда. Он живёт внутри тебя.
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Baba[Перед тем, как вырезать глаза другому человеку]Ты готов перестать поклоняться силе и объединиться с нами? Ты готов стать единым с космосом? Ты готов отказаться от своих земных глаз и открыть глаза на то, что за пределами? Открой мне своё сердце, сын. Открой мне свой разум.
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BabaТы умираешь во сне, а воскресаешь, проснувшись. Так что не бойся.
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BabaЧеловеческая душа испорчена, она поклоняется только власти. Она постоянно ищет новые объекты для поклонения, потому что у неё есть границы, нарисованные её хозяевами.
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ApoЯвуз, ну и как в итоге, она тебе дала?
[все смеются]
YavuzХватит!
ApoА если бы она сказала: «Ладно, моя очередь, нагнись»?