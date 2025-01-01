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Киноафиша Фильмы Ключ от преисподней Цитаты из фильма Ключ от преисподней

Цитаты из фильма Ключ от преисподней

Baba Ад — это не место, куда ты попадаешь. Ад ты носишь с собой всегда. Он живёт внутри тебя.
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Baba [Перед тем, как вырезать глаза другому человеку] Ты готов перестать поклоняться силе и объединиться с нами? Ты готов стать единым с космосом? Ты готов отказаться от своих земных глаз и открыть глаза на то, что за пределами? Открой мне своё сердце, сын. Открой мне свой разум.
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Baba Ты умираешь во сне, а воскресаешь, проснувшись. Так что не бойся.
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Baba Человеческая душа испорчена, она поклоняется только власти. Она постоянно ищет новые объекты для поклонения, потому что у неё есть границы, нарисованные её хозяевами.
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Apo Явуз, ну и как в итоге, она тебе дала?
[все смеются]
Yavuz Хватит!
Apo А если бы она сказала: «Ладно, моя очередь, нагнись»?
Yavuz У меня же геморрой.
🧡
👏
🥺
🤔
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